啲衫晾極都係濕？三款好用乾衣機幫你潮濕天都快速乾衣！

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撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-05-22 18:00

夏日來臨，除了溫度高企，就連濕度也居高不下，天文台預測下週相對濕度可高達95%。天氣酷熱又潮濕，洗完的衣服很難被徹底晾乾。而香港地少人多，大多數人的家居空間都有限，不能把洗完的衣服掛出戶外晾曬，只可以在室內晾衣服，但這個看似普通的舉動原來暗藏危機！

其實，在室內晾衣服會令家居的濕度增加，從而加速細菌和霉菌的滋生，輕則會導致過敏、流鼻水等症狀，嚴重的話，霉菌更有機會引發支氣管炎或肺炎，影響身體健康，後果不容忽視！

想要徹底晾乾濕漉漉的衣物，降低家居濕度，乾衣機可以說是一大法寶了！不妨參考以下三款乾衣機，擁有不同尺寸、不同功能，適用於不同的家居環境，絕對可以令你的衣物回復秋冬時的乾爽狀態！

一家大細都適用 |Airmate 艾美特 雙層乾衣機$468

如果家中衣物較多，這款 Airmate 艾美特 雙層乾衣機就再適合不過了！像衣櫃般的乾衣機能夠單層、雙層兩用，掛多件短款或長款的衣物，滿足一家人的不同乾衣需要，一次性烘乾不同種類的衣物。

雖然這款雙層乾衣機是衣櫃形狀，但它的佔地面積卻非常小，只有 0.3 平方米，絲毫不會佔據過多的家居面積。在無需使用乾衣機的日子，亦可以當作衣櫃使用。而支架選材為加粗加硬的不鏽鋼管，能夠穩固地承重 15 kg，可以輕易滿足不同衣物的烘乾需求。

乾衣機選用了對流式加熱技術，使空氣在恆溫導熱下溫和地循環，不會損傷衣物。它的主機具有 1200W 大功率，所以風阻小而風速快，衣物烘乾的時間亦會隨之縮短。PTC 陶瓷發熱體讓乾衣機可以在三秒內吹出熱風，從而令熱量均勻滲透衣物內部纖維，迅速蒸乾水分。因為使用了靜態懸掛式乾衣，所以在烘乾後，衣物會保持乾爽蓬鬆、柔軟親膚。

Airmate 的這款乾衣機具有180分鐘定時功能。根據不同衣物調整相應時長後，不需要看守著乾衣機，待烘乾完成後，乾衣機便會自動停止運作，節省時間又節省精力。

更重要的是，乾衣機阻燃防水的材質能有效提供多重防護。它的耐高溫主機出風罩，在150°C以上離火即滅，即使家中無人也可以放心使用。同時，IPX1的防水等級能夠預防觸電，即使水滴流入主機外殼，也不會影響使用。而主機底部設有散熱孔，防止過熱。內置的溫控器亦會防止主機溫度過高，在超過限制溫度時，保險絲會自動為乾衣機斷電，提供雙重保護。

收納方便可折疊 |Air O Dry 摺疊式熱力乾衣機$189 （原價 $399）

如果家中沒有多餘位置放置大型的乾衣機，那麼這款專為蝸居家族而設的 Air O Dry 折疊式熱力乾衣機就是你的不二之選了！它具有特別的可折疊式設計，使用時的大小如洗衣籃般，使用後對摺過的體積只有手袋般大，易於收藏和攜帶，能節省寶貴的家居空間。

這款折疊式乾衣機具備多種功能。在烘乾時，採用環體熱力原理，可以發熱最高達65℃，足以在一小時內烘乾已經脫水的衣物。與此同時，它還能夠殺滅細菌，保護健康。哪怕濕熱的夏日過去，在秋冬時，乾衣機也可以當作暖風機使用，一物二用，環保又方便，不用擔心會被閒置。而800W的低功率主機耗電量低，不但能節省能源，還能節省電費，可以說是非常貼心了。

它的操作過程簡單明了，不用擔心不會使用。只需要把折疊著的乾衣機展開，然後把掛衣用的支架放入，再將需要烘乾的衣物掛在乾衣機內，調較所需的時間（最長三小時），就可以放心地烘乾衣物了。限時到了，機器就會自動停止運作，所以期間不需要在旁邊等待。

小巧機身易操作 |LOHAS 第三代 手提蒸氣熨衣刷 / 乾衣刷$168 （原價 $198）

相比起傳統的乾衣機，LOHAS的第三代手提蒸汽熨衣/乾衣刷有著輕巧迷你的機身，但麻雀雖小、五臟俱全，它的功能從熨衣、乾洗、消毒，到去靜電、去毛球、去油污等，可謂應有盡有，可以輕鬆解決燙衣服和乾衣的兩大難題，絕對是居家和外出的必備之選。

它的底板採用了最新的陶瓷塗層，沒有毛刺，所以不會傷害衣物。而且，塗層能有效加快導熱速度，令佔地方的燙衣板不再是必需品。

在操作方面，基本與普通熨斗無異。只需要注水入透明水箱，然後接駁電源，調到加熱檔位，當紅燈亮起就可以輕鬆使用了。加水後通電的一分鐘內，按下蒸汽按鈕就可以噴出高壓蒸汽，簡簡單單就能熨平衣服上的皺褶，使衣物瞬間回復筆直。

隨機附送的可拆卸長毛刷和絨布刷可以加強機器的去污能力。長毛刷可以祛除污垢，而絨布刷則可以祛除衣衫上的多餘毛屑。多種刷頭令乾衣刷的適用範圍更加廣泛，除了一般衣物、毛衣、絲絨和西服等，更可以用於窗簾布、沙發布等的布料上，實在是非常方便。

以上三款不同功能和尺寸的乾衣機，適用於不同的家居環境，可滿足各式各樣的需求。有了適合自己的乾衣機，即使是悶熱潮濕的夏日，也不用怕衣服晾不乾了！

如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/20）

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