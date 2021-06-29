小米必買3大無痕收納神器！解決廚房及衣服收納 毋須淘寶香港買到

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-29 17:44

怎樣才能讓生活變得精緻起來？保持家居環境的整潔與衛生絕對是首要條件！畢竟，你的家是什麼樣子的，很大程度就反映出你的生活品質，而所謂的生活品質，並不是指你的家要有多大、裝潢要有多豪華；更多的是通過對物品的整理、環境的打掃，所呈現出來的質感。你也想要糾正邋遢的居家環境嗎？那不妨從收拾雜物開始著手，只要把雜物都收拾得井然有序，這樣的家自然就會充滿品質，人的心境亦會煥然一新。

要營造乾淨整潔的居家環境，除了要學會「斷、捨、離」之外，還要學會活用家裡的「死角位」，借助一些實用的收納工具，從而變出更多儲物空間。目前市面上有著各式各樣的收納用品，要從迥異的產品中挑出合適的不能單靠偶然，所以下文就針對了蝸居兩大收納重災區，篩選出了3款來自小米有品的收納神器，全部毋須鑽孔，不怕破壞牆面，款款都非常實用：

【蝸居收納重災區：廚房】

對於每天習慣「開爐」煮飯的家庭來說，廚房算得上是整個家裡面最難以維持整潔的區域了！除了牆壁上的頑固油漬，還有一大堆的碗盤餐具、油鹽醬醋遍佈廚房。如果廚房的空間非常狹窄，那即使物品不多，也容易給人一種又髒又亂的錯覺。那麼如何才能在有限的空間裡，把零散的瓶瓶罐罐有系統和有邏輯地收納好？

（gettyimages）

來自小米有品的「納谷」，在大陸算是一個小有名氣的家居品牌了。納谷十分善於挖掘生活中的收納之道，所推出的商品都展現了收納的真正智慧，就比如是以下這款多功能置物架：

★ 解放檯面空間：小米 納谷 廚房免釘多功能一體置物架 (60cm Ver.)$178（原價$225）

首先，廚房收納要考慮的不只是把物品擺放整齊，更重要的是要方便拿取。假如把常用的物品都收到櫥櫃，那每次煮飯時便要翻箱倒櫃，弄得手忙腳亂。而下廚時最常用到的物品不外乎是刀具、砧板、鑊鏟、筷勺，這類最常用的物品可以集中地、開放地收納於同一區域，一來方便拿取和擺放，二來亦顯得廚房格外井井有條。

此時，不妨可以運用納谷的多功能置物架。它有別於一般的置物架，採用的是多功能一體設計，可以同時收納刀具、砧板、鑊鏟、筷勺及毛巾，相當於擁有五種收納用途，非常方便。

除了收納瓶瓶罐罐之外，還能收納水杯、掛毛巾、掛勺子等等…… 置物架底部的鏤空設計，亦有助快速瀝乾水分，不怕滋生霉菌。

即使廚房再細再狹窄，只要有這一個置物架，即可完成一系列的物品收納，變相騰出了檯面的空間。用家亦可根據廚房的實際情況，自由調節安裝位置，拐角處亦能安裝，大大提升牆面的空間利用。

鋁材的表面經過了陽極氧化工藝處理，具有非常優良的防鏽性能和安全性能，重量雖輕，但強度甚高，據悉可長達30年不生鏽，兼且有著很好的承重力，相當牢固耐用，即使是受到水沖也不會掉下。

每一個產品都有獨立掛扣，可以直接取下拿到水龍頭下清洗，不怕任何油煙油漬。

至於安裝方面，由於這款置物架毋須打孔，所以只要利用無痕膠貼就能輕鬆上牆，不用擔心整潔的一面牆會變得千瘡百孔，女士們也可以輕鬆安裝。即睇4個簡單安裝步驟：

總共有3款尺寸可選：

1. 小米 納谷廚房免釘多功能一體置物架 (60cm Ver.) $178（原價$225）

>>點擊此連結前往60cm長度款

2. 小米 廚房免釘多功能一體置物架 (50cm Ver.) $158（原價$198）

>>點擊此連結前往50cm長度款

3. 小米 廚房免釘多功能一體置物架 (40cm Ver.) $138（原價$175）

>>點擊此連結前往40cm長度款

【蝸居收納重災區：衣櫃】

踏入夏天已經有一段時間了，有沒有發覺每次從衣櫃裡找衣服時都十分棘手？事關衣櫃裡不僅有春夏衣物又有秋冬衣物，加上林林總總的襪子、內衣褲等，導致每次找衣服時都要翻箱倒櫃，一不小心衣物隨時還會「山泥傾瀉」般倒下…… 場面非常災難！

