電腦｜Razer電競產品53折 滑鼠$969減至$338 光軸鍵盤$680有交易

網購攻略 網購攻略

撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-26 18:51

遊戲世界的勝負往往只在一線之間，技術及反應固然重要，不過出色的電競裝備同樣是優勝劣敗的關鍵之處。復活節長假期即將來臨，你也想把握時間打機「升呢」嗎？無論是新手入坑，還是想升級裝備，今期都有不少值得留意的電競產品以及相關優惠，下文立即來看看。

入正題之前，先來解答一些新手玩家的疑問：到底真的有必要花錢買電競裝備嗎？雖然裝備看似是微不足道的一環，電競裝備之所以如此重要，在於這些裝備在設計上都有著低延遲、準確定位、反應靈敏的效果，譬如電競滑鼠比起一般滑鼠具備更準確的感應器，讓玩家在移動時能夠更作出更精確而且更順暢的反龐。而且電競產品一般都會加上符合人體工學的設計，因此無論在手感，還是操作上，都能夠給予玩家更多發揮空間。尤其當同場的兩名玩家技術水平相近，出色的裝備就是能否讓你全力發揮表現，贏得遊戲的關鍵之處。

在遊戲世界中，滑鼠往往扮演著相當關鍵的，卻又最容易被忽略的角色。假如滑鼠的反應不夠靈敏，角色的行動亦自自然然會有所延遲，尤其是射擊遊戲時，一旦延遲就可能造成無法挽回的局勢。因此選擇電競滑鼠時，可格外留意滑鼠的靈敏度及回報率，亦即是DPI數值，即每英吋直線距離的點數，以及IPS，兩者都與滑鼠的靈敏度相關。不過值得注意的是，FPS的數值雖然越高越好，但DPI數值則要配合電腦螢幕，如果螢幕解像度高，便可選擇DPI高的滑鼠，如此一來在角色移動及點擊方面便會越順暢、越精準。

20,000 DPI、極高的精準度：Razer Basilisk V2 有線遊戲滑鼠

RAZER在去年推出全新的「Basilisk V2」有線電競滑鼠，當中配備了FOCUS+ 光學感測器、光學微動按鍵、11顆可編程按鍵及自訂滾輪阻力，DPI不但高達 20,000，追蹤準確度亦達99.6%。雖然官方$649的售價已相當合理，不過近期有商店推出低至53折的優惠，以$338的價錢來說實在不得不推薦。

RAZER Basilisk V2的表面採用了霧黑色UV防滑塗層物料，外型設計上略為修長，重量僅重92g，算是相當輕巧的滑鼠。而機身備有共11個可自定按鍵，方便玩家按照個人風格配置遊戲方式。

這11顆可編程按鍵可配搭Razer™ Hypershift 進階功能使用，不但可把滑鼠輸入指令數量加倍，玩家只需按下一個按鍵，亦可立即切換到第二組按鍵設定檔。

除此之外，滑鼠底部亦配備一個可自訂滾輪阻力的調整鈕，方便玩家將滾輪阻力調整到覺得最順暢的程度。，以便更精確地進行兔跳、選擇武器，以及其他需要用到滾輪動作。而為了進一步提升使用時的速度及流暢度， Basilisk V2 的滑鼠線上亦採用了特別設計，將拖曳阻力降到最低，大幅提升整體操控能力。

至於在玩家最關心的精準度方面，Razer Basilisk V2 採用了升級版的FOCUS+ 光學感測器，一方面既可提供高達 20,000的DPI，另一方面亦帶來了高達 99.6%的解析精準度，即使是極為輕微的移動滑鼠亦能精準地感測並追蹤動作。當然，極高的精準度亦可讓爆頭時的瞄準準確度提高不少。

另外，Basilisk V2亦以紅外線光速觸發取代了傳統的機械式接點傳輸電子訊號，因此操作時並不會如傳統的電競滑鼠般出現反彈跳延遲及誤觸問題，反應時間更可大大縮短至0.2毫秒，在每次點擊時都能提供更明確的反饋。

