2021無線吸塵機推介︱3款$700內平靚正選擇 吸力強＋輕便＋除塵蟎

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-02-14 18:00

現代人生活節奏急速，下班後根本沒有多餘精力和時間處理家務，繼而養成一切追求快和方便的習慣，清潔打掃當然包括在內。而隨著人們的追求提高，如今的家庭電器亦逐漸走向智能化和高科技化，各種黑科技層出不窮，為消費者帶來便利，提昇生活品質。而在眾多家庭電器之中，近年來無線吸塵機的發展風起雲涌，儘管已經有有線吸塵機和掃地機械人，它依然在市場上殺出一片天地，蔚為風潮了。無線吸塵機之所以走進我們的生活，全因為有自已獨到的優勢，憑藉無線又輕巧的特點，代替笨重又冗長的有線吸慶機，徹底擺脫電線源的束縛，讓日常家務工作變得輕鬆起來。

目前市面上最赫赫有名的品牌莫過於是家喻戶曉的Dyson，時尚外型結合高效性能，讓它旗下的無線吸慶機一推出即成為不少人的摯愛，惟4-5千元的價格也着實昂貴，對於很多家庭來說，的確是有些奢侈了。

事實上，除了Dyson之外，近年來也有不少家電品牌帶來了更經濟實惠的產品，不止是國牌小米，也有香港本地品牌，以及來自馬來西亞的年輕新力軍。他們與Dyson相比，最大的競爭力無疑是性價比，為消費提供更多不錯選擇。

今天就來聊聊三款價格與性能兼優的無線吸塵機，集方便收納、輕便易上手、易於清潔的三大優點，當中最便宜的一款只需港幣$350。

★ 性價比之冠：Harrow HT-VC668 無線二合一旋風吸塵機 (白)$468（原價$1088）

想要入手無線吸塵機又不想大灑金錢，Harrow旗下的無線二合一旋風吸塵機現減價至$468（原價$1,088），實屬最高CP值之選，比起坊間同類型機種經濟實惠得多，而相較索價四、五千元的Dyson吸塵機，更是便宜足足幾千元。

Harrow HT-VC668 無線二合一旋風吸塵機 $468（原價$1088）

儘管價格便宜，但其性能亦不容小覷，應有的功能全都一應俱全。首先，Harrow無線吸塵機是以無線充電式設計，讓用家不再受到電線的束縛，吸塵時無拘無束，隨手執起吸塵機就可以開始工作，相當方便。而裡面的可拆式的鋰離子動力電池，充電後可以連續使用足足30分鐘，對於香港小戶型家庭來說絕對夠用。

Harrow HT-VC668 無線二合一旋風吸塵機 $468（原價$1088）

加上手提、直立兩用設計，可以輕鬆應用於家中不同角落和位置，機頭更設有LED燈照明，任何灰塵、毛髮、碎屑看得一清二楚。

Harrow HT-VC668 無線二合一旋風吸塵機 $468（原價$1088）

用家還可以根據需要更換伸縮圓刷或伸縮扁吸配件，方便打掃牆角、窗邊、梳化、汔車內龐等難清理的位置。

Harrow HT-VC668 無線二合一旋風吸塵機 $468（原價$1088）

Harrow無線吸塵機不僅方便易用，同時帶來不俗的吸力和過濾能力。它提供高低兩檔吸力，將電動地刷打掃效率提昇達30%，無論是用於木地板、磁磚或地毯都一樣吸到一塵不染。

Harrow HT-VC668 無線二合一旋風吸塵機 $468（原價$1088）

配合精鋼濾網和Hepa濾芯雙重過濾，能有效分離0.3微米的毛髮，灰塵，蟎蟲及細菌高達99%，杜絕一切過敏源頭，讓清潔工作做得更徹底，守護一家大小的健康。

至於外型方面，機身輕巧便攜，主機重量僅1.3kg，無論是女性用家抑或男性用家，單手使用也不感負擔。而且提供掛架式儲存設計，非常節省空間，方便收納，尤其適合香港蝸居家庭。

