Adidas震撼折上折! 減價貨品買2件7折 3件再6折 千元買齊全身服飾

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-02-10 17:00

農曆新年適逢天氣回暖，無論想在新春期間以新衣新面目示人，抑或打算為衣櫃換換季，又是時候要添置一些新衣了！作為精明的消費者，想買得更抵當然要趁減價時段大量入手。近日人氣運動品牌Adidas於網店推出限時折上折優惠，全網多款運動服飾、波鞋、配件均激減低至5折，而購買多件減價貨品更可額外獲得6折折上折優惠，相當划算，有興趣的朋友不要錯過，以下立即為大家奉上優惠詳情及推薦必買款式！

Adidas SALE ON SALE折上折優惠

由2021年至2月9日至2021年2月12日期間，凡於Adidas網店選購任何2件指定減價貨品，即可享有額外7折優惠，購買3件或以上則可享有額外6折優惠。減價貨品包括男裝、女裝及童裝的運動及流行服飾、內衣、鞋履，以及各種運動配件及裝備，包括背囊、襪子、跑步腰帶、籃球、護膝等，款式選擇十分多，其中大熱的STAN SMITH、OZWEEGO、ULTRABOOST、ESSENTIALS、SUPERSTAR、NMD等系列均包括在內。

以圖中的特價貨品為例，STAN SMITH 運動鞋、UR COVER UP 外套，及HOODED 連身裙本身已有7折優惠，假如同時購買3件，即可額外獲得6折優惠，而購物車將會自動為你進行結算減免。換言之，一次過買齊衣服及運動鞋，平均每件只需$300！

全店免運費+14天無條件退貨

另外，在優惠期間，Adidas網店亦同時進行免運費活動，所有香港及澳門地區訂單一律免運費。而購物後亦提供14天無條件退貨保障，連運費也一併省下，自然買得更慳更划算！

提提大家，今次的優惠活動只限3天，而部分熱賣款式的尺碼已所剩無幾，有興趣的朋友事不宜遲，立即按此連結到官網瀏覽減價產品吧！

精選男裝特價貨品推薦：

+ 3 + 3 + 3

精選女裝特價貨品推薦：

+ 2 + 2 + 2

精選童裝特價貨品推薦：

+ 3 + 3 + 3

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/02/09)

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