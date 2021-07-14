手信零食｜疫情無得出去旅行？係香港都可以食到台灣出名美食啦！

台灣出名有很多美食，一直都是香港人的熱門旅行地之一；由於疫情的關係，很多人在港呆了將近兩年都沒機會出去旅行，想必也十分想念它的各種美食吧！



這次，小編為大家帶來了幾款台灣出名的美食，全都是熱門台灣旅行手信，不用坐飛機也能在港吃到台灣美食啦！

1. [預售]台灣裕品馨芋頭流沙酥(50克X6件)19/8/2021開始陸續出貨

流沙酥為奶蛋素，內餡含綿密的芋頭泥與滑嫩口感的奶黃流沙。絕對是芋頭控的首選！

裕品馨是台灣成立近20年的台式糕餅專家，芋頭流沙酥作為其人氣熱銷第一名手作點心，許多旅客慕名而來採購，非常搶手。

芋頭流沙酥由傳統的千層酥皮包裹，內餡為裕品馨特製款芋泥和甜鹹軟Q的奶黃。外層口感酥脆，內層口感綿密，帶給你特別的美食體驗。

每一個皆來自掌心的溫度，純手工製成，經過多道工序，反復揉捏、捶打、靜置、烘烤，烤至酥皮色澤油亮，最後與你「真情香芋」。

一口下去芋泥的香甜在舌尖散開，黃金流漿洶湧而來，甜而不膩，忍不住一口接著一口！

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2.[預售] 查理布朗台灣Q餅(5件)19/8/2021開始陸續出貨

每年銷售數十萬顆的Q餅，是查理布朗烘焙創立十餘年來的驕傲與榮耀。多年來查理布朗烘焙堅持傳統做法，始終選用上等原料，讓獨特的「台式懷舊滋味」 給越來越多人體驗越嚼越香的多層次美味。

Q餅紮實飽滿，滿口留香。它擁有香酥的外皮，內餡為鹹香蛋黃和肉鬆搭配，再加上彈口麻薯包覆著綿密爽口紅豆泥，完美的鹹與恰當的甜，每一口都是飽滿的體驗！

曾上電視節目，名人也愛吃！

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3.[預售]台灣太陽堂蜂蜜太陽餅 6個入19/8/2021開始陸續出貨

太陽堂老店的太陽餅，自原料的精選到產品嚴格管制，絕不經手他人，講究純手工製造，皮薄、酥香、餡軟。

餅皮百多層，品嚐時入口即化、口感奇佳，餡軟而不黏牙。

它擁有「皮薄、酥香、餡巧」的真實口感，絕對是優質美味！純手工的方式製作餅皮，入口為你帶來麥芽飄香的質感，十分美味。此外，太陽餅皮經師傅們專業的柔捏製作而成，再包入以麥芽為主的餡，經過高溫烘烤一塊塊香味四溢、內外皆美的太陽餅就此完成。

4.[預售]台灣手信坊土鳳梨酥(10個)19/8/2021開始陸續出貨

手信坊土鳳梨酥獲得了榮獲台北鳳梨酥文化節金牌獎，具台灣美食文化代表性。它更是作為台灣最具代表性的手信，相信大家也曾購買或收到過。

果粒分明。『土鳳梨酥』盛情恭候，果肉一絲一縷凝聚在鳳梨餡中，以重烘焙烘烤，口感創新與層次豐富之外更添加健康觀念，翻新了一般人對鳳梨酥的味覺認知

傳統口感。外皮獨家比例配方，香濃酥且不膩口，內餡更是精心研發，鳳梨果肉與傳統鳳梨酥內餡所調和出黃金比例配方，層次豐富，多纖口感，每一口都品嚐的到金牌獎的殊榮保證!

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/13)

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