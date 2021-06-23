淘寶｜網民分享¥148日本酸奶機 自製Yogurt納豆米酒樣樣掂 附食譜

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-23 18:54

乳酪近年被推崇為對健康有益的「超級食物」，它不僅可以在炎炎夏日取代高脂高糖的雪糕，還可以配上水果或蜂蜜當作飯後甜點，加入果仁和麥片做成乳酪燕麥早餐杯，甚至代替高熱量的牛油和奶油，做成乳酪蛋糕，乳酪鬆餅等等……一口下去，不但可滿足嗜甜慾望，還能吃得健康！

不止低脂低卡 乳酪還有更多好處！

不光是「超級食物」，乳酪近年還被不少人譽為「減肥恩物」，它對減肥的好處相信大家都略一二，但原來它除了低脂低卡外，所含的營養也比想像中的還要豐富！作為發酵食物的乳酪不但含有活性乳酸菌，有助調整腸道健康、減輕腸躁症、預防腹瀉和便秘等腸胃問題，它還含有大量的維他命B雜、鈣質、鐵質、磷質及鉀等，可以避免骨質疏鬆，有助心臟健康，並加強身體的免疫能力。除此之外，由於乳酪含有豐富的蛋白質，因此它能夠讓人感到飽腹，並刺激抑制胃口的荷爾蒙分泌，以此來達到控制體重，減肥瘦身的效果。

（網上圖片）

市售乳酪糖份多 隨時成為健康陷阱

這樣聽起來乳酪的好處似乎多不勝數，不過要注意的是，並非所有乳酪都屬於健康食品，皆因無添加的純乳酪酸味濃厚，而巿售乳酪為了提高吸引力和方便保存，一般都會加入大量的糖、香精和食用色素，反而成為健康路上的糖衣陷阱。假如想食得健康又便宜，最好的方法當然是自己動手製作。在家中自製乳酪雖然看似複雜，但其實只要借助乳酪機的幫忙，就能不費吹灰之力製作出乳酪和各種發酵食物。

IRIS OHYAMA家用乳酪機

乳酪機其實並非近年才誕生的新產物，不過相比起中台兩地，它在香港的普及度確實不高，在坊間的電器店亦難以找到相關的產品，亦因如此，日前有網民就索性轉戰淘寶，購入了一部由日本品牌出產的家用式乳酪機（內地稱酸奶機、台灣稱優格機），其後更在Facebook群組分享他的用後感，大讚乳酪機「好方便，原盒牛奶就可以做出yogurt，唔洗洗樽洗杯。」而此帖一出，更立即吸引了逾千網民留言求連結，帖下亦有網民回覆指「用緊，好用」。

(Facebook群組「淘竇開心share」)

編輯在淘寶上找來同款產品，發現該乳酪機只是售¥148，假如與市面上$30一杯的希臘乳酪比較，自製也確實划算不少。到底這款乳酪機有什麼特別之處？它除了製作乳酪還可炮製什麼食物？而最重要的一點就是，究竟乳酪機值不值得大家購買？

日本IRIS OHYAMA家用酸奶機：可用牛奶盒直接發酵、製作米酒和納豆皆可

自製乳酪的原理其實相當簡單，只要在牛奶中放入適量的乳酸菌，讓益菌在合適的溫度下大量繁殖，牛奶中的乳糖在發酵時會逐漸分解成乳酸，當pH值大致達4.6左右的時候，牛奶中的酪蛋白就會沉降下來，形成黏稠狀態，從而變成我們常見的乳酪。

(網上圖片)

所以簡單來說，乳酪機的功能就是把加入了乳酸菌的牛奶，以適當的溫度和時間加熱，而不同風味的乳酪所需的加熱時間並不相同，譬如原味乳酪需要以40℃左右高溫發酵，保加利亞乳酪需要45℃至50℃的溫度狀態，而克菲爾乳酪則需要25℃至27℃的低溫，因此要製作出適合自己口味的乳酪，溫度和時間這項功能就相當重要了。

(淘寶)

這部由日本IRIS OHYAMA出品的家用乳酪機正正是屬於可調溫的款式，它可以在25℃至65℃的範圍內自行設定發酵溫度，最長發酵時間可達48小時。使用時只要把加入了乳酸菌的牛奶放置在機內，蓋上蓋子，調整溫度和設定時間，機器便會在你設定的時間內內自行運作，讓牛奶發酵，過程中不用看管，可以說是比做一頓飯還要簡單。

(淘寶)

由於乳酪機的最高溫度可達65℃，因此除了製作乳酪以外，它還可以用來發酵黑蒜、酸菜、納豆、米酒，甚至炮製各種慢煮食物，譬如紅酒煮梨等，它既可一機多用，亦可節省不少製作功夫，雖然只是百餘元的價錢，但在機能上已經算是進階的款式。

(淘寶)

如同煮菜做飯一樣，製作乳酪最麻煩的一環無非就是事前的容器消毒，和事後的的各種清潔，而這款乳酪機就針對這一點加入了特別設計，它除了可以使用發酵容器來盛載牛奶，亦可以把已加入乳酸菌的原盒牛奶直接放入機內，蓋好封口後便可進行發酵，完成後可以直接食用並把牛奶盒直接丟棄，不但省去了事前的容器消毒，亦完全省去了善後的麻煩，對於懶人來說可以說是相當關鍵的功能！

(小紅書)

購買乳酪機時會附送800ml的發酵容器、牛奶包裝盒封蓋和濾杯。濾杯加上濾紙後可以用來隔走乳清，製作出蛋白質含量較高，味道比較濃縮，形態更為綿稠的希臘式乳酪。

(淘寶)

由於發酵的過程隨時要花上十數小時，最後當然要看一看它的用電量。乳酪機每小時的功耗約為30W，用電量約是0.03度電，大概與LED燈泡相約，也不算是太耗電的家用電器。

(淘寶)

按圖看乳酪、納豆、米酒食譜：

還有更多買家真實分享圖片、製作成品：

+ 6 + 6 + 6

市售乳酪的價格一般都較為高昂，尤其是蛋白質含量更高的希臘乳酪，光是一杯已經售三十多元，想食得健康又便宜，使用家用乳酪機自行製作乳酪亦不失為好方法。從功能上來看它不僅有調溫控溫、時間設定等多種全自動功能，在操作上亦相當靈活，除了可以製作出乳酪，還能夠做出納豆、米酒等各式各樣的發酵食物。有不少買家更指第一次製作就已經成功，以¥148的價錢來說也確實值得入手。

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/11)

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