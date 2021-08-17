月餅2021｜奶黃月餅邊間好食? 5款人氣月餅推介 爆漿流心必食呢款

一年容易又中秋，如今距離中秋尚餘一個月的時間，又是時候要物色一下今年的月餅禮盒了！市面上的月餅五花八門，鹹的甜的、冷吃的暖吃的、脆皮的軟心的，選擇形形色色實在讓人眼花繚亂！加上近年有很多品牌也大玩創意，推出了不少口味獨特的特色月餅，到底今年有哪一款月餅好吃而且不能錯過的呢？而又有哪一款禮盒設計精緻，適合送禮聊表心意？網購攻略特意搜羅了多個品牌的中秋月餅，既有傳統之選，亦有新派選擇，假如還未有心水之選，不妨留意以下的月餅推薦吧！



雖然說月餅口味年年推陳出新，但太破格的味道如芫茜味、龍蝦味相信也未必人人有興趣嘗試，而傳統月餅如雙黃蓮蓉月、五仁月餅，年年吃也難免有吃厭的時候，至於喜歡奶黃月餅的，市面上的著名出品相信也已經吃了個遍。假如想發掘一下新口味新品牌，倒不如考慮一下來自台灣的人氣月餅，應節的同時，還可一解大家對於台灣美食的思念。

▼2021五款台灣熱賣月餅！爆漿流心內餡、奢華送禮、得獎作推薦！▼

【1】台灣開璽KAISHII流心三部曲禮盒——爆漿流心內饀、採用減糖減油配方

這款流心三部曲禮盒由台灣百年喜餅老店開璽出品，以啖啖香濃的流沙內餡作為主打，將鹹香的蛋黃配搭芋頭、奶黃、豆沙三種口味，化成流沙包進內餡，一口下去，既有爆漿流心的口感，亦有鹹香奶香交織的味道，配上酥鬆的多層餅皮，口感之豐富絕對能夠收服大家味蕾。

月餅禮盒一盒六件，當中包括了「芋見流心」、「奶黃流心」及「相思流心」三種口味。外皮使用與鼎泰豐同級的優質麵粉，以傳統手藝製作出層層分明的手桿餅皮，而內餡則以鹹鴨蛋黃，混合牛奶和卡士達製作而成，其後以高溫快速烘烤，讓內餡保持流動的效果。

「芋見流心」口味選用大甲檳榔心芋頭製作，口感鬆軟且帶有芋頭的香甜；「奶黃流心」用上著名的荷蘭皇家VIVBuisman生產的VIV無水奶油製作，奶香味濃而不膩；「相思流心」則採用高雄九號紅豆入料，紅豆粒粒飽滿，製作出來的內餡自然也香甜幼滑。

假如擔心奶黃月餅卡路里高，開璽的這款月餅便特地用上了減糖、減油的配方，甜度恰到好處，同時也沒有傳統月餅的油膩，即使多吃也不會有罪惡感！

【2】La Palette 小農金獎月餅禮盒——超精緻水果造型、台灣得獎冠軍作

拉菲樂La Palette是台灣殿堂級的烘焙名店，多年來奪得過不少烘焙獎項，而在今年中秋，它們就推出了這款小農金獎水果造型月餅，將本來圓圓扁扁的傳統月餅變成立體的水果造型，而內餡則沿用傳統配搭，既有新派創意元素，亦保留了傳統的口味，不但適合愛嚐鮮的人自用品嚐，精緻的包裝和造型獨特糕餅，拿來送禮也十分得體。

月餅禮盒一盒六件，當中包括了「旺來釋迦」、「火龍果蛋黃酥」、「天柚冠軍蛋黃酥」、「好彩頭」、「吉柿福到」和「好事花生」六款口味，而且最特別的地方是它件件皆是得獎作品，有2017、2018年的創意烘焙冠軍甜點，亦有2021年漢餅創新大賽的金獎和銀獎作品。

