夏日降溫｜日本人愛無糖麥茶　3秒極速降溫9度仲可試呢款冰球風扇

7月仲夏，天氣炎熱，為了消暑降溫，不少人都會選擇以汽水或手搖飲料來消除身體的熱氣，但此兩類飲品大多含高糖分，只會為身體帶來熱量，實質無法解渴！想真真正正消暑解渴，大家可以留意以下推介！



除了消暑之外，根據日本靜岡大學的研究顯示，麥茶中「對香豆酸」的成分，更能對抗活性氧和起到抗老化的作用。（網上圖片）

日本家庭在夏天會常備無糖麥茶，只要喝250ml就能幫助加速體液循環，有助於降低體溫。有專家分析，大麥經烘烤產生吡嗪（pyrazine）有香氣也能促進循環、幫助降低體溫，且不含咖啡因。

事實上，在東方醫學中，大麥可讓身體降溫，故體質偏燥熱者經常飲用，於日本古代被稱為「麥湯」，在江戶時代出現在茶店中，提供給旅人們在漫長旅途中可消除疲勞的茶水。而且喝麥茶有促進血液循環、增加代謝、排除老舊廢物、保護胃粘膜等好處。

***按下圖即睇麥茶另一功效及飲用須知***

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冰涼風扇推介：3秒極速降溫 即開即涼直降9度！

在街上，想熱辣辣的身體馬上降溫，身上不能缺少它！這款冰球手提座枱兩用風扇，半導體製冷片快速降溫，出風口降溫9℃。至於重量方面，女生們也不用擔心，160g輕巧便攜，手持、坐檯、掛繩多功能。

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/22）

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