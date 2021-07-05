打完疫苗後必睇！點知疫苗對自己有冇效？中和抗體測試推介及價錢

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-07-05 18:07

新冠疫苗在全球已經推出了一段時間，隨著政府表明全港疫苗接種中心只營運至9月底，近來亦有越來越多的市民參與接種疫苗計劃。

雖然，目前有許多數據表示，疫苗的確能夠有效降低已接種人士患重病和死亡的風險。不過，日前養和醫院的一項院內研究就發現，接種科興疫苗的人士與接種復必泰疫苗的人士，體內所產生的抗體水平存在明顯的差距。另外，更發現有二人即使已接種兩針，卻仍未驗出有抗體。以上種種數據，都不禁令人心生疑惑……

「到底新冠疫苗真的有效嗎？」 「體內要有多少百分比的抗體才算有效？」 「打了疫苗就等於終生免疫嗎？」

不論是已接種疫苗，抑或正考慮接種疫苗的人士，少不免會抱有這一連串的疑慮。畢竟，每個人的體質都不同，接種疫苗後體內可產生的抗體數量自然會有分別。而事實上，這一點亦已獲得不少調查證實。所以，疫苗究竟能否助人體達至免疫水平，始終乃因人而異。

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那如何才能知道新冠疫苗對自己是否有效？自己體內究竟有否產生有效抗體來阻止病毒入侵？

專家建議：已接種兩針人士可測試體內抗體

健康服務及資訊平台《醫師Easy》尋訪過香港註冊醫生，醫生就建議已接種兩針的人士可於接種兩劑後14天測試抗體水平，以了解及評估接種後仍存在感染的風險，從而減少顧慮，亦算是多一重保障。

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在進行疫苗抗體測試之前，不妨先來暸解一下什麼是「中和抗體」，畢竟這是判斷疫苗有效性的重要指標，也是目前多家醫務所及化驗室測試疫苗抗體時所採用的技術之一。

什麼是中和抗體？

在正常情況之下，當病毒感染人體後，免疫系統就會產生抗體，依據抗體對於病毒的結合方式可區分成兩類—— Binding antibody（結合抗體） 和 Neutralizing antibody (中和抗體）。

結合抗體：雖然可以結合病毒，但卻無法抑制病毒感染細胞。中和抗體：比起結合抗體更加重要，能夠與新冠病毒刺突蛋白上的RBD結合，激活B細胞及T細胞，以降低病毒的感染能力，阻止其入侵身體。

然而，在下列兩類特殊情況之下，就有部分人士注射後依舊無法誘發適當的免疫反應，並無法產生有效的中和抗體來對抗病毒。

第一：身體無法辨認​出新冠病毒者

接種疫苗目的是模仿病毒感染以誘發身體的免疫反應，注射的最好時機是在未患病時，將已死的病毒一部分注入體內，刺激「人造抗體」。當下次病原入侵，細胞就能夠準確辨識壞病毒，用中和抗體作對抗。但如果身體無法辨認​出新冠病毒，就不能對其產生免疫的效果。

第二：免疫性問題的病患者

免疫力低下都會影響體內能否產生抗體。部分人士如長者、正進行化療、糖尿病指數不夠穩定或是感染HIV病毒等免疫性問題的病患，即使上述人士已接種，疫苗亦無法與身體免疫系統合作並產生作用。

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儘管目前仍未有實質數字指出體內要有多少中和抗體才能達至免疫水平，不過醫生就表示，雖然不同化驗所對體內有效抗體的達標數字都有分別，但普遍來說，抗體的百分比要保持在50%或以上才能產生明顯的免疫保護作用。所以，如想要進一步評估自已身體的免疫效果，確保疫苗能發揮抗疫功效，最理想的做法始終還是進行中和抗體測試，以監察抗體水平的變化，令自己和家人更加安心！

正因如此，最近也有不少已接種疫苗的長者及長期病患者，都會自費到私人醫療中心進行中和抗體檢驗，以了解自己的免疫水平。而以下由莊柏醫療提供的「新冠病毒疫苗中和抗體測試」，正正就是為已接種新冠疫苗人士而設，此測試更已成功取得美國FDA及歐盟CE認證，準確性高，可檢測接種疫苗後身體内的抗體水平，有助檢查人士評估自己於接種疫苗後的免疫效果，藉以減低疑慮。

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「中和抗體測試」主要是想檢查身體對於新冠病毒的免疫反應；如體內有產生一定數量的抗體，就可阻止病毒入侵、破壞身體的各項功能。而抗體水平的高低與新冠疫苗的品牌並無直接的關連，抗體水平亦有機會隨着時間改變，下跌頻率則是因人而異，最好是適時監察抗體數字的變化。

那應該在何時做中和抗體測試？

根據美國疾管署（C.D.C）指出，無論接種科興或復必泰的新冠疫苗，通常在打第二針後7至14天，人體才會開始建立比較顯著的免疫反應、產生保護力。所以，醫生一般都建議在完成兩劑疫苗注射的14天後才抽血檢驗，屆時結果顯示的抗體數量會更為準確。

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如有意作中和抗體測試，莊柏醫療會是值得信賴的首選，其分店網絡更遍佈港九新界，共有12個地點可選擇，包括旺角、佐敦、九龍城、荃灣、屯門等，位置相當方便。更重要的是，香港01讀者可以72折的優惠購買，即$720（原價$1000）。大家有需要的話，就記得把握機會了！

（以上資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/05）

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