其中「天柚冠軍蛋黃酥」是2017年新北市蛋香酥節創意組的冠軍作品，它以柚子為外型，並取其「團圓」的意象，冀望大家能在佳節時刻向身邊人傳遞美好祝願。

柚子蛋黃酥採用五層工法手工製作，以柚香酥皮配搭當季嚴選的時令柚子、抹茶、松子入料作內餡，一口下去先是感受到外層的酥脆，再細嚐下去便是柚子的清香、蛋黃的鹹香和豆沙的甜香，口感和味道的層次也相當豐富。

而蘿蔔造型的「好彩頭」是禮盒中唯一一款葷食月餅，它的內餡是翻炒過的菜頭絲，加上白豆沙和綠豆沙夾層，吃起來鹹甜鹹甜，巧妙搭配更顯得相得益彰。

與水果釋迦一模一樣的「旺來釋迦」，香酥的外皮下是綠茶口味的蓮蓉，而內餡則採用黑豆製作，不僅茶香濃郁，口感也非常豐富細膩。

▼網上人氣相當不俗、獲大量好評▼

【3】茶翡奢華鑽石流沙月餅——無需加熱也有瀑布流沙效果

這款奢華鑽石流沙月餅是由擅長以茶葉入饌的台灣糕點品牌茶翡，聯同香港知名流心月餅老師傅、五星級飯店糕點團隊聯手推出的月餅禮盒。它們的月餅每年只製作並推出一次，而今年除了經典中的經典鹹蛋黃奶黃流沙口味外，還首度推出了黑金芝麻流沙口味。

鹹蛋黃奶黃口味採用頂級蛋黃，配搭濃醇的優質鮮奶及奶油製作而成；黑金芝麻流沙口味則採用了黑芝麻、白鳳豆、可可粉、蛋黃等材料，以完美的比例配方製作成外香內軟的流沙月餅。

而這款月餅最與別不同的地方，就正正是在於它的內餡無需經過加熱，只要切開咬開就能夠有瀑布般的流沙效果和口感。即使以常溫品嚐，裏頭的內餡也非常濃郁撲鼻，啖啖細膩。

月餅禮盒一盒八件，包裝採用優雅的墨綠色調配上簡約設計，送禮也非常大方。

【4】和生御品流心月餅禮盒—— 台灣名人熱捧品牌、採用獨家冷熱法製作

接下來的和生御品同樣是台灣相當有名的糕點品牌，其創辦人陳昌和先生曾跟隨清宮御用點心師傅王福學習手藝，並擅長將傳統的宮廷糕點改良研發。而月餅就正正它們的化表作，就連前總統蔣經國先生也曾指定和生御品製作中秋月餅。

和生御品月餅幾乎年年也火速售罄，而讓饕客們爭相搶購的，正正就是這款奶黃流心月餅。月餅採用三層餡料、三種溫度，並以冷熱來回製法製作，外層的鬆軟餅皮包覆著奶香濃郁的流沙內餡，一口咬下去，金黃的流沙完美化口，也難怪它們的月餅年年也供不應求，絕對值得一試！

和生御品流心月餅禮盒一盒六件，外盒以玉兔伴月造型設計，可愛趣緻，非常有中秋感！

【5】微熱山丘鳳梨奶黃月餅——招牌鳳梨醬結合香滑奶黃、甜而不膩、老少皆宜

熟悉台灣的朋友想必對微熱山丘也非常熟悉，擅作製作鳳梨酥的它們，近年便將它們招牌的鳳梨醬和奶黃結合，製作成鳳梨奶黃月餅，而成品也非常受食客歡迎。

這款鳳梨奶黃月餅將滑順細膩的奶黃結合經典的酸甜鳳梨醬，以甘沙的鹹蛋香，為土產鳳梨的酸甜來提味，味道口感絕對比純奶黃內餡豐富滋味得多，一口下去既有蛋黃的香氣，亦有鳳梨的酸甜，整體甜度和比例恰如其分，加上絲絲鳳梨肉，味道絕不會讓人失望。

鳳梨奶黃月餅禮盒一盒六件，每件月餅上皆印有立體的鳳梨花紋，件件的外型也精緻飽滿，加上小清新設計的外盒和附贈的小布袋，一整套拿來送禮也是非常得體。

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/17)

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