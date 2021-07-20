淘寶｜主婦界爆紅買餸車 2021新款再升級 更好拉+易摺疊+一車多用

任家庭主婦如何十項全能，買餸入貨都總是一項不簡單的任務。試想像一下，單單要煮出「三餸一湯」，需要的食材少則也要五六項，如果只是買菜也就還好，假如要還買冰鮮肉、急凍食品，那重量可真是不能少覤。再者，偶然還要為家中添置糧油雜貨、清潔用品、各種家庭日用品，無論主婦們平日如何三頭六臂，單憑一雙手也很難應付如此龐大的數量和重量。想買得輕鬆不費力，一架買餸車仔就可以說是主婦們的最佳戰友。



買餸車看似是平常不過的物品，但要找到一款合心水而且耐用的卻並不容易，事關傳統的買餸車不外乎都是鐵網型和收納袋型兩種，它們除了容量及承重量有限，車子底下一般亦只有兩個輪子，假如一不小心買多了，或者回家的路途需要上斜路及爬樓梯，這種傳統的買餸車反而會讓人拉得很吃力，而車輪也會隨著貨量的增加、路面的凹凸不平而逐漸磨損。加上「收納袋型」的買餸車一般都是用上不織布製作，容易被生肉的血水、冷凍食物的倒汗水、甚至是熟食餸菜的菜汁沾污，清洗前先要大費周章地拆卸出來，清洗後又要預留長時間晾乾，對於主婦們來說實在是不太友好。

說到底，一輛買餸車理應要「能拉能推」、「容量可觀」，「方便清洗」、「不佔地方」才能夠陪著主婦長期作戰。假如綜合各方面的考慮，現時市面上又有沒有一款買餸車能夠符合以上提到的優點？

與其在坊間尋尋覓覓，倒不如來看看淘寶近年誕生的新款買餸車，它們非但擺脫了傳統買餸車老土俗氣的外型，就連車子的性能亦有不少進步。這次編輯就在淘寶上找來了銷量極高的買餸車，看看能否取代你家中舊有的款式，成為你買菜路上的最佳戰友！



露禾新一代買餸車——新款再進化、車輪升級、磁吸箱蓋取物更方便

外型有如迷你箱子一樣，設計方方正正，款式圖案亦告別了傳統手拉車的「老土」花紋，變成了馬卡龍粉色、純色及拼色，感覺低調又年輕，遠看還有點像迷你版的Rimowa行李箱……以下這款買餸車相信大家都不感陌生，的而且確，單看外型，這款買餸車雖然與去年介紹過的買餸車幾乎是一模一樣，但實際上經過一年的時間，這款買餸車在性能上早已升級不少。

(淘寶)

特別是在輪子方面，它採用的四輪設計除了「能拉能推」外，輪子本身亦可360度轉向滑動，同時還自帶防震及剎車功能，不同是平滑的磁磚路面，還是凹凸不平的瀝青路面也能輕鬆應付。

(淘寶)

除了這種「萬向飛機輪」，店家還提供了四款不同的輪子供大家選擇。金屬輪相對會更堅固耐用，而3軸爬梯輪則特別為斜路及樓梯而設計，即使拿著再重的東西，也可以直接拉著車子走斜路和走樓梯，方便之餘，變相也是少花了力氣。

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而拉杆則採用了如同行李箱拉杆一樣的多段式可調節設計，高度可由82.5cm調整至99.5 cm，方便不同高度的人士使用，而把手亦同時經過加寬處理，拉動起來自然更加舒適就手。

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再來就是它的頂蓋設計。舊款買餸車的蓋板是需要以人手以手動方式把蓋子蓋上或拿下，取物和放物時難免會有點不方便，尤其是找續的時候，既要一手拿著錢，又要一手把餸菜放進車子內，除非不使用頂蓋，否則沒有三頭六臂也處理不來。

舊款買餸車的蓋板需要以手動方式把蓋子蓋上或拿下，取物和放物不方便 (淘寶)

而新款買餸車就針對這一點，把蓋子改成滑動式設計，並在蓋子及車子內加入了8顆強力磁鐵，放物取物時只要「一抬、二滑、三放」，三個步驟就能夠快速開蓋合蓋，而且全程可以以單手操作，而蓋子打開後亦會吸附在車子的背面，不怕把蓋子丟失，整個設計實在比起舊款凡方便不少。

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容量方面分別有中號（45L）和大號（65L）兩款尺寸可選。除了容量夠大，它方方正正的設計還能讓物品擺放得整齊有序，同時又不怕東歪西倒。反觀傳統的布料買餸車，雖然容量也不少，但就非常考驗物品擺放的次序和位置，走動時一覺不留神便會重心不穩，裡面的物品馬上東歪西倒，還要額外花時間來重新排列物品，認真麻煩。箱子型設計的買餸車明顯就完全沒有這方面的煩惱，可以無顧慮地拉著它四處走，四平八穩，非常省心。

(淘寶)

除了買餸外，買餸車在蓋上蓋子後還可以化身為「拉貨車」、椅子和儲物箱，以後買完餸便可以直接去取快遞，把包裹放在蓋板上面拉著走，這樣做便不用多行一趟了。

買家分享圖片(淘寶)

與去年介紹舊款買餸車相比，新款買餸車的內部還採用了新的蜂窩設計，同時亦把厚度增加至2.72cm，讓買餸車的承重量可大大增加至160斤，無論是買米買油，還是拿淘寶快遞都不用擔心重量問題。

(淘寶)

除此之外，傳統的不纖布的買餸車很容易被生肉的血水、冷凍食物的倒汗水、甚至是熟食餸菜的菜汁沾污，清洗前先要大費周章地拆卸出來，清洗後又要預留好長時間晾乾。相反，新一代的買餸車清洗時方便快捷得多，輕輕一抹就能去除污漬，即使打開花灑沖洗也很快便吹乾，十分容易打理。

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折疊後的體積也變得超級纖薄，十分慳位，能夠完美地把它收納於家裡的隙縫處，不佔地方也不佔空間。

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無論是把箱子展開還是摺疊起來，外觀也都非常好看，絲毫不帶傳統買餸車的老氣和「師奶味」，即使拉著它出門也不會覺得突兀和尷尬，也難怪這款買餸車推出了一年多，在網上還一直維持著高銷量！不僅適合貪靚的媽媽們入手，還很值得買給家中的長輩使用！



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