音響｜入門級Soundbar推介 $1999蝸居睇戲玩3D環繞聲 附選購要點

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-04-02 18:00

今時今日蝸居也要講求生活質素，其中影音娛樂就是相當重要的一環。隨著智能化時代的來臨，如今的電視機不僅具備4K、8K、HDR等高質素畫質技術，不少更內置Netflix、YouTube等影片串流播放平台，只要連接網絡便可觀看4K影片，在家享受影院級的視覺效果。不過儘管影畫質素不斷進步，音質效果卻在電視機越出越薄的趨勢下，無可避免地成為了犧牲品。想全方位打造家庭影院，近年流行的Soundbar便是時下非常熱門的話題產品，一方面既彌補了電視機的音質缺憾，另一方面更可在觀影時帶來電影院般的3D環繞聲效果，讓音效與畫質同時兩不誤。

Soundbar簡單來說是一種外形呈長條狀的音響器材，當中內置了多聲道喇叭、解碼系統、配備各種音頻接口，能夠提供虛擬的環繞音效及擴增聲場範圍，專為彌補電視機音量偏低、聲音薄弱、缺少動感的音質缺點而設計。Soundbar可掛牆或放置在電視櫃上使用，比起傳統的大型音響及多聲道環繞聲系統設置更簡單，而且佔用空間小，價格亦較為親民易負擔。

如何選購SoundBar? 4大重點入手前必睇

1. 按需求選環繞音效格式：Dolby Atmos／DTS:X

在家中觀賞與到電影院觀賞電影，其中一項最大的分別就在於3D環繞聲效。市面上的Soundbar一般都支援Dobly與DTS的5.1和7.1 聲道，讓觀眾在觀影時可感受聲音前後左右包圍移動，帶來逼真的效果。除了基本的2D聲音效果，隨著音響科技不斷進步，現時有不少高階Soundbar更提供3D Surround音效技術，即聆聽時除了感受到來自前後左右的聲音，更可模擬出高空環繞聲音，提供更全面的包圍感。目前主流的3D環繞音效規格有Dolby Atmos 跟 DTS:X兩種，選購時除了可留意Soundbar提供的基本聲道，假如追求更極致的聲音效果，便要留意Soundbar會否配備Dolby Atmos 跟 DTS:X。

2. 預計Soundbar擺放空間與位置

Soundbar的立體聲原理主要是靠牆身反射或運算技術兩種主要方式，一般支援Dolby Atmos 跟 DTS:X技術的Soundbar一般都會透過水平方向發聲和向上發聲的揚聲器，將聲音向天花板及牆身發放，再反射至用家，以製造出高空音場效果。而另一種Soundbar則是利用運算技術，藉由喇叭內置的DSP模擬出環繞聲。

透過揚聲器反射出來的環繞聲效相對會更為飽滿立體，但缺點是受安裝環境影響，需要有牆壁來反射聲音。而透過運算技術模擬環繞聲的Soundbar一般在體積上會較為薄身，但聲音聽起來會比前者單薄。假如用家預計擺放Soundbar位置的兩側及背後均有牆壁，採用反射技術的產品效果會較為理想，相反，若然用於較寬敞的空間，譬如客廳，則建議使用內置模擬音效技術的Soundbar。

3. HDMI輸出端及音頻回傳功能

Soundbar雖然可同時用作看電影及聽音樂，但主流的需求大多都是以看電影為主。如果需要從電視機獲取音頻到Soundbar播放，便需留意輸出端及音頻回傳功能。目前的Soundbar一般都具備HDMI端子，並且支援ARC音頻回傳功能，傳輸能力比傳統的光纖或是數位同軸介面更佳，部分更支援較新的eARC，可傳輸未經壓縮的Dolby Atmos聲音，讓Soundbar有更多的發揮空間。不過要注意的是，電視機也必需具備有支援ARC或eARC的HDMI輸出端子，才能發揮作用。

4. 無線傳輸規格

Soundbar並非僅僅用來看電影，它同樣可以用來播放立體聲的音樂。假如想睇戲、聽歌兩用，選購時便需要留意Soundbar是否支援藍牙、 Wi-Fi、NFC等功能，方便把音樂傳輸到 Soundbar播放。如果對音樂質素同樣有追求，亦可進一步留意Soundbar會否支援 apt-X，以播放音質更好的「無損」音樂。

入門級Soundbar推介 Yamaha性價比高新手必選

市面上的Soundbar型號甚多，規格與價錢亦各有不同，假如是剛接觸Soundbar的新手，不知從何選擇，下文為大家簡介4款目前最具人氣的入門級Soundbar，方便大家選出合適的一款。

如同藍牙喇叭一樣，市面大部分音響廠牌基本上都有推出Soundbar，不過要數當中最具人氣，品質具有保證的品牌，絕對非Yamaha莫屬，皆因它屬於最早期推出Soundbar的廠牌之一，加上成熟的DSP模擬技術，令出品備受不少用家推介。

