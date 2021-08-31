Nude bra邊款好？5大人氣隱形內衣推介！可重用100次　流汗都不掉

為了應對香港長期炎熱侷促的氣候，許多女生都習慣穿上各種小吊帶、一字肩和露背裝，這不僅清爽涼快，還可展露若隱若現般的小性感，搭配得宜更能為形象加分。之不過，每當穿上這類衣服的時候，總是苦惱著裡面該穿什麼內衣？穿上胸圍吧，露出的兩條肩帶實在大煞風景，特別突兀；但不穿胸圍吧，又怕胸部激凸，一不留神還會「春光乍洩」，到底該怎麼辦好呢？



此時，只要擁有一件隱形內衣（Nude bra），問題分分鐘便解決了！

隱形內衣一直都是女性必備的服裝配件，有了它，不論是穿露肩、露背、露胸裝，通通都能完美展現不露尷尬。不過，儘管隱形內衣相當的流行普遍，至今依然有些女生不愛用它，原因不外乎是怕它會掉、怕它太重、怕它悶熱、怕穿上皮膚會癢，同時亦怕一旦洗過就會失去黏性，無法重用。

其實，之所以有如此多的顧慮，很大可能只是你沒有選對過合適的隱形內衣。為此，下面會來介紹5款不同類型的隱形內衣，它們與一般的隱形內衣迥然不同，無論在舒適度、透氣度、持久度、使用壽命各方面都有著非常優秀的表現，如有興趣的話不妨一起看下去吧。



▼ 2021年夏日必備5大隱形內衣推介 ▼

【1】Braza 超薄無膠胸貼—— 體溫自貼專利持術！可重覆使用100次！

Braza是近年在時裝界冒起的美國品牌，他們標榜以「科技綻放時尚」，提倡解決女性服裝問題，致力研發高質量的黑科技內衣配件，在網路上極具口碑，當中的「超薄無膠胸貼」正正就是Braza的皇牌產品之一。

這款「超薄無膠胸貼」顛覆了傳統胸貼的用法，它採用的是特別專利的體溫自貼技術，這使配戴的過程變得特別容易簡單，不需使用任何黏貼劑或膠紙，只需按住胸貼10秒，就可以利用身體溫度把它完美地貼合胸部，一點也不像傳統胸貼那般難以入手，輕輕鬆鬆就能穿戴完畢。

另外，正因為它不含有黏貼劑，因此能直接避免肌膚因膠水刺激而引發的一連串過敏問題，同時也毋須擔心持久度的問題，即使穿戴一整天也不會脫落。而在取下的時候，亦毫無撕扯感，可以不留痕跡地無痛取下。

材質方面，它採用的是由美國進口的矽膠，其優點是觸感柔軟、重量輕薄、透氣性佳，即使在炎熱的夏天配戴，整個胸部都不會被黏得密不透氣，不會為身體帶來一絲絲悶熱感。

雖然說是矽膠材質，但它就擁有一般矽膠內衣不具備的無痕效果。事關它做到邊緣薄且貼合度高，配戴之後便不露痕跡，效果相當自然，尤其適合用來配搭各種貼合身體曲線的緊身衣，或透光性較高的衣物。

為了維持胸貼的黏性，延長使用壽命，相信有許多人都寧願不洗胸貼，可像胸貼這種貼身衣物，加上夏天又容易流汗，始終還是要清洗過後再穿才衛生安全。Braza的這款胸貼就特別持久耐用，它可以重複使用達100次，而清洗的方法也十分簡單，只需用清水沖洗，待自然風乾後，以原包裝盒存放在乾燥的環境下儲存即可。

【2】Braza 蝶形矽膠胸貼—— 打造事業線，讓罩杯輕鬆升級！

若然想要進一步提升配戴後的視覺效果，那麼接下來的這款「Braza - 蝶形矽膠胸貼」就特別適合追求豐胸效果的你了！

這款「蝶形矽膠胸貼」的形狀十分獨特，它兩側有如蝴蝶的翅膀，中間則是綁帶的造型，這種設計看似漫不經心但實情是別有用心，它最大的作用是幫助聚攏塑溝，不管你的胸部是扁平、外擴、下垂，甚至有副乳也好，只要在配戴胸貼後輕輕一拉，整個胸部都能被包裹在胸貼之中，輕易就能塑造出自然的深溝效果，使胸部看起來更加渾圓豐滿，讓女士們可以從容應付任何低胸打扮，散發最自信性感的一面。

材質方面，「蝶形矽膠胸貼」同樣是由高品質矽膠製造，擁有超強的黏著力，可以牢固穿戴一整天。值得一讚的是，它還通過了防敏測試，即使是敏感肌都可以放心使用。

至於使用壽命方面，亦比市埸上普遍的胸貼產品優秀得多，可以重覆使用50次或以上，而清洗及儲存方式則與上一款相同。

【3】Braza 花瓣無痕乳貼—— 超薄無痕，方便隨身攜帶！

當你遇到連胸貼都無法應付的深V剪裁服裝，或許Braza的另一備產品——「花瓣無痕乳貼」可以幫到你。

「花瓣無痕乳貼」直徑只有 2.5 cm，比起其它直徑較大的胸貼，它可以輕鬆隱藏在衣裙之下，即使是領口深V剪裁的上衣、禮服，它也不易外露，同時也具備遮蓋乳頭乳暈的作用，可有效防止激凸和走光，比較適合小胸女性。

「花瓣無痕乳貼」作爲一款一次性使用的乳貼，其超薄無痕設計讓它擁有更高的透氣度，加上邊緣薄、貼合度好，摘取時也不黏膩，沒有疼痛感，綜合表現實屬不錯。關鍵的是，它一樣通過了防敏處理，防水防汗之餘，也適合不同膚質的女性使用。

【4】Braza 提拉深V塑形胸貼—— 盡顯女性魅力新武器！

至於追求胸部提拉塑形效果的你，不妨考慮一下Braza的「提拉深V塑形胸貼」。其獨特的無帶鋼圈設計，能為胸部提供額外支撐托舉和塑形效果。同樣可重複使用50次或以上，對於喜歡穿著露背、露肩甚至露側服裝的女性而言，就最為適合不過。

【5】Braza 貝殼聚攏胸貼—— 沙灘玩水必備！

你有否想過隱形內衣可以直接當游泳上衣穿著？這款性感而有趣的「貝殼聚攏胸貼」正正就是最佳倒子。它是一款無背無肩帶設計的胸貼，主打防水防敏，舒適親膚。另外，它的可卸式抽帶可以隨心調節，而在收緊的同時，還做到增加乳溝和提高塑型的效果，這對於大胸或小胸的女性都相當友好。穿戴這種防水式的隱形內衣，做好隨時下水玩樂的準備，不就是女士們夏天的指定動作嗎？

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想要大膽地追求性感美態，同時擁有自信舒適的穿著體驗，Braza絕對會是一個女人值得擁有的內衣品牌。

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/25）

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