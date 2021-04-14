小風扇｜4款手提/座枱/掛頸風扇推介 2021升級後風力更強電量更大

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-04-14 18:34

踏入四月份，以季節來說雖然尚未正式進入夏天，不過近日的天氣已經有如炎夏一樣，無論是正午時份走在路上，抑或去行山、露營、進行戶外活動，不消一會已經熱得汗流浹背，看來又是時候要物色一部手提小風扇了！除了大行其道的「芭蕉扇」外，近年的迷你小風扇早已進化出多款新設計，亦增添了不少額外功能，令小風扇成為一機多用的小法寶。想在夏天前選購一款實用的小風扇，下文就來看看有什麼要注意的地方，以及推介幾款值得入手的款式。

便攜式小風扇價錢便宜，很多人認為選擇都差不多，只需重點看風力是否夠大便可，但其實小風扇的款式不同，除了導致風力上有差異，在使用場合、充電方式、以至於額外功能上都有大為不同，假如想找出符合個人需要的款式，不妨從以下四點入手：

▼2021 便攜式小風扇選購攻略▼

1. 針對使用場合選擇類型

小風扇形形式式，除了一般的手提風扇外，市面上還有不少掛頸風扇、手腕風扇、掛腰風扇等諸如此類的款式。用家購買時可針對使用場合選擇，譬如掛頸風扇、掛腰風扇等款式因為可直接掛在身上，方便騰出雙手，因此比起手提風扇更適合進行燒烤、郊遊、單車等戶外活動時使用；假如在辦公室或固定坐位上使用，可選擇一些可調較角度的迷你桌上型風扇，較為簡單方便；而常為常見的手提式小風扇，因其體積細小，而且易於收納，因此無論是進行動外活動，或日常外出均非常合適。

2. 留意風扇的供電方式

小風扇可分為「USB供電」、「插電式供電」，以及「電池型供電」三種不同類別。「USB供電」是小風扇中最常見的供電方式，特點是方便易用，即使電力用盡，用家亦可使用外置充電器為風扇充電；而「插電式供電」較常見於桌上式風扇，因其供電穩定，風力亦會較為強勁有力；而「電池型供電」中使用的電池又可分為鹼性電池，或鋰電池，鋰電池可多次循環充電，不但循環壽命高，內部亦會有保護電路，相較於一般的鹼性電池會更為耐用。

3. 選擇運作聲音較小的款式

風扇的整體結構是否穩固及葉片的形狀都會影響風扇運作時候產生的噪音，結構若不穩固的話，運作時零件晃動便會產生雜音。若在安靜的地方使用音量過大的風扇難免會惹人注目，建議選購時可參考產品列明的噪音分貝，如10-40db則屬於較靜音的款式，而50-60db則是一般說話的音量分貝範圍。

4. 附加功能

小風扇的功能雖然較一般風扇較為簡單，不過近年的款式不斷改進，除了基本的風力調較外，不少風扇還附有加濕、照明、香薰、智能開關等不同功能，不過這些功能相對會較為耗電，建議選購時可參考個人需求而選擇。

簡單來說，除了要視乎使用場合外，一款實用的小風扇亦必須具備便攜輕巧、風力強勁、電量充足三大特點，讓使用時無後顧之憂。接下來編輯將會根據以上三點，推介三款值得入手的小風扇：

1.手提＋座枱＋掛繩三用、多角度調節送風：GM 加強版2合1 小風扇

現時有不少家電用品都會以一機多用、多合一的特點作招徠，務求滿足用家的多方面需求，近年款式不斷推陳出新的小風扇當然也不例外，就譬如這次介紹的GM 加強版2合1 小風扇，除了送風以外，它還同時具備手機支架及「尿袋」功能，使用模式上不僅可手提使用，更可變換成掛頸及座枱風扇，用途非常廣泛。

用法如此多變，皆因這款風扇採用的是扁平式設計，並在機身加入了摺疊功能，讓風扇可前後調節成不同角度。如此一來，它既可當作普通手提式風扇使用，當加上掛繩及折起機身後，亦可化身為掛頸風扇，以仰吹的方式送出涼風，方便進行戶外活動時解放雙手，免去因長時間手提而感到手酸的弊病。同一時間當然亦可當作座枱風扇，放於工作桌或床邊使用，比起一般單純的掛頸式及手提式風扇實用不少。

除此之外，摺疊式的設計亦為小風扇帶來了一項不一樣的功能——手機支架。風扇的中央位置帶有一個凹槽位置，尺寸剛好可容納一部手機，當折起機身後，便可當成手機支架使用。與此同時，由於機身加入了隱藏式的伸縮設計，因此即使支撐著手機，風扇部分亦不會被手機遮擋，這樣一來便可邊玩手機，邊享受到陣陣涼風。而不使用風扇時，當作手機支架使用亦實屬不錯的設計。

不止如此，風扇內部搭載的3000mAh電池，除了可提供長達8小時的使用時間，亦可隨時給手機充電，以備不時之需。

至於在重點功能——送風方面，風扇採用了無刷摩打及七葉平衡設計，具備三段風速選擇可選。當中的多扇葉設計除了可令風力更加柔和，配合無刷摩打後亦可帶來更寧靜低噪的效果，運作時的聲量只有25-35分貝，比圖書館的環境聲浪更為安靜。

雖然這款風扇加入了不少實用設計及功能，不過它的體積及重量仍然可保持輕巧，長度約為一部iPhone 12 Pro的大小，而重量亦僅有195g，即使放進女生們的迷你手袋也毫無難度，是相當方便實用的一款風扇。

