淘寶｜網民大推Tempo平價版手抽紙巾 每包只要¥2！用完返唔到轉頭

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-07-12 18:45

仍記得就在去年年初，因新冠肺炎疫情的關係，坊間曾一度掀起搶購熱潮，不僅僅是搶口罩、搶搓手液、搶消毒用品，甚至還出現搶購廁紙浪潮，而更荒唐的是，竟然還有人打劫廁紙。當時候，就有不少市民轉戰網絡，改為上天貓超市入手廁紙以解燃眉之急。雖然搶購潮很快就告一段落，不過時至今日依然也有不少港人定期就會到天貓超市補購廁紙、紙巾或其它生活雜貨。最近亦有網民在Facebook上發帖分享自己從天貓超市上發掘到的好用手抽紙巾……

雖然在Facebook各大淘寶群組上，時不時也會有網民分享自己買到的平價紙巾，不過買的不外乎都是維達、Tempo、潔柔這些為人熟悉的品牌，而原因無非都是因為減價及比香港街價便宜，至於入手其它品牌的話，似乎就不太常見。

（Facebook群組@淘寶開心share）

但從上圖可見，今次網民推薦的紙巾竟然不是街知巷聞的品牌，反而是許多人都不曾見過的。而該網民更在帖中大讚這款手抽紙巾「同Tempo真係有得揮」，主要是因為它夠厚，總共有四層。而且每一包手抽紙巾連同運費亦只需港幣$3，如此便宜的價格也難怪網民會瘋狂大讚。而該帖一出居然還引來了其他用過的網民，他們紛紛留言指「呢隻牌子堅好用」、「用完返唔到轉頭」等等。

編輯到天貓超市搜索後發現，原來網民介紹的這款紙巾是源自於國牌「竹態」，雖然它在香港無人知曉，不過在大陸早就憑藉主營環保竹紙而獲得卓越的評價，就連產品的包裝亦曾榮獲2019年度德國紅點設計大獎。究竟這款紙巾真的如網民所說的好用嗎？一起來暸解看看吧！

★ 網民推薦！Tempo平價替代之選：竹態手抽紙巾

開始之前，想問問大家平時都是怎樣選購紙巾的呢？哪個減價就選哪個？再不然就是買最便宜的？

當然不能這麼隨便啦！除了考慮價錢之外，紙巾的原材料也尤為重要，畢竟紙巾是要用來抹臉抹嘴，而且原材料也是決定其韌性、吸濕力的關鍵因素。相信任誰也不會想用一張又薄又易掉屑的紙巾抹嘴抹臉，尤其是鼻敏感人士，當病情嚴重起來，分分鐘一個上午已經要擦鼻涕十幾次，如果此時用了劣質紙巾，鼻頭可能會弄得又紅又腫甚至破皮，可說是苦不堪言。

所以在選購紙巾的時候，一定要特別注意它的材質，而上述網民推薦的竹態手抽紙巾，正正就是品質與價錢兼優的好選擇！

「竹態」堅持生態環保的理念，倡導在以竹代木，採用限定專屬北緯30°貴竹源地的有機竹作為原材料。

產品經過了5級精篩、155℃超高溫高壓蒸煮、16級天然良漿提取等重重技術，使紙張變得靈活、強韌，確保濕水後依然韌性十足，既不易破裂亦不會掉屑。

加上四層加厚的設計，一張紙巾可抵兩張使用。

在天貓超市上也獲得一致的好評，有買家在評論區留言：「給鼻敏感人士用好好」、「完美的紙」、「比維達、清風、潔柔都大，比得寶都厚」、「濕水後不管怎麼搓都不掉屑」，甚至還有買家說「4層再分2層用都比一般3層的厚」……

（天貓超市）

雖然是國貨，但品質的確不容小覷，事關它通過了多個權威檢測，包括USDA美國農業部有機認證、美國FDA/歐盟AP食品級檢測、皮膚0刺激性檢測，保証達到食品級接觸標準，且不添加任何可遷移性螢光增白劑，安全又衛生，不怕會對嬌嫩的肌膚造成傷害。

至於價錢方面，天貓超市不定期都會推出各種優惠，目前就正舉行以下限時活動：

1.【竹態象牙白抽紙70抽 - 12包】：滿2件5折

原價每件¥ 49.90，買滿2件即享半價，換言之減價後每件只需¥ 24.95，除開平均每一包70抽紙巾僅需¥ 2。（按此連絡領取優惠券立即再減¥ 5！！！）

2.【竹態象牙白軟抽紙巾90抽 - 16包】：1件減¥20、2件減¥40

原價每件¥ 69.90，買1件即減¥20、買2件即減¥40，換言之減價後每件只需¥ 49.9，除開平均每一包90抽紙巾僅需¥ 3.1。

▼ 天貓超市香港站：滿¥249包郵送到屋 ▼

在日常生活中，紙巾的消耗量大且需要定期回購，假如不想親自去超市補貨，改為上天貓超市網購絕對會是更省時省力氣的做法！值得一提的是，現在凡購物滿¥249（限重10kg），即可享有免運費送貨服務，貨品直接送到你家門口，就連運費也能一併省下！

如欲購買，可以直接按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/12）

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