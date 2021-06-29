音響｜蝸居睇戲玩戲院級靚聲 新手買Soundbar$1000預算都有好選擇

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-29 18:20

影音娛樂與我們的日常生活早已不能分割，隨著愈來愈多電視內置Netflix、YouTube等影片串流播放平台，想在家中無拘無束觀看各種電影劇集，打造家庭影院可以說是勢在必行。雖然如今的電視機早已具備4K、8K、HDR等高質素畫質技術，不過在音質方面卻仍然與影院級數相距甚遠。想在家中享受4K內容帶來的震撼感，除了升級電視機外，亦不妨放點心思在外部音響系統上。

聲音品質其實和音響的體積有很大的關係，如今的電視機之所以能夠越出越薄，其中需要犧牲的就是喇叭擺放的空間，減少聲音在牆體內部放射緩衝的次數，結果聲音出到來便不夠飽滿立體，這也是為什麼電視機的畫質早已達到4K、8K，但當看起電影來，觀影效果卻仍然與電影院相差甚遠。

想彌補電視機的音質缺憾，傳統的解決方案是額外配置一套音響系統，不過傳統喇叭體積龐大、售價昂貴，對於普通用家來說也不是實用的選擇。而針對這一情況，近年來就誕生了一個新的解決方案——Soundbar。Soundbar的外形和傳統喇叭相似，不過當中除了內置了多聲道喇叭外，還配備解碼系統和各種音頻接口，能夠提供虛擬的環繞音效及擴增聲場範圍，專為彌補電視機音量偏低、聲音薄弱、缺少動感的音質缺點而設計。

現時市面上的大部分音響廠牌都有推出形形式式的Soundbar產品，它們在聲道數量、環繞聲種類、連接方式等都各有不同，假如是剛接觸Soundbar的新手，不妨由以下兩款入門級兼熱賣款式入手，它們除了音質立體、價錢合理，在操作上亦相當方便，屬於高CP值之選。

Yamaha YAS-209：一體化音響系統、模擬DTS:X 環繞音場技術

假如要數品質最具保證的Soundbar品牌，相信十居其九的用家都會推薦Yamaha的產品。皆因Yamaha是最早期推出Soundbar的廠牌之一，加上成熟的DSP模擬技術，所推出的 Sound Bar 在市場上一直都擁有正向的口碑，就譬如這款 YAS-209，有不少用家都是從它開始認識Soundbar。

YAS 是 YAMAHA 音響中售價相對親民的系列，其中YAS-109及YAS-209均屬入門級型號，兩者在功能上可以說是如出一轍，不過YAS-209所使用的單元會更加進階，而且額外配備了超重低音的無線subwoofer，以製造出更具臨場感的環繞聲效，CP值比YAS-109更高。

YAS-209內置了四組4.6 cm低音單元及2.5cm雙高音單元，頻率響應為190Hz～22kHz，而低音subwoofer則是搭載了16cm的單元，整組Soundbar由高音、中低音到重低音喇叭都一一齊備，而在加上subwoofer後，低頻效果更顯得立體豐富，更具震撼性及爆炸力。

(Youtube圖片)

Subwoofer的頻率響應為 34Hz～190Hz，雖然它淨重7.9kg，體積也稍為龐大，但由於它是無線操作，能夠在不拉線的情況下經無線接駁主體喇叭，並自由移動位置，因此相當適合音響新手使用。

YAS-209不僅具備基本的杜比及DTS解碼功能，它同時亦搭載了「DTS Virtual:X」虛擬3D環繞聲技術，讓兩聲道設計的YAS-209可呈現出多聲道環繞音效，並模擬出DTS:X™般的3D環繞音場效果。即使播放的不是DTS:X編碼的影片，DTS Virtual:X技術依然能夠製造出3D立體聲場，模擬出四面八方的聲音包圍觀影者，大大增加觀影時震撼的臨場感及真實感。

在DTS Virtual:X的技術下，除了引擎聲、車聲、飛機聲、爆炸聲具有逼真的包圍感，Soundbar配備的Clear Voice模式亦可強化並提升語音對話的清晰度，令細微的說話及對白亦變得清晰可聽。

