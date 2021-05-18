夏天唔可以齋用冷氣風扇！三款好用空氣淨化器推介

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撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-05-18 18:10

春天花粉滿天飛、冬天空氣污染嚴重是眾所周知的事實，所以大家都會使用空氣淨化器。到了夏日，天氣酷熱，最常用的家電就成了冷氣和風扇，但夏天應該使用空氣淨化器嗎？當然了！其實，夏天的室內空氣質量可能跟冬天的不相伯仲，甚至更差！到底為什麼？

1. 冷氣長開令室內空氣不流通

烈日炎炎，三十多度的天氣，自然需要長期開啟家中的空調。開空調時，門窗通常都是緊緊關上的，空氣自然不能如常流通，導致室內與室外的空氣對流大幅減少。這時候，家中的空氣污染物如甲醛、一氧化碳、PM2.5等便無法被室外的空氣稀釋、排出室外，只能在室內的環境裡不斷累積，加劇室內空氣污染。

當中，甲醛在高溫天氣下會揮發得更加快。氣溫每升高1℃，室內的甲醛濃度便會增加。如果不解決室內空氣污染，或者會刺激到眼睛、皮膚和呼吸道，嚴重的話甚至會影響神經系統，引致癌症等。

空氣污染可以對人類帶來嚴重的影響。

2. 高溫環境加快污染物的釋放

夏天的溫度和濕度都非常高，這種潮濕高溫的環境會加劇生物性污染物的排放，令微生物大量繁殖，當中包括細菌、真菌等。真菌和細菌都是常見的過敏原，它們可能會傳染疾病，造成感染。

夏天的室內空氣污染嚴重，如果不及時處理，或許會對健康造成影響。所以，想要有效改善室內的空氣質素，又不想關掉空調令室內溫度變高的話，空氣淨化器就是一個很好的選擇了！不妨參考以下三款空氣淨化器，它們能有效減少室內空氣污染程度，適用於不同室內場合，能滿足你的不同需要。

家居必備 |小米空氣淨化器 3C$859 （原價 $1299）

想在家中安放空氣淨化器？小米空氣淨化器 3 絕對是一個性價比高的優質選擇。經過多代的更新後，它的有效面積為每小時106平方，具備更強勁的淨化力。重新設計後的風路系統能讓空氣淨化器的顆粒物 CADR 提升 29%，達到 400m3/h，即每1小時使用空氣凈化器對顆粒物進行凈化，就能凈化400立方米的顆粒物。

小米空氣淨化器 3 具有強勁的淨化力。

淨化器亦有搭載高精度激光顆粒傳感器，可以靈敏地感應微小顆粒帶來的輕微污染，實時監測室內空氣質量變化，即使輕微的污染也不會放過。

淨化器具有高精度激光顆粒傳感器。

同時，淨化器每分鐘可以輸送6660升潔淨空氣，令你的家充滿純淨的空氣。強勁的風路系統有更大風壓的後傾離心風扇和全新定制的直流無刷電機，使輸出的風量更加大。

強勁的風路系統使輸出的風量更加大。

增壓風道擁有拋光內壁，風阻更低，而出風格柵的面積亦被放大，使氣流能夠快速均勻地輸送出去。兩者合一，形成高效的氣流通路，使淨化器的性能大幅度提升。

兩者合一，形成高效的氣流通路，使淨化器的性能大幅度提升。

淨化器具有360°的可替換桶形濾芯，能有效多層淨化空氣中的有害物質，如 PM2.5 和甲醛等。第一層初效濾網能阻截毛髮、灰塵等大顆粒的懸浮物；第二層的高品質 EPA 級過濾層，可以去除小至微米級的細小顆粒；第三層的高品質活性炭則可以有效吸附並去除甲醛等有害物質，令室內空氣環境更安全。同時，小米還提供了不同性能的濾芯可供替換，如除甲醛增強版、抗菌版等，能滿足不同環境需要。

淨化器具有360°的可替換桶形濾芯，能有效多層淨化空氣中的有害物質。

小米空氣淨化器還具備 OLED 觸控顯示螢幕和智能操控功能，讓空氣質量隨時隨地都清晰可見。按鍵集合在螢幕上，只需要輕觸便能操作。螢幕上可顯示室內空氣數據、淨化器運行狀態等，還有三種顏色的燈光實時反映室內空氣質量。同時，通過米家 APP，在手機上亦可以隨時了解家中的空氣質量，進行遠程操控、定時開關等。

