中醫｜黑科技電動拔罐機 5分鐘止痛兼紓緩疲勞 解構拔罐好處+宜忌

明明年紀不大，為什麼身體的小毛病總是愈來愈多？明明沒生病也沒受傷，但腰酸背痛、肩頸僵硬等痛症總是三不五時找上門？在中醫的角度，「濕」乃萬病之源，若人體積存太多水份無法排出，長期下來便會「養出」很多小毛病，譬如是經絡不通、皮膚發癢、疲勞困倦、肌肉酸痛等。假如遇到這些問題，在中醫療法上又有什麼解決方法？



要祛除身體的濕氣，有不少人都會從食療入手，喝喝祛濕茶，煲一些祛濕湯水也是非常常見的做法，不過要透過食療來達到養生保健的效果，相對來說需要較長時間，而且對治愈痛症的效果有限，因此除了食療以外，近年還有不少人會嘗試拔罐和刮痧這兩種外治療法，到底它們的原理是什麼？兩種療法之間又有什麼區別？

拔罐 vs 刮痧 功效相似但適用痛症不同

無論是哪一種外治療法，它們的原理其實都是藉著調動氣血、疏通經絡來達到活血化瘀、排濕排寒、治療痛症效果，只不過它們在操作過程，以及適用痛症方面都有些不同。

正所謂「病邪在表，刮痧好；病邪在裡，拔罐好。」意思就是刮痧較適合用來排走人體淺層的毒素、透過反覆刮動皮膚來疏通經脈，行氣活血、驅風去濕，從而舒緩長期勞累造成的疲勞和酸痛。

而拔罐則是以罐為工具，利用負壓使罐吸附於人體之上，造成局部充血或瘀血，從而調整人體的經脈流轉，除了可以讓人氣血暢通，促進代謝循環，還能解決刮痧沒法治療的深層肌骨痛症，並有立竿見影的止痛功效。

家中自行拔罐得唔得？

保健養生是長期作戰，假如小毛病多，偶然想在家中自行拔罐，緩解不適症狀又可以嗎？其實只要掌握正確的拔罐方式，選擇正確的拔罐工具，在家中自行拔罐其實也並無不可。

近年市面上亦誕生了不少真空罐，只要透過抽氣凡方式就能產生頖似於火罐的強大吸力，並同時減低傳統火罐需要用到明火的危險性，對於想在家中自行拔罐的人士來說，無疑是更安全，亦更易於操作的選擇。



那麼這些家用真空罐到底是怎樣操作的呢？效果又是否和傳統的火罐一樣？以下立即來解構這款近年在市面大熱的家用拔罐機，看看它是如何用熱力及真空模擬出刮痧和拔火罐的效果。

Comforbot 砭石溫灸拔罐刮痧機——砭石＋負壓氣泵＋熱力模擬刮痧拔火罐

自動拔罐機是近年才興起的新產物，目前在市面上的款式不多，要數當中最熱門，最容易操作的，就有以下這一款Comforbot砭石溫灸拔罐刮痧機。

這款拔罐刮痧機透過熱力及真空的結合來模擬出刮痧和拔火罐的效果。首先，機內設有離心負壓氣泵，使用時只要選好力度檔位，負壓氣泵便會自行運作抽出空氣，讓皮膚和罐子之間形成真空狀態。其後把罐子靜置在皮膚上5分鐘，便是使皮下及淺層肌肉充血，刺激人體皮部、經筋、經絡穴位，並達到疏通經脈，行氣活血、治療痛症之效。而把罐子沿同一方向或身體孤線均勻遊走，就能夠做到刮痧的感覺和效果。

用家可以透過拔罐刮痧機的9個檔位來調整出所需力度，既可選擇以低檔位來進行日常保健，亦可以高檔位來進行痛症治療，惟要注意的是，首次使用應先由低檔位開始，確定自己能承受該檔力度才向上逐檔調整，避免因負壓過大而導致皮膚及軟組織受傷。

除了透過真空來做到出痧保健之效，罐子的吸頭亦用上了砭石製作。砭石是中醫療法中的一種醫療工具，當中含有三十多種有益於人體的微量元素和礦物質，以及人體所必需的鈣、鎂、鋅、鉻、鍶、硒等20多種抗衰老元素，具有安神、調理氣血、疏通經絡的作用，而溫熱過後的砭石亦能夠加快血液和淋巴循環，溫通經絡、驅寒祛濕，改善虛冷體質，並緩解痛症。

拔罐刮痧機的溫度範圍在30℃至50℃之間，並向下細分為9個檔位，讓同家在拔罐吸痧的同時進行溫灸。首次使用時建議大家由低溫開始使用，先評估皮膚能夠承受的溫度，其後再逐檔向上調，避免因溫度過熱而燙傷皮膚。

拔罐刮痧機內置2000mAh的大容量鋰電池，在充滿電的情況下可續航約100分鐘，並進行4次全身吸痧走罐。

▼家中拔罐注意事宜▼

1. 使用真空罐時應注意力度及熱度，宜先從低檔位做起



2. 留罐時間不宜過長，約5至10分鐘即可



3. 拔罐前應先消毒罐子



4. 拔罐位置要注意避風寒，拔完可及時穿衣保暖，適當喝點溫水



5. 飽腹及空腹都不宜進行拔罐



6. 拔罐後應待30分鐘才洗澡



7. 不宜頻繁反覆拔罐，同一位置應待瘢痕消退才再次拔罐



8. 皮膚過敏、有傷口、月經期間、孕婦、身體不適、腫瘤及出血位置都不宜拔罐



9. 如不了解身體狀況是否適宜拔罐，應先向中醫師咨詢



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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/19)

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