2. 15小時使用時間、附噴霧補水功能：Jisulife 幾素補水風扇 F9

一般的手提式風扇大多功能簡單，而這次推介的幾素補水風扇在外型上雖然與一般手持式風扇相差無幾，不過功能上卻比以往的款式多了不少亮點。

補水風扇顧名思義是一款在送風以外，還額外添加了補水噴霧的功能的小風扇，乍看之下似乎沒有多大的用處，但它其實結合了冷氣與風扇的優點，原理就如同冷風機一樣，當熱空氣經過中央的水槽，水霧便可將熱風轉化成涼爽而帶有濕度的冷風。相比起一般風扇只能吹出與環境溫度相若的風，補水風扇在送風以外，更可達到快速帶來熱量，降溫4-6°C的效果。

補水風扇的水箱位於風扇中央位置，使用前只需要扭開小水箱，再注入清水或冰水即可。當小風扇啟動後，機內的超聲波噴霧系統會把清水轉化為幼細的水霧，隨涼風送出。噴霧量每小時達35ml，除了讓涼感加倍，隨風送出的水霧亦可為皮膚補水，擺脫夏天汗流滿臉的油膩感，讓肌膚更清爽，在戶外活動時使用就最適合不過。

儘管這款風扇體積細小，重量輕巧僅有250g，不過在規格及造工上卻絕不馬虎。風扇內部採用直流無刷電機，選料上使用粗銅線及靜音軸承，這樣的設計除了可讓機件更為耐用、轉速更快，同時亦可降低噪音和耗電量。

小風扇共有三檔風力可調節風力，一檔為睡眠風，運行時的聲量只有25分貝，二檔為自然風，三檔是勁爽風，聲量分別為35及40分貝，即使的最大檔的風力，運行聲量仍然保持在低分貝水平，在安靜地方使用也不怕尷尬。

儘管小風扇都會伴隨電量小的缺點，這款電量卻足足有4000mAh，快速充電3小時後，便能連續使用約15小時，足夠滿足一天外出或工作所需。

3. 復古配色、4800mAh超大電量：GM三合一低噪音小風扇

小風扇由於常常攜帶外出，於公共空間使用，因此外型款式亦是不少用家關注點。若覺得以上的風扇在外型上不夠突出，或者想尋求一款更為輕便的小風扇，不妨考慮這款具備超大電量的GM三合一小風扇。

雖然同為GM出品，在功能及使用模式上亦相當相似，不過這款風扇在外型上卻比之前一款更勝一籌。機身採用了啞光磨砂設計，以低飽和度的粉色、純白色，復古的墨綠色配上玫瑰金邊框設計，既簡約大方，亦有復古之感，尤其是墨綠色配金的設計，看起來絕對比一般手提風扇更有個性。

外型固然值得關注，但回歸到實際的功能上，這款風扇也絕對非徒有外表之作。它的整體外型雖然與一般手提式小風扇相差無幾，不過由於它在風扇及手柄的接口位置加入了關節設計，因此它一如如扁平式的小風扇般，可摺疊成不同角度使用，除了手提外，加入掛繩後便可當作掛頸風扇。

與之前一款稍為不同的是，雖然這款風扇同樣可座枱使用，但由於風扇的本體不是扁平式設計，因此它需要連同底座使用才可立於桌面之上，稍為美中不足，不過使用上亦無大礙。

至於在風力方面，風扇採用四扇葉螺旋形設計，並具備三檔風速可選。內部摩打同樣使用低噪音設計，讓風扇運行時的音量不超過50分貝。

值得一提的是，這款風扇屬於是次推介中電量最大的款式，4800mAh的電量在正常狀態下使用長達18小時，而即使調到最大風力，亦可使約用6小時。與此同時，大電量亦讓它可同時充當「尿袋」使用，只要使用Type-C數據線，便可隨時隨地為電子裝置充電。

風扇連同底坐的長度約18cm，假如獨立使用則與以上款式相若，而重量亦僅有160g，屬於相當輕巧的一款風扇。

4. 多角度調教、可一分為二設計：GM 掛頸式小風扇

提到便攜式的小風扇，又怎能少得了掛頸款式？這次介紹的掛頸式小風扇外型雖然與一般掛頸風扇無異，不過當中卻增加了不少新穎的設計與功能，譬如LCD數碼顯示屏、一分為二設計等，使用起來比起舊款更靈活、更貼心。

市面上一般的掛頸風扇只限於掛頸使用，假如並非進行戶外活動，方便程度絕對不及手提式的小風扇。而這款掛頸風扇就針對這一點作出了升級，除了掛頸使用，兩端的小風扇亦可分別拆卸下來，當成兩把手提小風扇使用，出遊時既可獨自享受爽快涼風，亦可在有需要時分享予朋友使用，而在非出遊時則更加方便，當作一般的手提式小風扇使用即可，設計上相當實用。

除此之外，這款掛頸風扇亦是電量上作出不少改進，除了左右分別使用共4000Amp的鋰電池外，同時加入了坊間少見的電量顯示設計，左右兩端均可獨立顯示剩餘電量及使用段位，這樣一來，何時需要充電就更加一目了然了。而充電時間最快只需2.5小時，最長即可使用達11小時。

如同一般掛頸風扇一樣，風扇頭的使用角度可自行調節，同時具備3檔風力可選，配合掛頸的特性，進行不同類型的戶外活動均可使用，在解放雙手的情況下享受陣陣涼風。

簡單來說，以上介紹的四款小風扇均具備輕巧便攜、大電量、風力充足，以及多功能四大特點，而不同的設計讓它們分別適用於不同的場合，譬如想在出遊時使用可優先選擇掛頸款式，假如想在室內及室外均可使用，GM加強版2合1小風扇會是較適合的選擇，而GM三合一低噪音小風扇由於重量較輕，因此較適合於日常生活，平日出外或於通勤路上使用。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/14)

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