小米空氣淨化器具備 OLED 觸控顯示螢幕和智能操控功能。

不同於其他品牌的淨化器，小米空氣淨化器的佔地面積小。它的機身小巧，比 A4 紙的佔地面積更小，可以輕鬆放置於家居的不同角落。即使具備高性能， 淨化器依然可以節省能源，安靜地工作。在睡眠模式下，噪音可低至 32.1 dB。而高效直流無刷電機的最大功率僅為 38W，長時間開啟，也不怕會耗費過多能源。節省能源之餘，又可以為室內環境帶來無污染的空氣。

辦公專用 |Pure Aria 可攜式空氣清新機$618 （原價 $724）

如果需要更小巧的設計，就可以選擇這款台灣製的 Pure Aria 可攜式空氣清新機。這款空氣清新機具備五重防護，包括H13三層醫護級濾網、雙波長 UV和臭氧除臭，可以過濾 PM 2.5，有效提升室內空氣質素。

台灣製 Pure Aria 可攜式空氣清新機 （圖片來源：艾莉妞妞 Ariel）

空氣清新機具備五重防護。（圖片來源：艾莉妞妞 Ariel）

它的 254nm 紫外燈能徹底消滅真菌、細菌、病毒等多種病源，而 185nm 的臭氧燈則可以輕鬆去除煙味和汗味，紫外燈和臭氧燈結合了兩大功能，可以同時達到殺菌和過濾的功效。

這款空氣清新機運作安靜之餘，設計亦十分簡約小巧，其有效範圍大約100尺，適合擺放於辦公室、洗手間、嬰兒車等角落位置。

在使用上，亦能夠替換濾芯和加入精油進行香薰。小小機身，有如此多樣化的功能，性價比可謂十分高了。

車載好物 |NEEKIN AirEco V1 汽車空氣淨化器$498 （原價 $1280）

除了家居的空氣質素，汽車內的空氣質素也不容忽視。尤其在夏日的高溫暴曬下，很容易加劇甲醛、異味、病毒等污染物的排放。因此，這款有多項專利的 V1 汽車空氣淨化器就可以為你有效淨化車內的空氣。

NEEKIN AirEco V1 汽車空氣淨化器具有多重功效。

淨化器使用了具有強氧化性的AOP-KF®專利醫用級淨化物料，與甲醛分子結合會分解成水和二氧化碳，從根本上淨化和清除空氣中的甲醛，而不會帶來二次污染。

這款淨化器同時能清除H1N1、白葡萄球菌等病毒和車內細菌，不但能夠避免流感交叉傳染之外，還可以營造安全健康的車內環境，保護老人，小孩和孕婦等易感人群。在一小時內，除菌率高達98.94%，能高效殺菌消毒，帶來安心的車內環境。

這款空氣淨化器能高效殺菌消毒，帶來安心的車內環境。

在過濾的過程中，固體鹼會向空氣釋放出微量的二氧化氯，既能殺滅空氣中致病微生物，又可以對車內物件的表面進行消毒殺菌。

這款淨化器同時能清除H1N1、白葡萄球菌等病毒和車內細菌。

淨化器的風道設計能加速車內空氣流動。它的高效濾芯、大面積的入風口和低耗量高效率的直流無刷馬達組成了一個具備科學原理的直風設計，能夠將淨化後的空氣循環到車內的每一個角落。

它的有效面積是三平方米，採用了360°入風設計，讓進風面積大幅度提升，而其外觀和濾芯都採用圓形設計，可以增加空氣和濾網接觸的面積，加速空氣循環，減低能源耗用，帶來更好的淨化效果。

淨化器採用了360°入風設計。

這款淨化器的外觀時尚簡約，採用了噴砂氧氣工藝配以鋁合金外殼。只需要輕觸頂端觸摸面板，就可以調節三種不同風力強度。而且，它具有直流無刷電機和雙滾珠軸承式風扇，所以在運行時也可以保持低噪音、低功耗和大風量、長壽命的特點。

只需要輕觸頂端觸摸面板，就可以調節三種不同風力強度。

即使是夏天，保持室內空氣質素依然十分重要！以上三款空氣淨化器就能因應不同需要，在不同環境下為你提供潔淨安全的環境。

如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/14）

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