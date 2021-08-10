矽谷黑科技水光槍 榮獲多項大獎 抗老？黑色素？痘印？一槍搞定！

疫情期間去美容院太危險？美容院收費太高？沒有空餘時間去美容院？這次，小編為大家發挖了一款在家就能輕鬆做facial的儀器，黑色素、痘印、皺紋、缺水等問題通通解決！功效絕對不輸美容院！



納米無創水光槍是什麼？

納米無創水光槍是運用高壓技術將各種營養物質注滲入肌底，進行無創透皮補水，達到深層補水、淡化細紋、去除痘印、縮小毛孔、強化細胞、緊緻皮膚、美白嫩膚等效果。

相信大家都聽過這樣一個說法“1次水光等於100片面膜“。那麼，這是真的嗎？

Wellskins薇新納米微晶美顏水光槍告訴你：“是真的！“。

Wellskins薇新 — 納米微晶美顏水光槍 SHQ-G1

無痛無創，一槍恢復年輕彈潤，還你嘭潤水嫩肌膚。

採用美國矽谷黑科技，開啟肌膚通道。Wellskins水光槍採用美國99.9999%高純度進口單晶矽，經納米微雕而成的納米晶片，擁有100個納米微針，7分鐘打開肌膚10000+個肌膚通道，營養參透肌底。*（數據由Wellskins實驗室所得）平時，我們都是把護膚品直接擦在皮膚表面，除了皮膚很難完全吸收之外，還很浪費；使用這款水光搶能為我們的日常護膚加把勁！

納米微晶科技。納米微晶可打開皮膚的物理通道，讓液體穿過皮膚表面，又能無痛無創。以下是用氣球模擬皮膚無創口實驗：

無痛無創，20分鐘後可上妝。納米微晶針頭約為頭髮絲千分之一，短至0.1毫米，不傷及真皮層、血管和神經未銷，無痛不出血，打完20分鐘後可正常護膚和上妝，十分方便！如化妝前皮膚狀態不佳，乾燥起皮，這款水光槍作為妝前保濕絕對效果明顯。

微分子密集潤養修復。Wellskins水光槍採用微分子包裹技術，模擬肌膚結構，配比活性成份快滲透配方，達到密集修護效果，讓肌膚瞬間噴湧，水嫩無暇。微分子不含激素，無刺激，敏感肌也能放心使用。*（數據由Wellskins實驗室所得）

比日常手工塗抹吸收率高。日常護膚與使用Wellskins水光槍對比，實驗證明使用水光槍的第二天後，皮膚吸收率提升10-20%。*（數據由Wellskins實驗室所得）

16項專利，20多項國內外獎項。Wellskins水光槍榮獲國內外16項專利，斬獲全球“科技創新100強”、“亞洲創新獎”、”美國HBA全球美容獎“、“2018年德國IF大獎”、“生物醫藥金種子大賽優勝獎”及各類專業獎項。

附贈透明質酸水潤精華液：公認至佳保濕因子，攜帶500倍以上水分子



1. 透明質酸鈉。透明質酸鈉的抓水力強，增加皮膚彈性，包裹其他精華直達肌底，提升吸收率，讓皮膚吸飽水。

2. 活性肽。活性肽能夠修復細胞，改善細胞代謝，調節體內微循環，逆齡抗老，一槍恢復年輕彈潤。

3. 傳明酸。傳明酸能夠改善黑色素，提亮均勻膚色，持久保濕，為你帶來透白玉肌，經常曬太陽、熬夜等人士必備！

4. 植萃精華。含有12種植物萃取，溫和潤膚，舒緩緊張，調理肌膚狀態。特別是在疫情期間，不少人戴口罩臉部皮膚會出現敏感、痕癢、泛紅等問題，這時候便可使用Wellskins水光槍，為你呵護敏感！

注意事項：

1. 敏感肌、孕婦等特殊人群建議使用前先在手腕或耳後進行皮膚測試。人體皮膚本身含有大量玻尿酸組織液，所以導入後不會導致皮膚敏感受損，但是特殊人群還是需要提防萬一；

2. 水光槍原液不能分開幾次及與別人使用。針頭是一次性，重複使用容易被細菌感染，也不應和別人共用針頭，防止交叉感染；

3. 用後皮膚發紅屬於正常現象。使用水光槍後，部份敏感肌人群會有皮膚泛紅現象，24小時內會自行消失。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/10)

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