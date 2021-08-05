C&E| 8月超大優惠 護膚產品包羅萬有 12種香氣伴您環遊世界！

過去一年，相信大家都非常懷念周遊列國的日子。這次，Crabtree & Evelyn將於8月帶大家環遊世界！除了與中環大館Madame Fù合作推出 「峇里風情下午茶」之外，更推出8月四大限時優惠，各種護膚產品包羅萬有，折扣多多超划算，您準備好了嗎？



8月四大精彩優惠：

本月限定優惠活動由8月1日至31日起，隨意任選均享專屬優惠！

1. 凡選購 經典系列 或 BALI 系列 任何產品均享9折優惠



經典系列 | 包括多達12種香氣的不同身體護理產品，如沐浴露、身體潤膚乳、護手霜等等......當中各款香氣均來自世界各地，如法國的薰衣草、地中海的純淨海洋、加勒比海的繁花、印尼的咖啡豆。

👍小編推薦產品：

GARDENERS 護手霜 - 250ML

靈感源自於大自然的配方。護手霜富含澳洲堅果籽油和乳木果油，淡淡清香，柔滑質感，強效保濕，為您的雙手時刻保持滋潤。

山羊乳與燕麥身體潤膚霜 - 250ML

潤膚霜適合所有膚質，有助舒緩全身肌膚。溫和清新的香氣伴隨柔滑奢華質感，極盡感官享受，讓您放鬆地渡過每刻時光。

BALI系列 | Crabtree & Evelyn探索系列的第一站，其靈感源自於巴厘島。這個系列的每份配方都是精心調配，讓您由內到外、由皮膚到心情都時刻保持平衡。

👍小編推薦產品：

BALI 檀木線香

在烏布，空氣都洋溢著木香香氣。這些線香以人手製造而成，燃燒時會釋出少量煙霧，散發出讓人放鬆心情的溫和檀香香氣，宣揚和平、調和。成分包括檀香、竹和傳統峇里布料。

BALI 椰子 + 檀香身體乳霜 - 100ML

椰子與檀香身體乳霜結合，這個設計靈感源於峇里島卡隆安日傳統慶典。這款滋潤乳霜能夠快速被肌膚吸收，使肌膚變得水嫩光亮，同時瀰漫著異國風情的椰子清香和紓緩身心的典雅檀香。

2. 凡選購 香氛沐浴 產品滿3件 即享額外88折 （即最多可享高達8折）



香氛沐浴露搭配同款身體潤膚乳，讓身體持續散發怡人香氛味道！

👍小編推薦產品：

薰衣草與濃縮咖啡身體潤膚乳液 - 250ML

混合多種強效護膚成分，如辣木、玫瑰果及月見草油等等......有效舒緩、保濕和滋養肌膚。潤膚乳液散發出陶醉迷人的薰衣草及雪松香氣，為您帶來各種感官享受。

薰衣草與濃縮咖啡沐浴啫喱 - 250ML

當您需要起床時，但心裡卻在想「再多睡五分鐘」，那麼這款沐浴啫喱便是您早上沐浴的首選。芳香配方揉合薰衣草的舒緩氣息，再搭配醒腦提神的濃縮咖啡香氣，讓您輕鬆開展新的一天，並在每日結束時釋放一整天的壓力。

3. 凡選購指定 香氛護膚禮盒 即享77折



放鬆、活力、平衡三大類型香氛護膚禮盒，透過各種不同的香氣配方幫助身體不同需要。

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4. 凡選購臉部護理及唇部護理產品，輸入優惠碼【FACECARE】即享8折（部份產品低至72折！）



產品包括面霜、洗面用品、唇膚等等，選擇超多，應有盡有！

👍小編推薦產品：

EVELYN ROSE水凝亮澤保濕面霜

由豐富玫瑰水精華﹑維他命B3及微藻而成，含改善膚色和撫平細紋的豐富活性成份，可滋養、改善、順滑和平衡肌膚細胞。面霜散發天然玫瑰花香，味道甜美而不濃烈，猶如浸入玫瑰花海，舒適自然。微彈細膩膏體，質地柔滑易推，輕盈不油膩，瞬間吸收。化妝前使用，更能順滑毛孔，使妝容加倍貼服，上妝不卡粉。

玫瑰花瓣輕柔潤唇膏 - 10G

潤唇膏結合玫瑰果果油、白芒花籽油及維他命E，讓唇部持久保濕，告別乾燥唇紋。它含有薄荷成份，塗上後為唇部帶來涼爽、清新的感覺。

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/05)

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