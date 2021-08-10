淘寶｜洗碗總被濺得一身水？¥29防濺水龍頭 360°旋轉+3段水壓任選

若要數最討人厭的家務，洗碗絕對佔一大席位。先不說飯後的碗碟油膩難洗，光是打開廚房水龍頭就很講究技巧，事關如果水龍頭的水開得太大，那麼洗碗水便會濺得到處都是。雖然說我們可以小心點洗，但在洗湯勺、湯鍋時，根本措不及防，只要稍微一分神，水花便會馬上往外濺，不僅弄得檯面、地板濕漉漉的，身上的衣服也會被打濕一大片。洗好碗後，還要擦乾檯面、拖地、換身衣服，這實在是太累人了。



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然而，水龍頭的水開得太小的話，那不論是洗碗或洗菜都會覺得洗不到位，清洗的時間分分鐘拉長兩倍。面對如此兩難的局面，該怎麼辦好呢？

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以上情況，相信有不少人都經歷過，畢竟水龍頭一般都是被固定好的，這樣使用起來自然不夠靈活，出水量亦難以拿捏得好，導致浪費用水，還弄濕廚房和自己。正因如此，抽拉式的水龍頭便成為裝修界的趨勢，它可以伸縮、旋轉移動的設計，不止方便洗碗、洗菜，就連水槽裡的邊邊角角都能顧及得到，相當方便。

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假如不想大費周章重新更換家中水龍頭，其實只要簡單安裝一個「水龍頭延伸器」就好，花小錢也可解決大問題。下面馬上來看看淘寶網上銷量、評價、價錢兼優的推介吧！



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【3種出水模式，一轉切換】

為了能讓水龍頭更加的方便靈活，我們可以為它安裝這種水龍頭延伸器。

它總共有3種出水模式可選，分別是增壓模式、花灑模式、混合模式。只要輕輕轉動接頭，即可隨心所欲地切換出水模式，就像浴室的花灑一樣方便又好用。

洗碗時可以使用增壓模式，這個模式下的水壓最強，水流極具力量，用這樣的水對著碗盤沖刷，兩三下工夫便能沖走頑強污漬，使清洗工作更得心應手，事半功倍。

花灑模式下的水壓則比較溫和細膩，面板上有著超多水孔均勻分佈，猶如幾百根細水管同時出水，故特別適合用來洗淨蔬果，可以全面接觸蔬果表面，徹底洗走殘留農藥與髒污。

至於混合模式的水壓就最適中，能做到出水集中且不飛濺，使清潔更方便之餘，用水亦更節約，這樣一年用下來，相信定能省下一大筆的水費。

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【360度旋轉，任意彎曲定型】

它帶有軟管，能夠360度旋轉式出水，用家可以肆無忌憚地任意彎曲軟管，隨意移動和固定出水方向。

這種設計能為用家帶來許多好處。第一，用家可以透過控制出水角度和方向，解決水花飛濺的問題。第二，直接擴大了可沖洗範圍，無論水槽的面積有多寬廣，只要轉動水龍頭的方向，一樣能夠清洗到邊角位置，連帶水槽內的食物殘渣亦可輕鬆沖走。以後即使水槽髒了，也毋須再動手清理，只要轉一轉水龍頭，任何髒污即刻沖走。

【精銅材質，拒絕生鏽】

主體採用全精銅材質，軟管用的是不鏽鋼製造，這比起市面上其它塑膠的水龍頭延伸器，它更不易刮花，而且具有防腐防鏽、耐高溫的優勢，更加長久耐用。

【3款尺寸，滿足不同場景】

1. 「短款」適合安裝在較矮的地方，譬如是浴室的洗手盆。

2. 「中長款」適合安裝在一般高的地方使用。

3. 「長款」適合安裝在比較高的地方使用。

安裝過程很簡單，徒手就能安装得上。至於尺寸方面，幾乎適配市面上所有的水龍頭產品。

只要你家中的水龍頭出水口是圓形的、有螺纹的，那基本上都能安装。而且，套裝內會附贈的一個通用接頭，即使家中的水龍頭沒有螺纹也能安装。但以防萬一，亦可以先咨詢店鋪客服，確認可安裝後再進行選購。

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有了這種簡單的水龍頭延伸器，以後不管是洗碗、洗菜都變得輕鬆又方便，水花不會再濺得哪哪都是，水槽周邊亦肉眼可見的變乾淨又乾爽。更何況，成本也只需幾十元而己，的確是花小錢解決大問題，非常值得入手。



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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/10）

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