歐國盃4K睇波之選 Hisense智能電視$3590 送Soundbar+球賽通行證

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-22 19:16

「2020歐國盃足球賽」在本月初已揭開戰幔，經過首兩輪賽事，24支歐洲國家隊的實力可謂盡現人前，傳統歐洲勁旅的戰況相當激烈，誰勝誰負仍有待爭奪。球賽蓄勢待發，身為球迷的你，也準備就諸了嗎？香港球迷可以透過NowTV觀看今屆歐國盃的4K賽事直播，想身歷其境感受球賽震撼，以超高解像度欣賞球員腳法，當然也少不了4K電視機的配合，想把握機會升級家中電視，實惠便夥同2020歐洲國家盃全球官方合作伙伴Hisense，聯手推出獨家電視機優惠，香港01的讀者購買更可額外獲得折上折！

實惠 x Hisense電視機優惠 $3590入手4K智能電視

在歐國盃期間，實惠將會將會以史無前例的激抵價發售多部Hisense電視機，尺寸由50吋起跳，優惠後最平只要$3590，就能夠入手一部大尺寸的4K智能電視。不只如此，凡購買電機更會加送Now E歐洲國家盃2020 4K一日賽事通行證，而購買指定型號電視機，包括HK50U7A及HK65U7A1111，亦會額外再送電視配件套裝，其中包括HS201 Soundbar、掛架、HDMI線。

優惠電視機型號及價錢如下：

50”4K LED超高清智能電視（HK50A55），由$4690減至$3590 55”4K LED超高清智能電視（HK55A55），由$4990減至$4490 50”4K內置超高清ULED Google網絡電視（HK50U7A1000），由$4990減至$4490 55”4K內置超高清ULED Google網絡電視（HK50U7A），由$6990減至$6390 65”4K內置超高清ULED Google網絡電視（HK65U7A1111），由$11990減至$10990

不止如此，除了Hisense的產品優惠外，實惠還同時推出了多重限定優惠，讓你購物時可慳得更多：

1.於6月21至6月25日期間，下載Pricerite實惠app並註冊成為會員，購物時輸入優惠碼【TEA5】，即可以優惠價$5購買維他檸檬茶6包。

2. 於6月及7月，Pricerite實惠App新用戶首次下單滿$400，輸入優惠碼【MEMBER100】，訂單即減$100。

3.逢星期二憑指定信用卡消費即享95折優惠。

01讀者入優惠碼額外再減$50！

香港01的讀者還可享有額外福利！現時只要要以100「01積分」，即是只需現金$1的價值，即可以換取實惠網店$50電子優惠券，非常划算。優惠券將會以優惠碼的形式發放，憑指定優惠碼於 Pricerite實惠網店購買任何電視滿HK$1,000，即可享HK$50折扣。換言之最平只要$3540，就能夠入手一部50吋的4K智能電視，絕對是近期最抵玩的電視優惠。

今時今日4K智能電視已經相當普及，價錢亦比以往親民許多，但要買得更為精明，當然要從性價比出發，而Hisense（海信）這個品牌就可以說是是近年性價比的代表，事關Hisense近年積極緊貼影音市場走勢，以親民價錢推出多款功能全面的大尺寸4K電視，在亞洲及歐美等地一直反應不俗，而是次優惠中的HK50A55電視機，就是正正是一款入手門檻較低，而且能夠貼合大部分香港家庭需要的電視型號。

Hisense 50”4K LED超高清智能電視（HK50A55）：超薄全面屏、環繞音效解碼技術

Hisense的A55是一款採用LED面板，具備4K超高清影像畫質的智能電視。在機身設計上它是屬於超薄式的全面屏，邊框闊度全面收窄，除了可提供極致大屏幕的觀影效果，纖薄的機型亦相對適合香港家庭擺放，無論是掛牆，抑是配合機架使用都相當慳位而不佔空間。

A55螢幕的解像度為 3840 x 2160，具備4K畫質之餘，電視內建多核處理器亦可在影像播放時即時優化圖像內容，包括對高動態範圍（HDR）、對比度、飽和度、三維色彩的增強處理，同時亦可因應畫面風格而自動降噪，減低畫面在光源不足的情況下所出現的干擾，令畫面效果更為細緻，色調的呈現亦更飽和自然。

而與此同時，即使用家觀看的娛樂內容並非採用4K拍攝，處理器亦可以把內容圖元倍增至4K解析度，讓畫面效果呈現出4K的質素。

有細緻的畫面，當然亦要有相對的音效配合。A55雖然屬於平價的機型，但在音效方面也算是做足功課。電視機搭載了Dolby Digital Plus及DTS數位環繞音效解碼技術，能夠還原音質細節，讓對白及環境聲更豐富立體之餘，亦可提升聆聽時的空間感及移動感，加上獨立音箱腔體、導音管低音增強等硬件設計，相信可大幅改善電視音效臨場感不足的問題。

作為智能電視，A55採用的是VIDAA HK人工智能系統，它是基於Android系統深度優化，並結合Hisense的人工智能技術，讓用家能夠以最簡單快捷的方式操作電視。

A55在開機時已預載了一系列的應用程式，包括「聚好看應用」、「聚好看遊戲」、「媒體中心」、「VIDAA助手」、「瀏覽器」及會員中心。「聚好看」是海信專為智能電視推出的應用服務平台，用法等同Android的Play Store一樣，當中有大量的應用程式、遊戲可供用戶自行下載，亦可透過內置的瀏覽器在電視上直接搜尋各種影音內容，無論在軟件還是硬件上都相當完善。

Hisense 4K ULED Google網絡電視：多種影像優化技術、運動模式杜絕殘影

假如喜歡大尺寸帶來的臨場感，對畫質及音效有更高的追求，今次優惠中的HK50U7A型號亦相當值得留意。它同樣採用了3,840×2,160的4K屏幕，對應HDR高動態範圍、支援10bit色深處理，並具備色彩、亮度、邊緣位置增強、等多種影像優化技術，在整體畫面表現上可令暗位表現更銳利實淨，同時亦把亮度及色彩推進到更高層次。

除此之外，用家亦可因應不同的片種而選擇不同的觀看模式，包括標準、鮮艷、自然、動態、電影及遊戲，而當中最值得一提的當然就是特地為球賽設計的運動模式，當用家開啟運動模式後，電視內建的處理器便會自動捕捉在畫面上高速運動的物體，減低畫面抖動不清的情況，並杜絕不必要的殘影出現。

至於在音效方面，U7A除了支援DTS HD、Dolby Digital、及DBX音效外，機背底部更設有一對重量級的低音喇叭，以提高睇戲炸機時的震撼感和臨場感。

與A55稍為不同的是，U7A是採用Android P作為操作系統，穩定度更佳之餘，內建的Google Play商店亦提供了數千種應用程式，包括YouTube、Netflix、Prime Video等影音串流平台，除此之外，用家亦可以透過USB接駁電視來讀取影片、相片及音樂等多媒體檔案，加上手機屏幕投射功能，讓用家能夠透過不同的渠道來搜尋和觀看心水節目。

姑勿論有沒有優惠，Hisense的電視機在硬件及軟件上的配置的確不俗，尤其是對於有預算的用家來說，只要三千餘元的價錢就能夠買到4K智能電視確實是相當划算。假如想用4K電視感受球賽震撼，不妨把握今次的機會升級家中的電視機！

＊如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/22)

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