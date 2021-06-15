C&E | 夏日7折促銷 必選海洋香氣潤膚+沐浴露！滿額再送禮品

網購攻略 網購攻略

撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-06-15 17:42

香港的夏天氣溫高企，濕熱難耐。這種高溫的環境下，皮膚很容易受到天氣的影響，經常出汗，而油脂分泌也會變得更加旺盛，很容易令各種皮膚問題浮現。所以，想要有清爽又乾淨的皮膚，可以使用適當的皮膚護理產品來改善問題，享受清涼夏日。

Crabtree & Evelyn 正在進行夏日優惠，三大優惠活動，由沐浴露、洗髮露，到磨砂膏、面膜，產品應有盡有，總有一款適合夏天的你。不如一起來看看優惠詳情，了解一下他們的人氣產品吧！

夏天最重要就是保持身體清潔乾爽，所以好用的身體護理產品就變得非常重要。適逢優惠期間，Crabtree & Evelyn 的經典香氛沐浴露和其他夏日特選清爽護膚品都享有七折優惠。不妨來參考以下幾款長青產品，享受高質的沐浴時光吧！

Crabtree 系列蘋果木香氣之選

夏日天氣炎熱，所以經常要穿短袖衣物，這時候，磨砂就顯得格外重要。這款Crabtree 磨砂 + 修復潔膚皂能夠徹底清潔身體，同時去除身體多餘的角質和死皮，讓你的肌膚回覆水潤光澤。肥皂的設計比一般沐浴露更環保、更自然，一款肥皂集合兩種重要功效，可以說是非常方便了！

清潔過後，可以使用同系列的Crabtree 柔膚 + 緊緻身體潤膚乳液。它具有皇牌的蘋果酸成份，能夠溫和地去除角質，令肌膚的光澤更閃耀。潤膚乳液的質感一點也不會厚重，加上自然提神的Crabtree香氣，絕對能讓你的肌膚在夏日依舊水潤光滑。

La Source 海洋香氣之選

如果你不習慣使用肥皂，也可以嘗試這款人氣長期高企的明星產品La Source 海洋沐浴啫喱。在炎熱的夏天，這款沐浴啫喱可以令你重新煥發活力，從頭到腳潔淨身體。它混合了海洋成份，含有充滿礦物質的死海鹽和褐藻萃取物，能夠修護被陽光曬過的肌膚。沐浴啫喱的香氣非常清爽，就像海邊微暖的風輕輕吹過臉頰。

為了讓身體保濕，你可以使用相同系列的La Source 海洋身體潤膚乳液，徹底享受清爽夏日沐浴。這款乳液自九十年代起就收到大眾的喜愛，經過了時間的考驗。它的配方非常輕盈，可以順滑地在肌膚上推開。同時，它含有豐富的海洋精華，包括具有抗氧化物質的綠海藻萃取物，和能夠有效紓緩肌膚的海甘藍。沐浴後搭配使用這款潤膚乳液，一定能喚醒夏日肌膚，盡享清爽沐浴體驗。

沐浴與潤膚一起進行，你也可以輕鬆享受頂級的沐浴體驗。提提你，這次夏日促銷，除了人氣經典香氛沐浴露之外，其他護膚品及套裝也同時享有低至七折的優惠喔！

除了以上的人氣產品以外，現在凡選購The Gardeners系列或 Gardeners 系列的任何單品，只要在結帳時輸入優惠碼【WEARENATURE】都可以享受85折的禮遇。購物滿$800或以上還可以獲贈一支The Gardeners 田園風光糖漿，優惠期至6月30日。這麼多款產品，總有一款適合你！

看完以上 Crabtree & Evelyn 經典產品介紹，是不是已經躍躍欲試呢？快把握這次優惠活動，在6月30日之前，把自己喜歡的產品帶回家，享受夏日清爽沐浴體驗吧！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/11)

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！

《01 網購 x 01 訂閱》免費贈閱活動

網購平台「01mall」由食品到家電應有盡有，由6月1日至7月31日期間，凡於「01mall」購買任何商品，即免費送您3個月「01周報」電子贈閱版（價值：港幣108元），讓您網購滿足生活所需後，能緊貼時事熱話，從多角度分析世界大事！