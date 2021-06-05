牙刷｜高科技牙刷精選 聲波、電動、紅光任君選擇 刷出亮白淨齒！

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-06-05 19:00

牙齒是身體非常重要的一部分，它幫助我們咀嚼食物。倘若它出現問題，如蛀牙、發炎、鬆動等等，不但會為我們帶來皮肉之苦，更會嚴重影響日常生活。另外，張嘴說話的時候 ，擁有一口潔白健康的牙齒，能夠為外在加分，笑起來更迷人；擁有一口泛黃蛀蝕的牙齒，會影響儀容，降低別人的好感度。

試想象，面對自己喜歡的異性時，如果牙齒泛黃有味......

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你是否還在使用傳統的牙刷？

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傳統牙刷需要自己動手刷，往往刷牙的時間較短。而且，牙刷刷頭一般較大，很多口腔深處的死角位置都難以刷到，如果刷牙力度和速度控制不好，容易戳傷牙齦，甚至出血。

隨著科技的進步，市面上的高科技牙刷越來越多，有聲波震動的、紅光美白的等等。它們在傳統牙刷的基礎上，結合現有科技，使其功能範圍擴大，替代手動之餘，亦具有更好的清潔效能和其他功能，進一步有效、有力地清潔和呵護牙齒健康。

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👍👍👍以下為大家帶來幾款高科技牙刷精選：

1.PHILIPS HX6809 16 聲波震動- $399（原價$799）

流動潔力，搭配強健之芯

音波震動技術，產生流體潔力，沖刷口腔盲區，一些平時使用傳統牙刷刷不到的位置也能輕鬆清潔，避免食物殘渣堆積。根據研究數據顯示，這款電動牙刷相較傳統牙刷去除多達7倍牙齦線區域的牙菌斑。

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恆定輸出，擁有強勁動力。磁懸浮脈衝式馬達，驅動軸精準傳導動能至每一根刷毛頂端，31,000次/分刷毛震動，超寬擺幅，全面有效清潔牙齒表面，以及較難清潔到位的縫隙位置。

兩種潔齒強度可選

一鍵按鈕，操作簡單，可以根據自己的需要選擇合適刷牙的震動強度（強度分為強弱兩檔）；開啟後2秒內，再按一次開啟鍵，可改變強度。

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刷頭更換提醒燈

追蹤刷頭使用情況，無需靠人腦斷定。牙刷的刷頭是有使用壽命的，使用久了其刷毛會變得鬆散和較軟，且會累積細菌，所以需要定時更換，以確保牙刷的衛生和功能。這款牙刷設有底部提醒燈，如其亮起，即是提醒是時候需要更換新的刷頭。

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智能牙菌斑清除刷頭

特殊弧形剪裁設計，貼合牙齒的構造，刷頭與牙齒的接觸面較大，有效清潔難刷區域的牙菌斑。

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防水

使用期間，牙刷難免需要用水清洗，這款牙刷的設計是全身防水的，不用擔心濕水會否影響性能，任由水洗。

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2.FLASH IT Set 牙床護理 紅光LED牙刷套裝 送 獨立便攜漱口水-$368（原價$568）

3分鐘就能進行牙床護理的牙刷和牙膏。

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Led紅光

平時，無論我們進食什麼，例如冰冷食物、熟食、柔軟的食物、硬的食物等等，進食的同時都會沉積牙垢和牙石，長久而言牙齦的顏色就會變暗。這款牙刷的Led紅光照射牙齒，有助於牙床護理，使用後能強化牙齦健康，去除暗沉的黑色素，為止粉嫩牙床。

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牙刷

擁有0.01mm超細纖維抗菌毛，具有99%抗菌效果，並能夠抑制細菌滋生。就算放在潮濕的洗手間裡，又或是出去旅行放在包裡，也能時刻維持潔淨狀態，高效抗菌和抑菌。

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牙膏

膏體散發薄荷香草味，冰爽清新。牙膏的主要成分中為醋酸生育酚，能有效治療牙齦炎，舒緩炎症。另外，焦磷酸可以預防齒垢及牙石沉積。

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3.Oral-B Professional Care 670 電動牙刷- $526（原價$898）

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振動旋轉式刷頭

360度旋轉刷毛利用刷頭旋轉產生強大的摩擦力，以達到對牙齒的清潔作用。它輕鬆強化日常的刷牙動作，可清潔到每一顆牙齒，一些平時清潔不到的深處角落位置，這個刷頭也能輕鬆刷到。對於懶人而言，它絕對是福星，只要放在牙齒上，再稍微移動，就能全面清潔牙齒！

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除了選擇牙刷的種類之外，牙刷也需要好好收納，以確保其衛生狀況。

1.小達牙刷消毒收納盒 HD-YSXDH- $168（$268）

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UVC紫外線環繞殺菌

採用紫外線物理消毒，對牙刷進行全方位消毒，殺菌率高達99.9%。牙刷使用後，難免上面會滋生細菌，這個收納盒能夠有效清除常見的大腸桿菌、黃金色葡萄球菌等常見病菌，讓牙刷保持乾淨衛生。

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便捷感應開關

內設感應器，無需人手打開開關。收納盒打開斷電，關合自動消毒，簡單快捷，智能省電。此外，消毒結束後也會自動斷電，環保又安全。不用擔心自己忘記打開或關閉電源，十分省心!

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硅膠牙刷卡口

牙刷卡口擁有良好的彈性，無論普通牙刷或電動牙刷的大小均可適用。另外，不用擔心牙刷在盒中左右滑動，穩定性較高，非常實用。

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刷牙是每天都要做的事情，趕快下單購買，一起守護牙齒健康！

如欲購買可按上面「立即購買」按鈕前往頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/04）

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