（gettyimages）

其實，最大的原因並不只是因為我們經常買新衣，更多的是因為未有區分春夏秋冬的衣物，這才導致衣物塞爆衣櫃，看起來雜亂無章。不想再把匆忙的早晨時光，浪費在找衣服這件事上？那不如抽點時間把上一季的衣物通通整理收拾好吧！

★ 防塵防潮，方便拿取：小米 納谷 折疊收納箱 100L$138（原價$175）

要把春夏秋冬的衣物分門別類地收好，當然要借助適當的容器來作收納，尤其是像冬季的厚外套、毛衣等，假如收進衣櫃裡也未免太佔空間了。而納谷的這款折疊收納箱就專為換季衣物而設，只要把衣物通通摺好再放入箱內，便能放入衣櫃上層、床底下或櫃頂，有效地利用家裡的零碎空間。

這款折疊收納箱顧名思義是可以折疊，只需簡單兩個步驟—打開及支撐，即可完成安裝。裡面採用的4mm堅韌鋼骨，非常堅固抗壓，無懼日常堆疊，輕鬆滿足大型衣物的收納需求。

總共有三種不同容量可選：22L & 66L & 100L容量，用家可以根據衣物數量或種類自行選擇，方便把不同類型的衣物分類擺放，日後拿取時更容易。22L適合用於收納襯衫、T-shirt等輕薄衣物；66L適合用於收納毛衣、衛衣、外套、牛仔褲等厚重服飾；而100L的容量極大，不僅可收納冬季衣物，亦可輕鬆收納羽絨被、枕頭等大型物品。

衣物長時間放在收納箱裡，不少人都會擔心有異味、發霉的問題發生。這款收納箱採用了棉麻質感的面料，加上全包圍式結構，內裡則是以防潮性高的複合塗層製成。所以即使在開放的空間使用，亦無懼潮氣侵入，不用擔心灰塵問題。

頂部與側面的雙開口的設計，更方便拿取大型衣物：

總共有3款容量可選：

1. 小米 納谷折疊收納箱 100L $138（原價$175）

>>點擊此連結前往100L容量款

2. 小米 納谷折疊收納箱 66L $108（原價$135）

>>點擊此連結前往66L容量款

3. 小米 納谷折疊收納箱 22L $78（原價$98）

>>點擊此連結前往22L容量款

★ 不會破壞門體，毋須鑽孔：小米 納谷 圓點門後掛鉤$68（原價$85）

除了衣櫃之外，門後的空間同樣可以用作收納。而提到門後收納，最實用的工具肯定非掛鉤莫屬，隨便往門後安裝幾個鉤便能懸掛一些常用衣物，比如外套、手袋、帽及、皮帶等，每次出門前拿取都好方便。

之不過，傳統的門後掛鉤都需要往門上鑽釘或使用膠貼，或多或少都會對門體造成破壞。納谷亦考慮到這個問題，於是便設計了這款「掛式」的門後掛鉤，利用門縫的厚度將掛鉤掛上門後，就能做到毋須打孔安裝的需求。

加上加長的掛臂，其高度符合一般成年人的身高，每次取物時都很順手，毋須踮腳。

掛鉤採用全鋼材質，全身經過高溫磨砂噴塑工藝處理，即使可潮濕的環境下亦不易生鏽，放在浴室門後使用皆可。

每一顆掛鉤均由不鏽鋼螺絲固定，結構牢固不易晃動，貼合門面無噪音。臂厚適中約1.6mm，可容納45mm門厚，不卡門縫。

▼按下圖看更多網上買家分享照▼

+ 2 + 2 + 2

找到合適的收納工具，再狹小的蝸居也可以收拾得井然有序，讓生活變得更規律有條！

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/29）

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