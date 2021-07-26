淘寶收納｜日本主婦分享超強鞋子收納法 一件收納神器令空間增1倍

鞋子的款式千款百款，由波鞋到高跟鞋，由短靴到長靴，只要在鞋子上花點心思，就能夠為平凡的穿搭帶來不一樣的風格，所以說，為了配搭不同場合的服裝需要，鞋子當然要多買幾雙！只不過，鞋子隨年累月愈買愈多，買回來後要怎樣收納儲藏可就成了令人頭疼的大問題。愛鞋成痴的你，家中的鞋櫃是不是早已塞得滿滿，卻又不捨得把舊鞋丟掉騰出空間？總是想好好整理鞋櫃，但偏偏每一次都無從入手？究竟要怎樣收納鞋子，才能善用有限的鞋櫃空間，同時又不影響家居美觀？



在云云的衣物之中，鞋子可以說是最難收納的一種，衣服可以用不同摺法來節省空間，但鞋子一雙就佔了兩倍空間，而一旦鞋櫃的空間不足，就容易出現層層疊放、隨意亂塞等的情況，這樣一來不僅鞋子會被擠得變形，找起鞋來也是相當的不方便。

其實想讓鞋櫃「受控」也不一定要狠下心腸「斷捨離」。擅長收納的日本人妻NANAKO(@nanako_original_living) 及maachi (@maachi.k.k_home) 近年就常常在社交平台分享一些收納貼士，而針對鞋子收納，她們倆人都是採取同類的策略，那就是先為鞋子分類分區，再利用適當的收納道具來為鞋櫃騰出更多放鞋空間。

@nanako_original_living

第一步：先把所有的鞋履從鞋櫃取出，然後按類別把鞋子分門別類。



第二步：為鞋櫃整齊分區，每一位家庭成員各一區，然後把已分類的鞋子，按使用頻率擺放。常穿的鞋子可以放於中層夾板，而不常穿的鞋子則可以放於最低的位置。



第三步：借助一些收納小道具，以上下擺放、懸掛擺放等方式節省每一雙鞋子的擺放空間，為鞋櫃騰出更多空位，方便日後收納更多鞋子。



@nanako_original_living

收納的目的不只是為了讓東西看起來整齊而已，還要解決儲物空間不足這一大難題，觀乎日本主婦的做法，分門別類雖然是必須的手段，但單憑分類卻是遠遠不足夠的，只有配合收納工具，才能同時滿足整齊企理和增加儲物空間這兩大收納目標。

@nanako_original_living

就譬如她們選用的雙層鞋托，一方面既可以整齊地收納鞋子，另一方面還能為鞋櫃騰出更多位置。而經過整理後，鞋櫃的空間絕對可以多出一半！

@maachi.k.k_home

如此實用的收納工具在日本幾乎隨處可見，但在香港卻較難找到。除了在坊間尋尋覓覓，編輯近日就在淘寶上發現了同款產品，不僅顏色選擇更多，而且還加入了可調高度的設計，讓鞋架的實用性更高。



撞色雙層鞋托架——節省鞋櫃空間、可調節高度、任何鞋子都適合

舊款的鞋托架大多採用是一體式的傾斜傾設計，讓一雙鞋可分開上下兩層擺放。這種設計無可否認是非常實用，但是美中不足的地方就是對鞋子的高度有一定的限制，假如鞋身較高，譬如是男生的鞋子、高筒鞋子，高跟鞋子等，就很有可能會因為高度而放不進去。到頭來鞋架就只能收納一些矮身的鞋子，實用度大打折扣。

而這一款鞋托就針對這一點作出改進，將鞋架的底部及隔板變成可活動式的設計，並於鞋架內部加入兩檔卡扣，使用時便可自行調節隔板高度，最高可調至最17cm，無論是放入厚底鞋、高筒鞋，還是高跟鞋都不成問題，但當然，前提是鞋櫃的層板也要有足夠空間。

利用鞋托架把一雙鞋上下擺放後，原本只能放一雙鞋子的空間立即可以容納下兩雙鞋子，而且這樣擺放也不會令鞋子壓至變形。

鞋架的底部及隔板採用可分拆式設計，安裝起來相當簡單，不用時也可以拆開收納。

顏色選擇上亦比起傳統的款式更繽紛玩味，收納的同時還能兼顧美感。

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除了雙層鞋托架外，淘寶上其實還有不少實用的鞋子收納工具值得大家留意，適當地分區利用，就能夠全面為增加儲鞋空間，也讓鞋子看起來更整齊有序，就譬如以下這款收納工具。



三格立式鞋架——豎放收納節省鞋櫃空間、視覺上更整齊

這款鞋架利用豎放式收納原理，讓鞋子可以立起來放置。原來只放一雙鞋子的位置，利用了這款鞋架後便能放到三雙鞋，節省空間之餘也讓視覺上更整齊。

相比起雙層鞋托，這款鞋架更適合用來收納不怕變形的鞋子，譬如布鞋、拖鞋、兒童鞋履等。收納時可以先利用鞋架把鞋子收好，再放進鞋櫃裡，到要穿時把整個鞋架拉出來便可，放鞋拿鞋也很方便快捉捷。

假如鞋櫃的位置已經全部用盡，用上任何工具也無法增加儲物空間，那就要額外開拓放鞋的位置了。不想添置鞋櫃，以下的收納工具或者能夠助你一把。



塑料透明開門式鞋盒——獨立或組合使用皆可，層層疊放

很多人都喜歡儲限量版波鞋，想收納之餘同時展示鞋子．使用這些透明的鞋盒，統一把鞋子收納起來就最適合不過了。

這款鞋盒採用了專利結構設計，一改舊式鞋盒易塌陷、易損壞，而且取物不容易的三大弊病。它使用加厚硬塑料製作，能夠承受至少200斤的重量，即使經年累月也不會下陷變形，同時不易受潮，不會因陽光暴曬而變色，除了可以用來收藏限量版波鞋，還可以拿來收納不常穿或換季不適用的鞋子，比起用紙鞋盒收藏更美觀耐用。

鞋盒底部帶有卡扣設計，讓鞋盒可層層疊放，組合起來的效果就宛如鞋櫃一樣，既可達到收納的目的，也可以無限擴展儲鞋空間，而且視覺上看起來也非常井然有序。

收納看似複雜，但實則不難，只要選對收納工具，即使多買幾對鞋也不愁沒地方安放了。假如想好好整理鞋櫃，不妨借助以上工具來幫你一把吧！



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