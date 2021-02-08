耳機推薦｜4大耳機品牌大解構 真無線藍牙耳機邊款性價比最強?

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-02-08 18:30

自從Apple的AirPods面世以後，近年發展緩慢的流行耳機市場似乎再次捲土重來，既有經典廠牌研發音質上乘的藍牙耳機，亦有小眾品牌後來居上投入耳機市場，為眾樂迷提供更多更優質的耳機選擇。今時今日挑選流行耳機，相信大家都會直接在網絡上參考熱銷排行等的購買推薦，但到頭來卻可能發現耳機並不符合你的心水喜好。假如想找出一款適合自己的流行樂耳機，不妨認識一下各大耳機品牌的特色，再從中入手亦是一個方便快捷的好方法。

在真無線藍牙耳機的帶動下，近年的耳機選擇如雨後春筍般紛紛湧出。追求音質的，市面上有不少音響老牌推出價格親民的Hi-Fi級耳機；追求CP值的，亦有不少平價且功能齊全的耳機可以選擇，今次帶各位流行樂樂迷認識四個風格定位不同的耳機品牌，讓大家在選購耳機時更得心應手。

1. Sennheiser

對耳機稍有認識的人相信必定對Sennheiser略有耳聞。來自德國，擁有76年歷史的Sennheiser可說是現今音響及耳機界中的一線品牌，涉獵的範圍除了有現今知名的消費性耳機，亦包括專業的音頻系統、無線咪高峰、無線傳輸系統、現場揚聲裝置等。因此品牌在音效技術、音色質素上的表現在眾多牌子中向來也是數一數二。

亦因如此，Sennheiser的產品一向貴精不貴多，近年除了不斷開發符合各種使用情境的消費性耳機，亦開始於聚焦於產品的外型設計，不論在外在內均採用高品質的物料製作，對於不想在音質與產品外型上取捨的用家來說正正是兩者兼備的好選擇。

作為一個以音質聞名的品牌，Sennheiser的整體聲音偏向飽滿厚重、細節完善且非常平衝，高音表現圓滑，低音氣勢強烈，音樂層次感相當豐富及耐聽，聆聽古典音樂時的表現尤其出色，相較之下人聲方面就可能略顯冷淡了。雖說如此，但自從真無線藍牙耳機成為現今的主流產品，Sennheiser在音質技術上亦作出了不少調整，務求讓耳機更符合年輕樂迷的音樂口味，而當中的Momentum系列便是近年非常值得推薦的耳機型號。

Sennheiser Momentum還原CD音質靚聲之選

這款Momentum耳機在各方面的技術都相當成熟。除了具備IPX4防水功能、藍牙5.0傳輸、長達12小時的電力，亦兼容無線耳機中少有的apt-X高質素藍牙傳輸及apt-X LL低延遲傳輸，令藍牙耳機亦可還原CD的音質，並如實表現出一定的空間感、有力量的低頻、清脆的高音，以及清晰的人聲。

至於操作方面，Momentum同樣於金屬面板上採用了觸控技術，用家透過App即可設定所需要的按鍵功能，無需特地拿出手機，已可調整音樂音量、歌曲切換及暫停，而且連線亦相當穩定，不論是Android抑或Apple的用家同樣可快速地連上耳機，基本上其他耳機具備的功能Momentum都一併有齊，而音色上卻更為優勝。

當然，市面上亦有不少耳機其實可做出完美的音色效果，不過若論價錢及口碑來說，Sennheiser Momentum 絕對是性價比甚高的不二之選。

2. Sony

提到Sony，大家會首先想起它的耳機、手機，抑或相機產品？Sony雖然不像Sennheiser一樣由專業音響及耳機領域出身，不過作為全球知名的電子巨頭公司，Sony的耳機技術亦非常先進。相比起Sennheiser的專案性，Sony的耳機偏向於消費級的耳機，聲音風格相對符合大眾口味，尤其擅長於人聲部分，而低音方面亦渾厚強勁，彈性不俗，適合聆聽各種流行歌曲。

Sony WF-1000XM3流行樂最強真無線降噪藍牙耳機

WF-1000XM3採用主動降噪技術，耳機表面上具有一個前饋式及一個反饋式的雙重麥克風，用來捕捉用家四周的環境聲音，再配合QN1e高清降噪處理器中的數碼降噪功能、24 位音頻訊號處理技術消除雜亂紛擾的環境聲音，令音樂表現更加純淨，將音質受損情況減低。