儘管好的滑鼠與畫面的移動速度及點擊有著直接的關係，但鍵盤的重要性同時亦不可忽略，事關鍵盤的手感、附加功能都同樣牽涉到遊戲時的精準度及便利性，一旦遇到按鍵衝突的情況，整盤遊戲便容易因操作失誤而敗北。

現時用於遊戲的鍵盤大多都屬於機械式鍵盤，特點是每一顆按鍵都各自擁有獨立的機械軸來傳送訊號，譬如最常見的就有青軸、黑軸、紅軸、茶軸四種軸體，鍵盤所使用的機械軸不同，帶來的反饋力道與鍵程快慢都會有所不同。若然以按壓時的手感區分，由輕到重分別是紅軸、茶軸、青軸、黑軸，其中紅軸及黑軸較為受玩家青睞，前者的回饋感相對較輕身、乾脆利索，而後者的按鍵鍵程最短，使用起來的反應迅速快捷，較適合指力大的玩家。

改良光軸設計、手感輕盈俐落：Razer Huntsman Mini 有聲光學按鍵軸

除了以上推介的滑鼠以外，今期亦有減價發售的Razer電競鍵盤相當值得留意。官方原價售$969，現時優惠期間七百多元已經有交易，非常抵玩。

Razer 過往都推出過不少選手級的電競鍵盤，而為了提供玩家更多的選擇，早前特別推出了能夠節約桌面空間，同時亦便於攜帶的Huntsman Mini電競鍵盤。

這款遊戲鍵盤的最大賣點在於大小僅有傳統鍵盤的 60%，攜帶極為便利，非常適合精簡型設置的玩家。Huntsman Mini的外殼採用鋁合金材質，表面採用了俐落的霧面設計，堅固耐用之餘，標記亦不會因激烈的遊戲、頻繁的使用而磨損脫落。

雖然Huntsman Mini與因尺吋關係而刪去了功能列、Home 鍵群組和數字鍵盤，不過玩家仍然可透過次要功能和捷徑來使用這些輸入功能，設定時並不需透過軟體，鍵盤內建記憶體已可儲存並啟用最多 5 組鍵盤設定檔。而為了更方便在遊戲時執行指令和快速鍵，鍵帽的側面亦印刷了次要功能，一目了然。

遊戲鍵盤又怎少得了燈光效果？同樣地，在無須透過軟體的情況下，Huntsman Mini可預先載入的一系列 Razer Chroma RGB 燈光效果，進一步按玩家喜好進行個人化設定。當然，玩家亦可於 Razer Synapse 3 自訂燈光效果， 並相容於Fortnite、Apex Legends 等超過 150 款人氣遊戲。

至於在玩家們最關心的觸發力度及回饋感方面，Huntsman Mini採用了Razer獨家研發的光軸，與機械軸不同的是，光軸可提供更快、更輕盈，也更流暢的觸發動作，而且因為可動零件較少，因此操作時所產生的摩擦力亦相對較低，因此可大大延長鐽盤的使用壽命。

Huntsman Mini提供了兩種光軸讓玩家選擇，分別是RAZER 有聲光軸（紫軸）及 RAZER線性光軸（紅軸），紫軸的觸發鍵程為1.5 公釐、觸發力道45 公克，手感輕盈、乾脆俐落，較適合喜歡清脆敲擊回饋聲音的玩家。

紅軸屬經過改良的第二代設計，觸發鍵程為1.2 公釐，觸發力道約48 公克，比起紫軸可更順暢並更快速地傳遞按鍵敲擊指令，但使用時不會有明顯的觸感反饋。與此同時，紅軸鍵盤使用了吸音器，可以減少將按鍵壓到底時發出的噪音，適合手感直上直下、追求速度的玩家使用。

無可否認，電競產品確實是比一般同類型產品昂貴不少，尤其是Logitech、Razer等知名電競品牌的出品，基本上單一個電競鍵盤也要千元起跳，假如觀望而久但又遲遲不捨得入手，以上的優惠可就不能錯過了。有意入手Razer的電競系列，可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/25)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！