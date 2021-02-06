喇叭推薦｜2021抵玩藍牙喇叭 千元價錢入手Harman Kardon型格音響

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-02-06 18:00

現代科技越進步，大家對於產品的要求及期待亦越來越多，尤其是影音娛樂方面。儘管現今的手機及平板電腦功能越來越強大，但在影音娛樂的用途上，卻始終有著音量不足、音質欠佳這兩項明顯缺點，而藍牙喇叭的誕生既補足了手機音質的缺陷，另一方面則亦可為用家提供更多樣化的聆聽體驗。假如想無時無刻，無論在家中自娛自樂，抑或出門在外也享受到高質的娛樂體驗，是時候要添置一部藍牙喇叭了。

今時今日挑選藍牙喇叭，相信大部份人追求的不單是音質表現，更要講求多功能，同時兼具顏值及CP值。雖然喇叭的音質在某程度上確實是一分錢一分貨，不過平有平玩，貴有貴玩，最重要是喇叭的表現符合你聆聽音樂的喜好。而隨著藍牙喇叭技術不斷進步，今時今日即使在低預算的情況下，仍然有不少音質、CP值、顏值三者兼備的好選擇。

皆因除了Marshall、Sony、B&O等等常見的流行音樂耳機品牌，近年亦有不少老牌音響廠商紛紛加入藍牙喇叭市場，以門檻較低的價錢，為入門級用家提供高端的Hi-Fi級喇叭體驗，其中音響大牌Harman Kardon就正正是一個相當值得關注的品牌。

Harman Kardon是來自美國的音響品牌，除了以前衛潮流外型設計及獨家聲音調校的高端音響系統作為賣點，旗下的喇叭更被知名車廠如BMW、Volvo、Mercedes-Benz、Land Rover指定為專用車上音響，音質的表現絕對無容置疑。

Volvo汽車指定音響。(網上圖片)

Harman Kardon聲型俱佳代表作：AURA Studio

提到Harman Kardon，當然少不了很多用家心目中的代表作「水母音響」。儘管第一代的水母全透明家用喇叭距今已推出多年，但因其外型型格獨特，至今仍然受到不少用家追捧，主打在在聽歌娛樂以外，更可一機兩用，當作家居擺設。

Harman Kardon SoundSticks Wireless (官網圖片)

不過精緻專業並不等同昂貴，近年Harman Kardon專注發展藍牙喇叭市場，相繼推出了不少價錢親民家用藍牙喇叭，設計同樣入型入格，更滲入不少「水母」元素，而AURA Studio就可說是近年最重要的代表作。

AURA Studio 3採用流線形黑色玻璃罩設計，底盤設有燈光裝置，當播放音樂時底盤會隨節奏會呈現出不同的水波光影效果，加上玻璃罩內的反射，襯托出極重的科幻感，視覺效果別具一格。

而為了呈現出簡潔俐落的感覺，AURA Studio 3將擴音器、總開關及藍牙連接按鈕隱藏在底部及背後等不顯眼位置，除了外型上的考慮，這樣的結構亦可大幅加強重低音效果，在擋放R&B、搖滾、電音、節奏感較強的音樂時表現特別出色，重低音沉實之餘亦非常有力。若從規格上來看，AURA Studio 3採用100W的130mm重低音單體及6顆40mm中高音單體，不但可播放出渾厚的重低音，更可在室內產生360度的細膩環繞音效，無論在家中的任何一個角度聆聽，音場依然清晰俐落，配置上除了聽歌以外，更特別適合觀賞電影及劇集，打造出影院般的沉浸感。

至於在其他方面，AURA Studio 3使用4.2藍牙連接，另有 AUX 3.5mm 輸入，可連接智能裝置之餘，亦可串聯兩台喇叭享受同步音效。此外，機身亦內建降噪功能的通話麥克風，以便連接電造時突如其來的來電。

雖然AURA Studio 3的重量及體積不算輕巧，但作為家用喇叭來說相信問題不大，以千多元的價錢同時購入視覺和聽覺享受，是相當超值得選擇。

介紹完Harman Kardon，當然不得不提另一音響品牌JBL。JBL是Harman Kardon旗下的子品牌，同樣以製作專業音響出身。相比之下，Harman Kardon專注走型格、高質感路線，而JBL則主打年輕、貼地、多功能，除了音質有保證，更增添了不少方便實用的功能，如充電、防水、通話、獨家串聯技術等等，特別適合外攜使用。

