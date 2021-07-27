榴槤｜原個貓山王+榴槤甜品網購推介 一招教你免中伏買完熟靚榴槤

夏天正是榴槤當造的季節，此時路經街市和超市，空氣中總是瀰漫著陣陣的榴槤香氣，那獨特的味道、細膩豐腴的口感，光是想像相信已經令不少榴槤迷垂涎三尺、蠢蠢欲動了！但是榴槤既有泰國產的，亦有馬來西亞產的，有些果肉甜中帶甘、有些卻甘中帶苦，到底哪款好吃？趁著榴槤當造季，這次就為大家介紹三款必食榴槤品種，還有各式的榴槤美食與甜品！



榴槤看起來都是外表帶刺，果肉金黃，但是來自不同產地、果園、加上品種的不同都會讓有不同的口感和味道。目前香港的榴槤主要來自泰國及馬來西亞，而最容易在街市及超市買到的就有金枕頭、貓山王D197、D24三種，到底不同品種的榴槤味道在口感上有什麼分別？哪種最好吃？哪種適合新手品嚐？而哪一種又最受香港人歡迎？

金枕頭：很多人即使對榴槤認識不多，但多多少少也會對金枕頭這個名字略有耳聞。金枕頭是目前最受歡迎，亦是最廣為人知的泰國榴槤品種，它的果肉纖長呈淡黃色，口感相對其他品種甜糯清新，口味較淡，非常適合新手品嚐！

貓山王D197：說到近年最人氣的榴槤，當然不得不提貓山王D197。貓山王是馬來西亞特有品種，它的果核很小，果肉顏色呈深黃色，口感綿柔，榴槤味既香且濃，甜中帶甘，入口即化，豐富的味道和口感是不少榴槤饕客及香港人的心頭好！

D24：同樣是來自是馬來西亞的獨有品種，它的果肉厚實呈淡黃色，甜味適中不膩口，略帶澀味，與金枕頭一樣適合榴槤初哥品嚐。

愛吃榴槤的人很多，但並非人人都懂得挑榴槤。近年榴槤的價錢愈來愈貴，相信有不少人都怕不懂選擇而買入了又生又難以入口的榴槤，不想「被搵笨」和「中伏」，近年網上就多了不少以真空方式包裝的榴槤果肉出售，全部經由專人挑選，加上原個開殼真空包裝，品質甚至可比鮮果更佳，免除挑選及開殼的煩惱。



貓山旺D197純貓山王榴槤——馬來西亞彭亨州出產、每個新鮮空運抵港

貓山旺是與馬來西亞彭亨州果園合作的本地品牌，每年七至九月均有專人於３馬來西亞彭亨州嚴選品嚴選質優良的貓山王榴槤直送香港。每顆榴槤皆由100%純老樹貓山王生產，純天然樹上熟，絕不添加催化劑。

其實馬來西亞的貓山王果園眾多，而只有來自彭亨州果園的貓山王才會被公認為品質最上乘的出品，皆因彭亨州位於馬來西亞中部，陽光照射充足，雨水量充足，土壤肥沃，這種高原氣候特別適合種植榴蓮，更是栽種貓山王的絕佳環境。而這一款榴槤之所以值得推薦，就正正在於它來自馬來西亞的彭亨州果園。

說到急凍榴槤，很多人會認為急凍就等同失去了即開即食的新鮮風味，但其實不然，因為馬來西亞政府為了保持榴槤品質，規定了榴槤必須完熟才能出售，而榴槤在落果立即採用空急凍處理，反而能夠減少運送途中因不斷發酵而變壞的機會。只要在食用前讓榴槤充份解凍，急凍榴槤的口感跟味道是絕不比鮮果差，同樣原汁原味，豐腴飄香。

貓山旺D197急凍榴槤，每盒包裝榴槤皆由原個榴槤起肉，400G約有4件榴槤果肉，一份約80g-120g，瓣瓣圓潤飽滿，味道濃郁，口感軟綿而且入口即化。

除了即開即吃的原個榴槤，以新鮮榴槤果肉入饌的榴槤甜品亦是不少榴槤迷的心頭好，雖然這些榴槤甜品不分時節全年都吃得到，但但用當造期榴槤製成的格外濃郁甘香。正所謂不時不食，各位榴槤不妨把握一年一度的大好機會，品嚐各種榴槤美食！



貓山旺純貓山王D197雪米糍——冰涼沁心、啖啖果肉

夏天的美食除了榴槤之外，當然少不了透心涼的雪糕。榴槤雪米糍使用D197貓山王榴槤製作，以黏糯煙韌的外皮包裹著冷凍的榴槤肉雪糕餡，咬一口，瞬間就能感愛到香甜濃郁的榴槤香氣，加上絲絲的果肉和口感綿滑的雪糕，叫人一口接一口，完全停不下來。除了能一解夏天的暑氣，還相當解饞呢！

【預購】貓山旺純貓山王D197冰皮月餅（2盒）——軟糯冰皮配滿滿榴槤蓉

距離中秋尚餘一個多月的時間，又是時候要物色一下今年的月餅禮盒了。喜歡吃榴槤的你，有沒有打算嚐嚐來自馬來西亞的榴槤月餅？貓山旺冰皮月餅同樣以正宗樹上熟D197貓山王果肉製作，外層冰皮柔韌軟糯，口感嚼勁十足，而內餡則全是滿滿的榴槤蓉，一口下去榴漿四溢，濃郁的貓山王內餡在舌尖上慢慢融化，淺嚐一口已覺「齒頰榴香」，令人回味無窮。

九月份的中秋節已相當接近榴槤收成的季尾，喜歡榴槤的你不妨以榴槤冰皮月餅，為今年的榴槤品味之旅作個完美結束吧！

榴槤果肉啖啖香濃，榴槤甜品冰涼香甜，難以兩者擇其一，倒不如入手這款人氣榴槤優惠組合，既可品嚐純貓山王D197果肉，亦可一嚐幼滑特濃的貓山王雪米糍，讓今個夏天大飽口福吧！

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/27）

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