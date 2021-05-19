電視機優惠｜選購前必睇3大重點 QLED 4K智能電視$5000內有交易

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-19 18:00

科技改善生活，近年家居娛樂的發展就最能夠體現這一點。家家戶戶必備的電視機，旱已由以往只能夠收看節目，逐漸演變成今時今日的智能化系統，不論在畫質色彩，還是功能用途上都呈現出一種新的高度。技術普及，受惠的自然就是消費者，如今4K電視的售價已經比以往親民許多，加上每年的5至6月，電視市場都會有不少新機種推出市面，而舊型號則紛紛減價，看準時機入手絕對會更加抵玩。

要是打算為家中更換電視，相信大家都會先考慮傳統電視品牌如Samsung、LG、Panasonic等的電視機，但假如有預算考慮，想尋求價錢與功能兼優的選擇，近年電視市場亦誕生了不少抵玩品牌，譬如TCL便是一個頗為值得推介的例子。雖然它是電視市場的新力軍，但近年卻因為性價比高而屢獲不少用家推薦，在歐美的銷情亦特別出眾，適逢TCL電視機正舉行優惠，多款電視機由55折至85折不等，想換電視的用家不妨留意一下。

選購電視前必看3大重點

電視機呎寸如何選？

電視機如同電腦螢幕一樣，並非尺寸越大就越好，當然是要視乎觀看距離而定，亦即在觀看時，眼睛到電視擺放位置的實際距離，與此同時亦要將電視畫質納入考慮範圍之內。以4K電視而言，由於畫質較佳，因此以較近距離觀看亦不成問題，譬如43吋電視，最佳的觀看距離約1.3米，50吋約1.5米、55吋約1.6米、65吋約1.9米，以一般香港家庭而言，43吋至55吋都是較為普遍的選擇。至於全高清電視，觀看距離應比4K電視遠一點，譬如43吋電視，觀看距離約1.8米、50吋約2.10米、55吋約2.4米、65吋約2.8米。

（圖片來源：www.rtings.com）

HDR技術是什麼？

HDR同樣是說到4K電視時經常被提起一項技術，到底HDR是什麼？與4K又有何關係？HDR（High Dynamic Range）指的是其實高動態範圍成像技術，這項技術墳畫面色彩及亮度有關，與之相對的則叫做SDR（Standard Dynamic Range）。相比起早期的SDR，HDR技術藉著增加訊號的明暗與色彩承受範圍，讓畫面可以呈現出更多的明暗細節，更高對比度、以及更豐富的色彩，務求讓觀影效果接近人眼可見的真實畫面。由於HDR是涉及到色彩及明暗表現，而4K則是與解析度有關，因此要注意的是，並非所有4K電視都提供HDR技術。而假如兩者齊備，那麼4K與HDR就可以起到相輔相成的效果，呈現出極致的畫面質素。LED vs OLED vs IPS 螢幕

LED vs OLED vs IPS 螢幕

雖然4K及全高清電視都可以呈現出高質素的影像，但螢幕發光技術的不同對觀影效果都有一定的影響。LED螢幕因為能局部調整光源，因此畫面呈現出來的對比度及明暗細節都會較佳，但機身會相對較厚，耗費的電力亦會較多；而OLED螢幕則可同時兼具畫質及纖薄機身，在黑色的表現上尤其出色，但在價錢上當然也更勝一籌。至於IPS 螢幕則在著重於觀賞角度，可視角比其他螢幕更廣，無論在任何平視角度觀看均不會出現色偏問題，但缺點是對比度相對較差。

▼TCL電視機低至55折 兩大抵買型號推介▼

雖然每年年頭至年中舊型號電視都會減價促銷，但今次優惠中的TCL C716其實去年才推出市場，除了4K畫質以外，更用上了比LED更光亮的量子點QLED作屏幕，並加入了一系列高階電視功能作賣點，它原價價位有QLED已經算平，減價後當然是非入手不可。至於另一型號P717，同樣是去年才推出的新產品，規格上雖然不及C716高階，但減價後的50"電視價錢也不到$3500，相當抵買！

1.TCL C716 超高清安卓電視——QLED螢幕面板、HDR10+優化畫面

以平價電視來說，TCL的C716在少有地採用了QLED面板作屏幕，相比起LED及OLED，QLED能達到超過 4000nits 甚至 5000nits光亮度，在畫面的光暗對比上除了比傳統的LED更為細緻出色，同時也能夠呈現出高純度的白光，讓電視即使在不同亮度之下，仍然可以還原最真實的影像色彩。

用上了QLED面板，當然亦要影像處理技術的配合。C716擁有量子點層過濾技術，除了色域提升到 DCI-P3 的 93% 以上，同時亦支援 HDR 10+ 高動態範圍，Dolby Vision及IPQ技術。