防水喇叭配高質靚聲：JBL PULSE 4

JBL有不少藍牙喇都是主打輕巧便攜，除了在音質要上下足工本，想更加討人歡心，當然少不了借鑑Harman Kardon的必殺技，以炫目的燈光效果吸引眼球。

JBL的PULSE 4延續了JBL標誌性的圓柱形外觀，不過與其他型號不同的是，JBL PULSE 4採用了360°LED全面屏設計，當音樂播放時屏幕會呈現出不同的色彩，而顏色更會隨音樂的節奏而產生不同變化，外型上非常型格，不止如此，JBL PULSE 4亦提供自訂燈光色彩及躍動效果的功能，用家可以透過 JBL Connect app設計出獨一無二的燈光效果，無論在睡房或在派對上都可以開展你的幻彩燈光秀。

JBL PULSE 4的揚聲器放置在圓柱形喇叭的上下兩端，配合360°的聲學結構設計，可帶來相當具包圍感的環迴立體聲，而底部的低音單元亦提供了震動浮動頻率，大大增加了低音的震撼性及力量，特別適合在派對上播放節奏強勁的音樂。

與此同時，作為一款派對喇叭，JBL PULSE 4在防水及電量方面尤其注重。這款喇叭採用了7260mAh的大容量電池，基本上只要充一次電，喇叭便可持續12小時的無間斷播放，讓用家在派對期間可盡情玩樂，無須擔心電量問題。

至於防水向來都是JBL的拿手作，JBL PULSE 4防水性能達到IPX7級別，防水深度可達三呎，無論是舉行海灘派對、泳池酒會、甚至是傾盆大雨也可完美保護機身並保持音樂播放。

更值得一提的是，JBL的喇叭都具備PartyBoost串聯功能，最多可連接多達100台的JBL喇叭，以打造效果強勁的立體聲效，加上輕便易攜帶，假如正在尋求外攜喇叭，這款絕對會是最佳的選擇。

小巧的骰戶外必備：Bose Soundlink Micro

雖然JBL PULSE 4的定位確實是便攜戶外喇叭，但它的體積無疑更適合定點使用，譬如在派對及野餐等等的場合。如果特別著重便攜性，那麼Bose的Soundlink Micro喇叭就真真正正做到輕巧易攜的效果。

比起音質，Bose Soundlink Micro更著於多樣化的功能及小巧的體積。這款迷你藍牙喇叭外型正正方方，尺寸相當於一個手掌的大小，重量亦只有0.29KG，加上背部的矽膠便攜帶設計，一方面既可輕鬆放於口袋內，另一方面亦可將喇叭繫於背包之上，而由於Bose Soundlink Micro是一款特地為戶外活動設計的喇叭，因此它的機身使用了矽膠物料包覆，具備防凹、防刮的作用，特別適合在戶外踩單車、露營、遠足時使用。

而作為戶外活動喇叭，防水的設計亦是另一重點。Bose Soundlink Micro防水性能達到IPX7級別，加上矽膠完整包覆內部，因此可由內至外達到防水的作用。

雖然說音質並非Bose Soundlink Micro的重點特色，不過作為一家已經擁有50多年歷史的音響品牌，音質當然不亞於其他同價位的喇叭。喇叭的機身前後均可發聲，即使體積細小，但音量依然相當強勁，絕對足夠應付在戶外空曠地方使用，除此之外，喇叭還內建了特別訂製的單體，以及矽膠微型被動共振雙膜，因此在低音方面也非常厚實，中高音清晰響亮，以便攜喇叭來說，表現已相當不錯。

與此同時，Bose Soundlink Micro還具備手機免提通話及SIRI 及 GOOGLE 語音指令，即使手機不在身邊也可透過喇叭接聽電話，作出不同的指令。唯一美中不足的地方在於喇叭的播放時間較短， 只有約6小時的時間，不過即使如此，相信對戶外活動來說也相當足夠。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/02/05)

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