Harrow HT-VC668 無線二合一旋風吸塵機 $468（原價$1088）

★ 愛車人士必備，高顏值強吸力的人氣款：70邁 隨手吸塵器 車家兩用$350（原價$699）

70邁是小米生態鏈一個專注智能車載領域的品牌，所推出的這款隨手吸塵器不僅方便清理車廂內籠，亦適用於家用。與大多數的無線吸塵機相比，它體積更小，顏值更高，總長僅31厘米，重量僅700g，非常小巧便擄，收藏在家中不佔空間，放在汽車的杯架也剛剛好。

70邁 隨手吸塵器 車家兩用 $350（原價$699）

配合符合人體工學的U型手柄設計，握上手很舒適，單手操作無壓力，可靈活地觸及任何角落，清潔時更省力。

70邁 隨手吸塵器 車家兩用 $350（原價$699）

其性能如同它的外表一樣不平凡，小小一台擁有5000pa吸力，採用多級旋風氣流加壓，強大的吸力可確保清潔更快速，輕鬆收集一切食物殘渣、灰塵、頭髮和粉灰。加上專利的導風結構設計，可以避免灰塵吹打臉部和手部，揚起灰塵。

70邁 隨手吸塵器 車家兩用 $350（原價$699）

雖然體積迷你，但它亦有配備雙重HEPA過濾器，可過濾0.5微米的微塵、蟎蟲和過敏源，達到更高效的清潔能力，並且減少真空排氣中的污染，讓用家在清潔時不會吸入到灰塵。

70邁 隨手吸塵器 車家兩用 $350（原價$699）

充電接口採用了Type-C，機身內置4000mAh電池，充滿電後續航時間可達24分鐘，可連續清潔整車多次，續航表現比市面上許多車載吸塵器更佳。

70邁 隨手吸塵器 車家兩用 $350（原價$699）

總的來說，70邁隨手吸塵器相比於同價位的吸慶機，綜合表現確實優秀。如果家裡已經擁有一部傳統吸塵機，又想添置多部無線吸塵機，方便隨手執起就可以清潔的話，70邁隨手吸塵器確實值得納入考量。當然，它尤其適合有車人士，畢竟有了它就能徹底地清潔車廂內的每個細節與死角。

70邁 隨手吸塵器 車家兩用 $350（原價$699）

★ 4款吸頭配件，功能一應俱全：A&S H200 Duo 無線家用車用手持式吸塵機$688

A&S H200 Duo 無線家用車用手持式吸塵機 $688

A&S H200 無線吸塵機可以家用之餘，亦特別適合作車用吸塵機。吸塵機一方面可以手提的形式使用，方便清潔車廂內籠、書櫃、窗台縫隙等難清理的位置，另一方面，當換上長手柄配件後，吸塵機亦可作為直立式的吸塵機使用，適合大範圍清潔客廳、睡房等空間。

A&S H200 Duo 無線家用車用手持式吸塵機 $688

A&S H200靈活之餘，吸力亦相當不俗，吸力範圍可由低速6800Pa到高速12000Pa調整，而強大的電機則將可從50,000到70,000 rpm的轉速範圍內將灰塵及髒物統統吸走。低速使用時可以持續整整30分鐘的吸塵時間，高速使用則可進行10至20分鐘的強力吸塵，用後只需5小時便可完成充電，對一般家庭來說性能絕對足夠。

A&S H200 Duo 無線家用車用手持式吸塵機 $688

除此之外，A&S H200 無線吸塵機配有沙發刷，地板刷和扁平噴嘴配件，以確保滿足不同的清潔需求。與同樣可以車家兩用的70邁隨手吸塵器比較，A&S H200的吸力更強，加上配送不同吸頭配件，清潔範圍更廣泛，可以應用於更多場景。

* 如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/13）

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