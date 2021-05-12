風扇點吹最涼爽? 比併各款風扇風力 冷風機有冷氣效果仲更慳電？

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-12 18:42

迎接完二十四節氣中的「立夏」，就代表我們即將要進入炎熱的夏天了。儘管現在只是五月份的開端，但近日的天氣已有如炎夏一樣，氣溫動軏飆升至30°C以上，哪怕只是待在室內，也足夠讓人熱得滿身是汗，晚上難以入眠。那麼要開冷氣消暑嗎？涼快確實是涼快，但往後打開電費帳單，驚人的電費相信也令大家的心涼了一半。不想「傷荷包」，又想過一個涼快舒爽的夏天，如何運用電風扇，就是箇中的關鍵。

電風扇是家家戶戶必備的降溫好物，但真到了三十多度的炎熱天氣，相信很多人都會覺得風扇已經不夠涼快，還不如直接開冷氣更涼爽舒適。雖然單憑電風扇確實是無法改變環境溫度，但它可以藉著增加空氣對流，來帶動冷熱空氣交替，從而令室內溫度下降。因此想讓電風扇達到消暑散熱的效果，正確的用法並非直接吹拂人體，而是透過擺對位置，來加強循環效果。

吹風扇都有技巧？點吹最涼爽？

由於電風扇是靠著空氣循環來達到消暑之效，想讓它發揮最大效能，其中一個方法就是打開窗戶，將風扇放於窗前，將室內熱氣送出，透過空氣對流來加快冷空氣進入室內。

除此之外，假如睡覺時悶熱得難以入眠，亦不妨利用風扇散熱，把風扇放於床尾位置，吹向地上或非密封的床底位置，空氣便會經過床底再送到天花板，降低室內溫度。

選購前先了解風扇原理與設計

現時市面上的風扇林林總總，既有傳統的落地式風扇、直立式風扇、掛牆風扇，亦有近年非常流行的循環風扇及無扇葉風扇，各種風扇不但外型、價錢及適用場合有所不同，風力、噪音及清潔方法亦有顯著的差異，大家挑選時不妨先參考下表，鎖定其中一類風扇，再選擇所需型號。

如果想省錢又省電，除了風扇以外，近年亦流行移動式的冷風機，兼具送風、製冷、過濾、加濕等多功能於一身，不但能夠送出比一般電風扇溫度更低的涼風，加上價格便宜，不少人更以此取代冷氣，以節省家中耗電。

相比起傳統的伸縮式座地風扇，無扇葉風扇、循環風扇，以及冷風機都是近年比較熱門的選擇，事關它們在傳統的風扇功能以外，還兼具不少優點，能夠滿足香港家庭的多樣化需求。以下來詳細看看這三款風扇有什麼具體分別，以及為大家推薦值得入手的型號。

冷風機——比風扇更涼爽、比冷氣更慳電

冷風機，顧名思義就是一款能夠吹出冷風的電器，不過與風扇略為不同的是，冷風機雖然同樣具備風扇，但卻能夠送出比一般電風扇溫度更低的涼風。其原理主要是透過加入冷水或急凍的雪種來達到製冷的效果，當熱空氣經過機內流動的水簾時，便會轉變成涼爽而帶有濕度的冷風，令室內溫度下降。而即使在不加水的狀態下，冷風機亦有效令室內降溫1-2°C，加水後可降溫4-6°C，而加入急凍的雪種後則可降溫8-10°C。論涼爽程度，冷風機絕對可以在眾多風扇產品中穩奪冠軍寶座。

推介型號：無葉搖頭智能遙控冷風機$668

冷風機並非近年才誕生的新產物，但是隨著技術進步，現今的冷風機既可一機多用，同時亦兼具智能化操作方式，不僅如此，機內的製冷系統亦比以往升級不少，令降溫能力大大提升。譬如這款由香港品牌出品的「無葉搖頭智能遙控冷風機」就正是例子。

冷風機採用了無扇葉設計，具備雙水箱及水循環系統，能夠將室內空氣加濕和冷卻，簡單來說，即是單靠一部機，已經可以帶來無葉送風、製冷降溫、加濕潤燥三大功能。當風扇啟動後，涼風會通過360°環狀出風口送出，2cm的窄氣道設計能夠集中把氣流噴射至更遠距離，讓涼風循環到室內的每一個角落。

有別於傳統冷風機採用的單水箱結構，這款冷風機改良成雙水箱設計，使用時只需把冰種放入水箱，並把清水加進上水箱內，水流便會在機內自動循環，經過二次降溫後浸濕水簾並進行製冷，其後當熱風進入水簾，便會降溫轉化成濕潤的冷風，令吹出來的風更冰爽涼快。