至於在連接方面，WF-1000XM3採用了全新藍牙晶片配合優化天線設計，把連接方式改進由左耳傳至右耳改左右耳獨自連接，除了確保覆蓋範圍更廣、穩定訊號強度，亦大大提升了改善了音訊延遲的情況。

值得一提的提，WF-1000XM3在面板設計上亦同樣出色，SENSE ENGINE™ 技術可以讓用家以輕觸的方式操控耳機及音樂播放功能，例如調高調低音量，引入環境音效等，而無需特地脫下耳機，或拿出手機進行相關操作。

雖然WF-1000XM3 沒有提供AptX高清音質傳輸制式，不過內置的6mm動圈元及DSEE 數碼音質提升技術 HX (DSEE HX™) 亦可提升經壓縮的數碼音樂檔案，帶來更清晰而且具有張力的音效。

除此之外，WF-1000XM3亦配備磁力充電盒，只要將耳機放到充電盒中快速充電10分鐘，即可播放音樂長達90分鐘，而充滿電後，更可運作6小時。

3. Bose

Airpods的面世除了令真無線藍牙耳機成蔚為風潮，亦成功令到降噪功能成為用家選購耳機的考慮之一。若然Sennheiser代表好音質，Sony代表CP值，那麼Bose就是降噪的代表。BOSE是美國最大的喇叭廠家，除了為人熟悉的隨身與家用的喇叭產品，BOSE亦是最早期研發及推出降噪耳機的品牌之一，在音頻及降噪技術上屬於佼佼者。品牌旗下的代表作QuietComfort，在名字上已經揭示了它們產品的主要特色，安靜又舒適。

雖然Bose以降噪技術聞名，不過若然說到音質表現，它在重低音方面亦相當不俗，聲音之餘，衝擊感非常充足，對於同時追求降噪與音質的用家來說是蠻不錯的選擇。

Bose QuietComfort 35 II降噪耳機代表作

QC 35II 屬於頭戴式耳機，在降噪方面相對比入耳式的降噪耳機表現更精準出色。在技術方面，耳機採用了數位降噪處理方式，以耳罩內外的麥克風偵測環境音，並發送反向訊號來進行降噪，有效提升降噪效果之餘，亦提供了高降噪、低降噪以及關閉降噪三種模式讓用家根據所在環境自由選擇。

至於音質方面，QC 35II耳機單元設有音量優化均衡器，可在任何音量狀態下提供均衡的聲音表現。另外，QC 35II在操作上的設計亦相當完備，除了具備藍牙無線傳輸功能，同時亦支援NFC 一觸即連，不但可以透過專用App進行多種操作及設定，機身上亦配置了智慧功能按鍵，包括開關、音量、播放或暫停都可在機身上一鍵完成。

4. JBL

JBL是音響老牌Harman Kardon旗下的子品牌，以製作專業音響出身的它近年風格偏向年輕活潑，雖然與Sony一樣走大眾化的路線，但JBL在外型設計上不但更具特色，而且產品的CP值亦非常高。至於音質方面， JBL的解析度相當細膩，低音強，而高音清晰明亮，整體平衡感佳。對於有預算考慮的用家，JBL會是同價位耳機中數一數二的選擇。

JBL T500BT同價位耳機性價比最強

JBL的T500BT耳機同樣屬於無線頭戴式的耳機，採用封閉式罩耳設計，而整體機身十分輕盈，而且耳機的上方設有隔墊設計，佩戴時候有緩衝的作用，避輕長時間因使用而出現的不適感。

除了設計，T500BT 在音質及功能方面均有不少亮點。耳機採用 32mm特大單元，沿用JBL的PURE BASS音效，中高頻的解析度相當突出，聲音清晰通透，而低頻方面量感充足，無論是聆聽低音部分，以至於敲擊樂器方面均相當澎湃有力，而且富有彈性，整體表現非常均衡，雖然音質表現比起以上的耳機略欠深度及細緻，不過勝在價格便宜，相比起同等價位的耳機有不少優勢，對於一般要求不太高的用家來說表現屬相當不錯之選。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/02/08)

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