為了進一步加強音質效果，YAS-109亦提供了6種音效模式，包括電影、音樂、運動、遊戲、電視節目，以及一般立體聲供用家選擇。其中電影模式強調的是3D環繞感；音樂模式則仔細重現每一個音樂細節和帶來更澎湃實實的鼓聲及低音，而電視節目模式則可加強人聲的清晰度。而以上模式，包括Clear Voice，均可使用Soundbar附有的遙控，或透過「Sound Bar Controller」App來設定並進行調校，操作方式相對更適合新手。

不止如此，Soundbar更加入了 Amazon Alexa 語音控制功能，除了遙控和手機App，用家還可以利用語音來控制Sound Bar、智慧型家用裝置、音樂播放等。

而在連接方面，YAS-209提供了Wi-Fi、藍芽、光纖及HDMI多種連接方式。HDMI支援 4K/60p，並對應 HDCP2.3 及 HDR10 的 HDMI 輸入和輸出端子，無論是觀看Netflix、Apple TV+的電影劇集等都可以通過Soundbar來輸出環繞效果。在睇戲煲劇以外，假如想利用Soundbar播放音樂，也可以開啟手機藍牙功能與Soundbar進行配對。

(Youtube圖片)

雖然YAS-209 屬於組合式的環繞音響系統，但它無論在操作或安裝上都相當簡單，僅需一根線即可連接電視，選購後建議可把Soundbar放置在電視的正前方，在不被遮掩的情況下可發揮到最大的功效。而subwoofer的聲音由於沒有方向性的問題，因此隨意擺放即可。

簡單來說，YAS-209除了有好評不絕的模擬環繞聲音效技術，在操作上亦相當簡單方便，加上沒有複雜的接駁方式，可以說是新手打造家庭影院的最佳方案。

Philips TAB5305：低成本高效益、千元入門最佳之選

Yamaha的YAS-209雖然在各方面的表現都相當不俗，但對於新手來說，二千多元的價錢可能還需考慮。雖然音響產品的聲音質素確實與它的價錢成正比關係，不過假如預算只有千多元，也不代表沒有好選擇，就譬如Philips的TAB5305 Soundbar，它的音效技術雖然沒有Yamaha那麼成熟，但不論音效模式、連接方式，還是功能方面都是齊全。

Philips TAB5305屬於前置式兩聲道環繞音響系統，機身內搭載了一左一右兩個聲道，雖然只設兩組單元，不過由於它採用了前向式設計，加上左右單元具有不少的距離，因此聲音還是會有一定的立體感和包圍感。

配套的40W Subwoofer屬於小尺寸款式，它採用的下向式單元加上低音反射孔，能夠提供到相當不錯的包圍感，加上採用無線設計，機身小巧，設置時不需要額外拉線規劃，在擺位上對新手十分友好。

為了進一步加強音質效果，Philips TAB5305亦提供了3種聲場音效，包括音樂、電影及新聞，雖然選擇不多，但對於新手用家來說相信已足夠使用。

除了配備小型遙控器，Soundbar的頂部也設有實體操作按鈕，能夠控制電源、音量、輸入源，而Soundbar的中央位置亦設有LED燈，亮起白色代表音樂、綠色代表電影、而紅色則代表新聞音效模式。

至於在連接方面，Philips TAB5305提供了藍牙4.2、HDMI ARC、光纖，以及3.5mm連接。若純粹播放音樂，可以開啟手機藍牙功能與Soundbar配對，如果是睇戲煲劇，只要以HDMI ARC連接即可。ARC功能保持畫面聲畫同步，不過要注意電視都需要同樣支援HDMI ARC，才可發揮作用。

綜合來看，雖然Philips TAB5305的功能雖然不及Yahama Soundbar豐富，不過基本功能和連接方式也算是相當齊全，而且勝在價錢便宜，對於想以低budget來升級家居娛樂裝置的用家來說是相當經濟實惠的方案。

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/25)

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