Dolby Vision能夠增強Dolby Vision 影片的影像效果，一來可增加畫面的對比度和提高亮度，二來亦可顯示出更豐富的顏色，讓用家即使在家中觀影，也能夠享受電影級數的視覺效果。

HDR10+技術是HDR 10的升級版，可以因應影像中的不同場景，自行調節及強化影像的亮度、色彩飽和度，對比度等，令每段畫面都有獨立的HDR效果，進一步增強畫面的色彩飽和度和對比度。

而IPQ技術則可對HDR內容進行場景識別，以改善HDR在低光顯示、高光過曝和細節增強方面的性能，使畫面更具層次感，內容細節更豐富。加上3,840 x 2,160的4K解像度，在規格方面已至相當接近高階電視的質素。

聲效方面，C716除了採用DTS智慧音效處理技術，以零壓縮音訊解碼格式打造豐富的聲場感外，同時亦支援杜比全景聲音效，以改善電視音效臨場感不足的問題。

市面上平價的QLED電視選擇不多，而同時搭載Android操作系統更是少之有少。 C716運行的是Android原生系統，電視在出廠時已預載了 Youtube、Netflix、Google Play Movies等主流的影音串流平台，用家亦可透過Google Play下載其他播片程式，或以手動安裝 APK方式下載其他 Android兼容Apps。

另外，C716亦有提供極其方便的Chromecast 功能，方便用家把手機畫面投放到電視觀看。

在影視娛樂以外，C716同時亦支援智能聲控及Google Home功能，用家只要發出簡單的語音指令，即可操作並控制電視，譬如以語音切換頻道、控制電視音量、暫停節目等，甚至可透過聲控電視來設定恒溫器、調暗燈光、控制吸塵機器人等等的功能。

雖然聲控是這款電視的一大特點，不過購物時當然都附有遙控器，而除此之外，TCL的MagiConnect應用程式亦支援iOS和Android作業系統，意味著用家亦可以使用手機作為第二個遙控器，以及播放流動裝置內的內容、以及投放屏幕到電視上。

簡單來說，雖然C716的QLED面板距離高階規格仍有一段距離，但加上影像處理技術後，已經讓它非常接近高階級數，加上Android TV系統，智能聲控功能，對於預算有限的朋友來說的確實是相當值得考慮的選擇。

2.TCL P717 系列安卓電視 (43")/ (50") ——4K HDR技術、Android TV系統

假如預算再緊拙一點，不要求太過進階的畫質及功能，TCL的P717系列同樣是近期非常值得考慮的選擇。雖然它在規格上不及C716，但至少也有齊4K電視應有功能、採用Android TV系統，並加入了Google Assistant等智能元素，絕對是同價位電視中數一數二之選。

TCL P717 系列採用全螢幕設計，提供43吋及50吋兩種選擇。機身纖薄並採用只有2mm的超幼邊框，可掛牆之餘亦有兩個腳架提供。超薄的幼邊設計能夠帶來極致大屏幕效果，配合4K畫質提供恍如臨場一般的觀影沉浸感。

P717採用DLED背光面板，解像度為3,840×2,160，顯示比例16:9，具備4K畫質之餘，內建的動態色彩增強技術及演算法亦可即時優化圖像內容，將全高清和2K內容圖元倍增至4K解析度，即使觀看非4K的娛樂內容，亦可呈現出4K的質感，令畫面效果更細緻。

4K之外當然亦少不了HDR 10技術，以智能方式逐幀增強畫面色調、亮度和對比度範圍。

與此同時，P717亦有同價位電視機中少見的局部調光技術，可分析1296個不同區域的電視內容，智能調節亮度和暗度。在4K及HDR畫質的基礎上，進一步提升影像質素，令畫面銳利清晰之餘，色調及光暗的呈現亦更飽和及更具層次感。

與C716一樣，P717採用的同樣是ANDROID TV系統，除了預載了一般的主流應用程式及影音串流平台如YouTube、Spotify、Netflix等，用家亦可在Google Play上下載電影、劇集、遊戲等，使用方式就如同放大版的ANDROID手機一樣。

雖然P717是平價電視，但它是操作方式上仍然採用與C716相同的聲控功能，用家除了可透過聲音來搜尋娛樂內容、查找問題、開啟及關閉電視外，亦可遠端同步和控制Google Home的智能產品，設定恒溫器、調暗燈光、控制機器人真空吸塵等等。

簡單來說，C716及P717兩個系列的電視機都屬於非常抵玩的高CP值之選，尤其是C716，以五千有找的價錢已經可以買齊QLED屏幕、HDR 10+及多種影像處理技術，加上聲控功能、ANDROID TV系統，比起其他品牌的同價位電視實屬抵玩。假如有意更換家中電視機，不妨好好把握優惠期入手，如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/18)

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