如同一般風扇一樣，冷風機具備三種送風模式及三段風速可選，包括正常風、自然風，及睡眠風。運作時亦可自行調校送風角度，讓冷風機左右自動搖頭，送風範圍比起傳統冷風機更遠更廣，即使放置在空間較大的地方亦強而有力。

至於在實際操作方面，冷風機採用了 LED數碼顯示屏及智能系統，用家除了可透過附送的遙控來調校風力風速，亦可通過觸控的方式來選擇需要的吹風效果，操作上比起舊式的冷風機絕對方便不少。

選用冷風機，其中一個優點就是它的耗電量相對低。以這款冷風機為例，它的額定功率為65W，使用15小時亦只需1度電，耗電量大概等同抽氣扇、打印機、音響等小型家電，每小時只需約$0.08電費，比起冷氣機著實慳電得多。

不止如此，冷風機還有更多的貼心設計，譬如它的底座尺寸比A4紙還要小巧，體積如此迷你，擺放及收納時自然更慳位。此外，整部冷風機亦採用手提式設計，方便用家自行移動位置。

無扇葉風扇——安全設計，適合有小孩及寵物的家庭

無扇葉風扇近年成為風扇市場上的潮流指標，皆因它利用的是新式技術，扇葉被隱藏在底座之內，並藉著氣孔吸入周圍的空氣，再透過氣環裡的小出風孔噴出氣流，雖然風力不及冷風機及座地式的風扇，但它吹出來的涼風會比由扇葉轉動而產生的風更加柔順，而且因為沒有高速轉動的葉片，因此安全性相對更佳，更適合有幼童及寵物的家庭使用。

推介型號：LOHAS - QT5 無葉靜音渦輪風扇$798 (送LOHAS 消毒水製造器)

風力向來是無扇葉風扇受人垢病的主因，但同樣地，隨著技術進步，今時今日的無扇葉風扇在風力上已經改善不少。這款由本地品牌出品的風扇便採用了「渦輪增壓科技」，再結合獨特的風道設計，令風量比普通風扇強７倍，運轉時的風速更可長達 8米。

封閉式的風道設計，讓風扇可以直線方式吹送出渦旋式的風，效果等同循環風扇一樣，當配合空調或暖氣使用，便可將冷氣吹向家中的每一個角落，亦可在短時間內令全屋都變得暖和起來，達到夏季降溫、雨天除濕、冬季助暖的效果。

由於風扇是採用直線方式送風，因此風扇的角度能否調較，讓涼風遍及室內每個角落亦是相當重要。這款風扇具備上下送風及左右送風功能，上下可手動30度調節，同時亦具備左右90度自動送風，有助在有限的範圍內，加快室內空氣流動，並從其它房間對流換風。

值得一提的提，普通風扇一般都只是具備3至5檔的風力可選，而這款風扇卻有多達12檔風力及風速，更能切合不同用家的需求。

至於在實際操作方面，風扇具備LED顯示屏，用家可透過遙控或輕觸方式來控制各種功能，亦可為風扇設定1-9小時定時關機，方便在睡眠時使用。

循環風扇——帶動空氣對流、達夏季降溫、雨天除濕、冬季助暖效果

循環風扇近年備受追捧，雖然風力不及座地或掛牆風扇強大，但正正因為風力柔和，即使要長時間在小空間使用，也不容易造成頭痛或著涼，而其兩邊密封的設計更有助風力直線吹送，帶動室內空氣循環，達到降溫和換氣效果。若配合冷氣或暖氣同時使用，更能在短時間加速室內空氣變涼或變暖，令溫度分佈更加平均。

推介型號：Deer 9吋全方位掛牆循環扇 DF6091 掛墻扇$329

除了一般的坐地款式外，循環扇亦可安裝於牆面上，以減省佔用地面空間，特別適合香港的蝸居面積家庭選用。採用掛墻式循環扇時可將其安裝於冷氣機附近，當天氣炎熱時配合冷氣機使用，可雙管齊下讓房間溫度大幅下降。

Deer的9吋全方位掛牆循環扇具備3D搖頭功能，機身特別加設了控制手柄，方便用家可自行調節懸掛角度，而拉製式的設計除了可以控制風扇開關，使用時亦只需動用拉繩，便可全方位調校方向，以及「高、中、低」三檔風力，操作上相當簡單且非常易用。

雖然Deer的循環扇在設計及功能上未算太突出，但以性價比來說可算是相當不俗的入門循環扇，除了配搭冷氣使用可相得益彰，其掛牆的特點亦讓它比以上兩款更適合單獨使用，帶動室內空氣循環。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/12)

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