一體化音響系統、模擬出DTS:X 環繞音場技術：Yamaha YAS-109

YAS 系列是 YAMAHA 音響售價相對親民的系列，其中YAS-109及YAS-209均是市場上頗為有名的入門級Soundbar，當中包含兩組 25mm的球形高音單元、兩組55mm的中低音單元，以及75mm超低音單元及低音反射氣孔，由高音、中低音到重低音喇叭都一一齊備，提供了更震撼的視聽體驗，低頻效果尤其更立體豐富。

YAS-109不僅具備杜比及DTS解碼功能，它同時搭載了DTS Virtual:X®技術，讓兩聲道設計的YAS-109可呈現多聲道環繞音效，並模擬出DTS:X™般的3D環繞音場效果。即使播放的不是DTS:X編碼的影片，DTS Virtual:X技術依然能夠製造出3D立體聲場，模擬出四面八方的聲音包圍觀影者，大大增加觀影時震撼的臨場感及真實感。

在DTS Virtual:X的技術下，除了引擎聲、車聲、飛機聲、爆炸聲具有逼真的包圍感，Soundbar配備的Clear Voice模式亦可強化並提升語音對話的清晰度，令細微的說話及對白亦變得清晰可聽。

為了進一步加強音質效果，YAS-109亦提供了6種音效模式包括電影、音樂、運動、遊戲、電視節目，以及一般立體聲供用家選擇。其中電影模式更孩調3D環繞感；音樂模式則仔細重現每一個音樂細節和帶來更澎湃實實的鼓聲及低音，而電視節目模式則可加強人聲的清晰度。而以上模式，包括Clear Voice，均可透過「Sound Bar Controller」App來設定並進行調校，令聲效表現更符合個人喜好。

這一代的Soundbar更加入了 Amazon Alexa 語音控制功能，用可利用語音控制可輕鬆控制Sound Bar、智慧型家用裝置、音樂播放等。

而在連接方面，YAS-109配備多種連接方式，包括無線的Wi-Fi、藍芽，以及有線的Lan、光纖及HDMI。值得一提的是，HDMI輸入及輸出均支援4K/60p，對應 HDCP2.3 及 HDR10，並配備ARC功能，可直接接收從電視傳輸下來的信號和聲音。

YAS-109 屬於前置式兩聲道環繞音響系統，無論是操作或安裝上都相當簡單，僅需一根線即可連接電視，選購後建議可放置在電視的前方，在不被遮掩的情況下可發揮到最大的功效。

一體化音響系統、配備超低頻喇叭：Yamaha YAS-209

低音是營造環繞聲效的重要元素，而soundbar由於受到體積限制，因此在超低頻方面會較傅統音響，想進一步製造更具臨場惑的環繞聲效，額外配備超低頻喇叭subwoofer亦其中一個做法。

YAS-209是YAS-109的進階版，在功能上兩者可以說是如出一轍，包括DTS Virtual:X®虛擬 3D 環繞技術、音效模式、Amazon Alexa 語音控制功能、並提供了多種連接方式，而兩者的最主要分別，在於Soundbar所使用的單元不同，以及YAS-209額外配備了超重低音的subwoofer，用以提升低音聲效。

在聲音技術上，YAS-209同樣搭載了DTS Virtual:X®虛擬 3D 環繞音效，同樣帶來了多聲道3D立體聲場效果，不過Soundbar內配備的卻是四組46mm低音單元，以及25mm的雙高音單元。操作時同樣可透過遙控或App，來開啟CLEAR VOICE、3D SURROUND效果，以及各種場景模式包括電影、音樂、運動、遊戲、電視節目，拉闊音場。

連接方面，YAS-209同樣配備Wi-Fi、藍芽、光纖及HDMI多種連接方式。HDMI支援 4K/60p，並對應 HDCP2.3 及 HDR10 的 HDMI 輸入和輸出端子，無論是觀看Netflix、Apple TV+的電影劇集等都可以通過Soundbar來輸出環繞效果。

Amazon Alexa 語音控制同樣是YAS-209的主要功能之一，用家可透過語音來控制YAS-209 與家居智能系統。

雖然與YAS-109的功能非常相似，不過YAS-209的最大特點是配備了109沒有的無線低音炮喇叭，進一步升級低音部分，讓整體音效更具震撼性及爆炸力。低音喇叭採用了16cm的低音單元，輸出功率為100W，聲音質素對於入門級喇叭來說已綽綽有餘。

低音喇叭約重7.9kg、尺吋約191 x 420 x 406mm，由於subwoofer的聲音沒有方向性的問題，因此隨意擺放即可，方型的設計讓它無論放在沙發、電視櫃旁邊都相當合適。

簡單來說，現時不論是Netflix抑或Apple TV+均有不少影片提供Dolby Atmos音效，如果在不配搭Soundbar的情況下，單以電視是無法呈現出具有包圍感的立體音效，而在配搭Soundbar後，無論是觀影、打機、睇球賽、以及聽歌都可享受到更寬廣的音場。而對於新手來說，以上兩款由Yamaha出品的soundbar可說是相當出色的入門之選，雖然兩者均採用較為簡單的兩聲道配置，不過以不設向上發聲單元的Soundbar而言，包圍圍與立體感均表現不俗，值得一試。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/03)

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