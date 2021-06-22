淘寶｜港男示範用雞蛋仔機 自製港式雞蛋仔 網民大讚：可以去開檔

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-22 19:16

香港的特色街頭小食多不勝數，你最愛的又是哪一款？如要數大人們和小朋友都愛吃的，那肯定非「雞蛋仔」莫屬了！事關剛出爐的雞蛋仔帶有濃郁的蛋香味，外層酥酥脆脆，中層是半空的，咬下去軟軟綿綿，口感特別豐富，令人回味無窮。

（gettyimages）

雖然，如今的雞蛋仔遍佈大街小巷，想要一飽口福並非難事，但時移世易，雞蛋仔亦越賣越貴，價錢由十幾元至四十元不等。而且，不少店家為了節省時間，都會預先把雞蛋仔做好再晾在架上放涼，結果每次買到的雞蛋仔，不僅不冒熱氣，口感也與剛出爐的大相逕庭。難道說，要品嚐熱騰騰、脆卜卜的雞蛋仔也要講究運氣嗎？

其實，雞蛋仔不一定要買現成的，在家也可輕鬆炮製，製作過程並不複雜，所需材料也很簡單。況且自已親手製作的，也會比買現成的更衛生、更健康、更別有一番風味。不過，在開始製作之前，當然要先準備好烘烤設備，一於來看看以下這位網民的心得分享吧！

網民用淘寶雞蛋仔機，DIY港式雞蛋仔大成功！

較早前，就有網民在Facebook發帖分享自己從淘寶購入的一台「雞蛋仔機」，他更在帖中大方曬出製作成果，而該帖一出，亦引來了大批網民熱烈討論。

（Facebook群組@淘寶開心share）

從上述照片可見，帖主自家炮製的雞蛋仔相當成功，看起來有模有樣的。之不過，他所購入的雞蛋仔機似乎就不似家用款式，反而更似商用款式，所以也有不少網民留言笑指「住邊，賣幾錢底？」、「玩到咁大」、「呢部直情係擺檔嗰部機」、「樓主有冇諗住開檔」、「幾時開檔，我嚟幫襯」、「樓主可以開檔做生意」等等。

當中也有幾位網民表示有意購買同款雞蛋仔機，可無奈這體積實在是太大了，對於小戶型家庭來說，恐怕沒有多餘空間可以擺放。幸好，又有一位網民留言分享了一部體積更細小，功能卻更廣泛的雞蛋仔機，看來會更適合蝸居廚房使用……

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首先，這台雞蛋仔機的確更小巧，佔地面積約一個手掌大小，不算太佔空間。外形上，機身顏色以白色為主調，相對上更美觀、討喜，擺放在廚房也不怕突兀。

功能上，這台雞蛋仔機不止可以製作雞蛋仔，替換不同烤盤之後，更可以製作出各式各樣的料理，譬如是窩夫、甜甜圈、班戟、蛋捲、三文治、銅鑼燒、煎餅等等。發揮一點創意，其實還能用來煎蛋、培根、火腿、蔬菜…… 這樣看來，與其稱它為雞蛋仔機，不如還是叫它做「多功能早餐機」更為貼切。

而相較功能單一的雞蛋仔機，多功能早餐機的實用性馬上高下立見，不僅能夠隨時滿足想要吃雞蛋仔的口腹之慾，每天早上也可以利用它來製作豐富的營養早餐，天天不同花樣，不重覆。

實際操作起來並不因難，非常方便快捷。皆因機器採用了高效發熱管，好處在於完全不用接觸明火，所以每次只要把食材準備好，放入烤盤後機器就會自動製作，基本上都不太用顧。加上機器發熱快，等個幾分鐘就大功告成，如此一來，即使是在匆忙的早晨，也能極速解決早餐問題了！

至於安全性上，機器設有電源指示燈，紅燈表示電源接通，綠燈表示正在加熱，當機器達到最高溫度，綠燈便會自動熄滅，這功能有助用家暸解機器的加熱狀態，防止機器燒乾等意外發生，使用起來更安全、便利。

正因為可替換烤盤，所以事後的清潔和保護工夫也很簡單。只要把烤盤直接拆卸下來，拿到水龍頭下沖洗乾淨即可。

有了這類型的烘烤工具，在家製作雞蛋仔只是輕而易舉之事。之不過，要做到外脆內軟、香味濃郁的正宗雞蛋仔，那事前就要先備好雞蛋仔的靈魂——粉漿。雖然，網上的雞蛋仔食譜比比皆是，但要親自調配粉漿，還是有一定的難度，而且也很耗時間。如果想降低製作失敗的機率，節省時間和工夫，其實是可以直接購買現成的雞蛋仔預拌粉。

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有網民就在帖中留言回應指自己曾經在淘寶購入過雞蛋仔預拌粉，而製作出來的雞蛋仔味道好之餘，口感也相當鬆脆可口。於是乎編輯便研究了一下這款預拌粉，發現只須把預拌粉加入水、雞蛋、黃油後攪拌均勻，便可直接倒入機器內製作，烘烤約4 - 5分鐘即可，大大省減了自行調配粉漿的麻煩和時間。

不僅如此，價錢也非常便宜，每1kg只需¥22.8，而據買家所說，每1kg可做出12份雞蛋仔，換言之每份雞蛋仔的成本竟然只要¥1.9！

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/22）

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