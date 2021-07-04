耳機優惠｜Sony真無線降噪耳機劈價低至5折 $1088入手WF-1000XM3

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-07-04 17:04

藍牙耳機市場在短短幾年間可以說是起了天翻地覆的變化，Airpods的誕生不僅讓真無線藍牙耳機成為潮流所向，其後在二代產品中搭載的主動降噪功能，更為現今的藍牙耳機市場掀起一波降噪浪潮。目前在市面上主打降噪功能的耳機為數不少，但真正採用主動式降噪，還能同時兼顧音質的選擇卻寥寥無幾，而能兩者兼顧的，價錢亦會比一般藍牙耳機貴上少許。下文將從「音質」、「降噪效果」、「價錢」、「功能」四大方面作出考慮，看看現今市面上有什麼值得購買的耳機好選擇。

被動降噪 VS 主動降噪

在購買降噪耳機前，當然要先來了解降噪這項技術在耳機中到底是如何運作。簡單來說，降噪技術可分為被動式降噪及主動式降噪，被動降噪的原理是透過耳機的材質、形狀，以及耳塞的貼合度來阻隔噪音，然而以物理方式的隔音，就只能隔絕外界的高頻噪音，例如對話聲，但對於如交通工具、地盤施工、電器運作時的低頻噪音卻作用不大。

而主動式降噪（ANC）則是透過在耳機內放置能偵測中低頻噪音的麥克風，再傳送相等但反向的抵銷訊號到耳機，以反向聲波來阻擋大部分的外部聲音來源。由於用上多種技術，降噪效果明顯比物理方式隔音的耳機更為優勝。

那麼是否該購買具有主動降噪功能的耳機呢？一來當然是要視乎自己配戴耳機時的最常身處的環境狀況，不過除非經常待在安靜的室內環境中，否則即使在平日的上班路上，主動降噪耳機已能夠讓你感受到有噪音和無噪音的明顯分別。

除此之外，價錢相信亦是很多人的重點考慮因素之一，之不過隨著晶片和連接技術愈發成熟，具備主動降噪功能的真無線耳機的價格早已比當初下放不少，假如看準減價時機購買，價錢還可比一般藍牙耳機更親民，就譬如是接下來要介紹的Sony WH-1000XM3及WF-1000XM3 真無線降噪藍牙耳機。

Sony WF-1000XM3：被譽為市面最強降噪耳機、大量用家好評反饋

提到降噪耳機，除Airpods外必定不得不提Sony旗下的產品。Sony不但是傳統的耳機大廠，而且從WalkMan時期開始更已經是技術研發的始祖。在降噪技術上，Sony更是領先全球，而 WF-1000XM3就是市面上首款具備主動降噪功能的真無線藍牙耳機，雖然推出已逾兩年的時間，卻仍然備受不少用家推祟。

之所以被譽為市面最強降噪耳機，全因WF-1000XM3的獨家降噪技術及降噪處理器。首先耳機的表面載有一個前饋式及一個反饋式的雙重麥克風，能夠用來捕捉用家四周的環境聲音，而當環境音效被捕捉到後，耳機內的高清降噪處理器 QN1e 便會開始運作，透過數碼降噪功能、24 位音頻訊號處理技術來消除雜亂紛擾的環境聲音，讓用家在不需要調高音量的情況下，也能夠清晰地聆聽每一段旋律、每一句歌詞。

當噪音消除了，音質的好與壞就更明顯可聽。而針對這一點，WF-1000XM3亦特地加入了DSEE 數碼音質提升技術 HX。這項技術能夠提升經壓縮的數碼音樂檔案，讓檔案的音質更接近高解析度音訊。

另外，耳機亦採用了6mm CCAW 銅包鋁動圈單元，雖然與大部分真無線藍牙耳機的配置相同，不過由於 DSEE HX 能夠可將音訊升頻至接近 Hi-RES 音質，在音效表現上便會比起一般的真無線藍牙耳機更清晰，而且更具張力。

至於在連接方面，WF-1000XM3採用了全新藍牙晶片配合優化天線設計，把連接方式由左耳傳至右耳改良為左右耳獨立連接，除了確保覆蓋範圍更廣、穩定訊號強度，亦大大改善了音訊延遲的情況。

面板設計亦是WF-1000XM3相當值得一提的地方。耳機的面板採用了SENSE ENGINE™ 技術，可以讓用家以輕觸的方式操控耳機及音樂播放功能，只要在應用程式中設定觸控功能，其後只要手指放在耳塞上，便能調高調低音量，引入環境音效等，無需特地脫下耳機，或拿出手機就能進行相關操作。

最後當然要來看看不少用家關心的電量規格，WF-1000XM3配備了磁力充電盒，只要將耳機放到充電盒中快速充電10分鐘，即可播放長達90分鐘的音樂，而充滿電後，耳機便可運作6小時，續航力雖然不算太強，但具備快速充電功能也可以接受。

Sony WH-1000XM3 無線降噪耳機：完全隔絕環境噪音、音質進一步提升

假如尋求更極致的降噪體驗，頭戴式耳機相信是更好的選擇，事關頭戴式是同時具備被動降噪及主動降噪兩種模式。耳機兩側的軟墊可完全包覆耳朵，能夠讓耳朵與耳機之間形成一個獨立空間，完全隔絕環境噪音。加上機身體積大，耳機內可配置的驅動單體也會相對較大，聲音發揮的空間也自然較多。

WH-1000XM3除了能做到物理隔音的效果，耳機身內亦採用了高清降噪處理器 QN1，除了擁有比前代高 4 倍的降噪效能，它亦繼承了前代的氣壓優化技術和個人化降噪功能。前者可以依據氣壓變化而將降噪功能優化，而後者則能透過頭部大小、是否有佩戴眼鏡和髮型等個人特質來改善音質。

WH-1000XM3 採用了40mm的驅動單及液晶聚合物 (LCP) 振膜，能夠呈現出高達 40kHz 的全範圍頻率，非常適合播放節奏強烈的音樂。

降噪處理器除了配備噪音處理技術，同時亦內置了擴音器及DSEE 數碼音質提升技術 HX，以修復壓縮數碼音樂檔案時流失的高音域音效，減少音色失真的情況出現。

為了加強音質效果，WH-1000XM3 在連接方面亦採用了LDAC傳輸方式，最高傳輸速率 可達990 kbps，比傳統藍牙音效傳輸的數據多約三倍，音質效果可足以媲美有線連接。

除了降噪及音質提升技術，耳機同時亦提供了智能聆聽功能。如同WF-1000XM3一樣，用家可藉由機身的面板來接聽來電、操控音量、音樂播放，以及引入環境音效。除了手動操控，WH-1000XM3 還提供了「體會適應性音效控制功能」，讓耳機自動偵測用家的活動並調節最最適合當前環境的音效設定。

機身體積大，電量方面當然亦比耳塞式的耳機更勝一籌。WH-1000XM3能夠長達 30 小時的電池使用時間，配合AC適配器充電，亦只要10分鐘，就能獲得5小時的使用時間，要應付長途旅程也不成問題。

Sony耳機優惠 WF-1000XM3$1088有交易

單從功能上來看，Sony的WH-1000XM3及WF-1000XM3確實是目前降噪耳機中效果數一數二之選，即使以原價來說，CP值也算是名列前茅。現時適逢優惠，WF-1000XM3的價錢更由原價$1,890減至$1,088，而WH-1000XM3則由$2,890減至$1,399，減幅接近半價！假如想尋找一款聲音好、降噪好，而且智能方便的真無線耳機，今次的優惠就絕對不能錯過了！

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/04)

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