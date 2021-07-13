淘寶｜繼拉麵說後爆紅即食麵! 網民食完大讚湯底濃 足足有9塊牛肉

對於吃貨們來說，世界上最幸福的事情，相信也莫過於是吃東西了。在云云的美食中，你最喜歡的又是哪一種？對亞洲人來說，最能填飽肚子，又能滿足食慾的，相信也非粉麵莫屬。無論是正午飢腸轆轆的時候，還是深夜時分想止止嘴饞，能夠吃上一口勁道的麵條，喝上一口熱呼呼的湯，那可是多麼爽快又滿足的事情！



麵食是世界上最變化多端的美食之一，而談到做麵的方法，中國也可以說是當中的表表者。從南方菜系到北方菜系，幾乎每一個地區都有屬於自己的特色麵食。除了香港的雲吞麵、牛腩河，沿路而上還有廈門的沙茶麵、四川的擔擔麵、重慶的麻辣小麵、的刀削麵、南京的鴨血粉絲、上海蔥油拌麵、北京的炸醬麵……口味的變化絕對是十隻手指也數不過來！

想一嚐來自中國各地的好吃麵條，其實也無須離港旅行才辦得到，事關隨著網購文化愈來愈發達，內地有不少著名的麵店都會把自家的招牌粉麵制作成即食麵在網上出售，它們的做法並不是以油炸麵條配上脫水調味粉包，而是用上濃縮的湯汁醬料，配上地道的麵條，連同各式各樣的餸菜配料，務求讓大家即使在家中烹調，也能夠100%還原正宗的地道風味。

這次編輯就在各大社交平台搜羅了3款獲不少網民極力推薦的即食麵，它們在淘寶上的總銷量更突破十萬，非常受歡迎。立即看看有沒有一款能夠正中你的胃口！



淘寶的即食麵近年風靡不少港人，繼早前在網上大熱的螺螄粉及拉麵說後，編輯發現最近又有一款「勁面堂牛肉刀削麵」在網上火速竄紅，它不僅在內地掀起熱潮，就連香港的網民也有在淘寶Facebook群組推薦這一款麵食，大讚它比「拉麵說好食100倍」，「好多牛肉，正」。

配料豐富、牛肉夠大夠多的而且確是這款刀削麵的特色之一。它一共有三款口味，分別是川味、番茄和藤椒，而三款口味都是使用大塊的黃金牛腩原湯炖煮，肉塊不僅貨真價實、脂肪分佈均勻，而且由於它沒有經過濃縮和風乾製作，因此吃起來的口感就正如吃現煮牛腩一樣，肉質軟嫩、不乾不柴，與一般即食麵的風乾肉粒截然不同，配上麵條後食感自然更佳，也難怪網民對它讚口不絕。

三款湯底均採用了26種天然辛香料，再加上牛骨清湯熬煮而成，完成後原湯入袋，不經濃縮。除了牛腩以外，湯底中還配有其他配料，譬如蔥花、酸菜、筍片、剁辣椒、芝麻粒。

牛油川辣口味主打麻辣鹹香，吃一口已經讓人感受到麻、辣、鮮、香多種滋味；

泡椒牛肉麵則強調酸酸辣辣味道，香味比川辣更有層次，非常開胃；

而番茄牛肉麵則把番茄加入骨湯熬煮，湯頭帶點酸酸甜甜的味道，被網民指是「最不期待，但卻意外好吃」的味道。

食用時只需要把湯包原袋加熱即可，不需要額外加水稀釋，保證原汁原味而網民吃過後也大讚「嘗起來是真正牛肉熬出來的湯底，沒有什麼香精味」。

儘管湯底做得講究，但一碗麵好吃與否，麵條才是箇中的靈魂。這款刀削麵條使用高筋麵粉、鹽和清水製作，其後再日曬方式風乾，沒有添加任何的防腐劑，麵質筋道有嚼勁，配上香濃的牛肉熱湯，一口下去口感豐富又令人滿足。

回味贊南京鴨血粉絲——鴨血滑嫰入味、湯底還原門店味道

以鴨血為配料的麵食除了近年港台兩地流行，在內地亦早已享負盛名。而這款被不少網民推介的南京鴨血粉絲，就正正是由內地的連鎖名店「回味」出品，無論是味道還是品質的還原度都相當高。

鴨血粉絲湯是南京的傳統名菜，它是用粉絲，鴨血，鴨肝，鴨腸配以老鴨湯烹煮而成，小小一碗粉絲湯，已經把鴨的美味都包含其中。

回味贊的鴨血粉絲湯一共有三種口味——鴨血粉絲湯、酸辣粉絲湯和藤椒粉絲湯，湯底以老鴨湯加上獨特配方製作，味道鮮咸不膩，鴨香濃郁，有不少網民大讚味道與門店如出一轍，讓人即使身處外地，也能品嚐到地道的南京味。

粉絲湯在配料方面亦下足了功夫，除了紅薯粉絲外，裏頭亦配上了滷鴨血、滷鴨肝、滷鴨腸和豆腐卜。粉絲咬下去QQ彈彈，而鴨雜亦滷香味十足，湯汁和滷香在配料咬下去的一瞬間就爆出來，充滿整個口腔，令人倍感滿足。

根據網民的評價，這款粉絲湯美中不足之處就是味道稍咸，假如平日吃得清淡，烹煮時就記得要多加一點水了。

滿小飽南昌拌粉——早稻秈米粉爽滑彈牙、拌麵醬脂香十足

麵食的做法五花八門，如果偶然吃膩了湯麵，不如來個拌麵轉換口味吧。近年在香港也相當流行的四川涼麵大家可能吃得多，但源自南昌的豬油拌粉你又吃過沒有？

有別於一般常見的拌麵麵條，南昌拌粉使用的是以早稻秈米製成的米粉，外型粗幼如米線一樣，但口感卻比港式的米線更為爽滑彈牙，即使不小心煮久了麵條也不會糊掉融化，用來拌粉就最適合不過。

用上這種麵條的麵食很多，而滿小飽之所以獲網紅薇婭、李佳琦，甚至大量網民推薦，原因就在於它的拌麵醬做得特別出色。它一共有「老長沙豬油拌粉」、「老衡陽拌粉」及「老南昌拌粉」三種口味，三款味道除了同樣添加了咸香辣爽的「外婆菜」配料，其餘使用的醬料都各有特色，既有過癮的香辣口味，亦有咸香濃郁的醬香味道，風味非常突出。

「老長沙豬油拌粉」是三款口味中最熱度最高的一款，醬料用上了古早醬油、火煉豬油、雙椒油潑辣子，再配上外婆菜、蔥花和花生。雖然帶有辣味，但由於加入了醬油和豬油，因此吃起來也不會一味死辣，而是帶著咸香和脂香，讓人一口緊接一口，味道非常過癮。

而「老衡陽拌粉」就在雙椒油潑辣子之外加上了家傳滷汁，並配上外婆菜、蔥花和花生，雖然不帶豬油的脂香感，但滷水的香味卻十分充足，一口下去已經能感受麻、辣、咸、香多種滋味。

至於「老南昌拌粉」則又是另一重風味。醬料上它用上了拌粉醬、雙椒油潑辣子，再配上外婆菜、蔥花和花生，一口吃下去帶辣又帶鮮，味道非常豐富。

內地的即食麵在近年之所以能夠在香港火速竄紅，原因並非因為價錢便宜，相反，它們的售價往往比起超市的即食麵其實還要昂貴，但卻因為味道獨特，配料豐富而讓人非常有新鮮感。假如想一試其他地方的麵食風味，不妨來試試看以上三款網民推介吧！



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