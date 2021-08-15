淘寶｜屋細物件多好混亂？9cm超窄收納架推介 ¥49增家中儲物空間

收納向來是家居生活中最令人頭疼的大問題，無論家居面積孰大孰小，隨著時間的推移，家裏的東西都只會變得愈來愈多，而原本整潔的房子，也就變得越來越亂，感覺也愈來愈局促，尤其是廚房及浴室，各種瓶瓶罐罐、電器器具等小物件也實在有它的用途，丟也不是，不丟又沒有空間存放。面對這樣的窘境，到底有沒有兩全其美的收納良方？



其實收納的原則也不外乎是「開源」和「節流」兩種，雖然近年流行「斷、捨、離」，但沒有契機的話，要貫徹執行也並不容易。假如「斷、捨、離」不適用，那首當其衡的，就是要為家中增加儲物空間。但要是提到家中已經空間不足了，甚至連收納櫃子都已經放不下的時候，又怎樣增加儲物空間？要是勉強放下收納箱和收納櫃，那豈不是令空間更見狹窄，本末倒置？

(網上圖片)

你以為已經用盡家中的每一吋位置嗎？

其實還有一些空間大家平日可能忽略了，但它們卻同樣可以用來儲物，那就是家中的縫隙處！在眾多的收納方式中，縫隙收納在近年可以說是相當流行，更洐生出不少實用的收納小工具，讓大家在無需額外騰出空間的情況下，利用冰箱間、櫃子間的小縫隙，把雜物統統藏進狹窄的空間中，這樣一來既可達到收納的目的，亦可以讓家居看起來更加整齊潔淨。

(小紅書圖片)

要把東西收納在狹縫中，當然需要一些工具的配合才能成事。很多人以為縫隙尺寸狹小，相關的收納工具必須要特別訂造才行，但其實不然，事關縫隙收納架近年在國內相當流行，淘寶上也有各種各樣的現成商品供大家選擇，而寬度尺寸更可小至9cm，無論大大小小的空間也能夠「見縫插針」。這次編輯就在網上參考了網民的推介，找來兩款縫隙收納好物，看看能否幫大家一把。



【1】夾縫置物架推車：窄至9cm寬度、層數可自由組合、任意加層

淘寶的夾縫收納產品為數不少，但要數最多網民推薦的，毫無疑問就是這一款夾縫置物架推車。事關這款置物架有多種尺寸可選，而寬度最小的一款就只有9 cm寬。9cm的概念，亦即是比一部手機的長度，譬如iPhone 12 Mini還要小，可想而知它的尺寸到底有多窄。

亦因為它窄小至9 cm 的這一種寬度，才能夠「見縫插針」，把它安置才家中不同的縫隙角落作儲物之用。它既可放在冰箱旁的縫隙、廚房的一角，用來收納各種飲料和調味料，亦可放在浴室之內，用來存放洗頭水、沐浴露、洗衣液等各種洗漱和清潔用品。只要縫隙的寬度比置物架的寬度寬約0.5 cm，置物架就能夠鑽放進縫內，名符其實用盡家中的每一吋空間。

雖然置物架的寬度較窄，但並不代表它的容量有限，事關這款置物架的層高和層數是可以自由組合並擴展，譬如4層的組合可以配搭出10種度，而5層的組合則可配搭出15種高度，這樣一來不僅容量大大增加了，而且還能放置不同高度的物品，使用上相當靈活。

由於置物架是收藏放在縫隙中，為了方便拿取物品，置物架的底部便加上了四個輪子，這樣拉出推入時便可更輕鬆省力。而不同尺寸的置物架所配的輪子都不同，不過無論是哪一款輪子，皆可以拆卸出來，方便將置物架放在不同地方使用。

置物架的承重力也相當不俗，架子本身用的物料為環保聚丙烯材質，這種材質韌性佳、可抗酸鹼、耐熱，而且也十分牢固，用來放置一般廚房用品、清潔用品絕對不成問題。

每一層置物架的底板也採用了鏤空瀝水設計，方便放於浴室使用，既可通風，亦可防霉。而且置物架亦加入了圍欄設計，確保物品能穩固存放，不會掉落。

【2】友耐夾縫收納櫃：14cm闊度、美觀性更佳

若嫌「外露式」的置物架不夠美觀，淘寶上亦有不少適合放置在縫隙處及角落的收納櫃，它們的寬度雖然不及上一款置物架窄小，但比起一般的收納櫃卻是狹窄不少。

這款收納櫃一並有九個尺寸、不同層高可選，寬度最窄的一款就只有14 cm，也是能夠「見縫插針」放置在家中各個縫隙處。相比起上一款置物架，它能夠以隱藏方式把東西一一收納，假如擔心物品外露不美觀，不想物品沾上塵埃，這一款收納櫃便相對適合你。

收納櫃的抽屜也設計成不同高度，合理分配置物空間，方便放置不同頖型的物品。最底層的抽屜深約27 cm，適合用來放置高瓶飲品、洗衣液等物件，而其餘的抽屜則深約13 cm，適合存放各種廚房小物、碗碗碟碟、毛巾等各種常用物品。

而收納櫃的底部亦同樣加設了輪子，方便把櫃子輕鬆移動，拉出推入也不傷害地板。

與置物架一樣，收納櫃採用環保聚丙烯物料製作，韌性佳、承重力強，而且也易於清潔。無論放置什麼物品也不成問題。

▼按圖看網民真實使用效果▼

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生活在面積狹小的房子之中，收納自然成為了家居生活中令人頭疼的大問題。不過空間小並不代表只能將就，只要花點心思，分配有限的空間格局，即使是再細小狹窄的空間，也能變得實用整齊。如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。



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