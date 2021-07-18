風筒實測｜Panasonic護髮效果勝Dyson 10分鐘快速乾髮兼改善毛燥

髮型相當於我們的第二張臉。如果說，一個好的髮型能夠突顯我們五官上的優點，那麼好的髮質就能夠襯托出髮型的美感，甚至是我們的氣質和個性。那麼我們要怎樣做才能維持良好的髮質呢？很多人以為不燙不染、每天塗抹護髮產品就能夠讓髮質柔順亮麗，但其實日常生活中還有一個關鍵之處，對於髮質的好與壞有可是有著決定性的影響，那就是用來吹髮的風筒！



風筒為什麼如此重要？影響比你想像中的還要多！

吹髮是每天洗澡後的指定動作，然而有不少人卻因為怕熱、擔心髮質受熱力損害而選擇讓頭髮自然風乾，但其實這個觀念絕對是大錯特錯，事關只有長時間定點吹髮，使用過熱的溫度，才會導致髮質受損。相反，假如讓頭髮自然乾，反而會更容易令髮質變得乾燥、顏色流失，而濕潤的髮絲還會導致細菌滋生，引起頭皮問題。

日本雜誌《LDK》、電視節目《SATURDAY PLUS》實測多款風筒

說到底，只有掌握正確的吹髮方法，以及選用適合，即同時具備低溫和高溫的風筒，才是養出好髮質的第一步。近年市面上推出了不少多功能護髮風筒，價錢由數百元至數千元不等，價格差距這麼大，到底價錢與護髮效果是否掛勾？當中哪一款又是評測後得分最高，最值得大家入手？

去年日本雜誌《LDK》和日本電視節目《SATURDAY PLUS》分別對多款市面常見的風筒進行測試，其中包括Dyson、Panasonic、Sharp、TESCOM 等多個知名品牌，而結果卻出乎不少人的意料之外。其中被譽為最強風筒，索價三千多元的Dyson Supersonic雖然在風量及速乾度測試中均取得佳績，但卻在綜合評分大熱倒灶，分別只取得第2名及5名的名次，而冠軍席位則落在同一品牌手中——Panasonic，它旗下的兩款風筒「EH-NA9A」及「EH-CNA0E-A」分別在兩個測試中均排行第一，其中又以「用後髮質」表現最為突出，使用後能為頭髮帶來光澤及順滑感。

相比起三千多元的Dyson，Panasonic無論在價錢還是效果上無疑都是更佳的選擇。雖然以上兩款風筒在香港官網均未見身影，但假如想試試Panasonic的護髮技術，同品牌中其實還有不少型號值得大家入手，就譬如「EH-NA9D」及「EH-NA46」，兩款均同樣採用Panasonic的納米離子護髮技術，分別只是在於風力大小，以及護理模式的不同。



Panasonic EH-NA9D 礦物納米離子護髮風筒——nanoe™納米離子科技、6種護理模式

與冠軍型號EH-NA9A只有一字之差的 EH-NA9D其實是EH-NA9A的加強版，兩者在功能上可以說是如出一轍，不同之處就在於 EH-NA9D的瓦數更大，而且護理模式亦更多更豐富，除了把吹髮速度大大提高，亦能配合到不同用家的造型需要。

EH-NA9D是Panasonic護髮風筒系到的其中一員，它同樣搭載了品牌的皇牌護髮技術—— nanoe™納米離子及雙倍礦物離子科技。nanoe™納米水離子是一種被水包圍的超微細OH氫氧離子，它的含水量比負離子高出約1,000倍，當用在護髮之上，納米離子就能夠深入頭髮的毛鱗片與肌膚的角質層，令水份更易滲透到髮芯之內，從內而外滋潤髮絲。

而另一技術雙倍礦物離子(鋅)則有助收緊頭髮的毛鱗片，讓離子覆蓋在髮絲表面，並形成一層保護膜，把頭髮的水份緊緊鎖住，此時頭髮即使經過了熱風吹拂，看起來也會顯得順滑和有光澤。

風筒機身外置的獨立礦物離子雙管道及納米離子管道，便能夠在吹髮的同時釋出nanoe™納米水離子及雙倍礦物離子（鋅），當兩種離子一起使用，便能雙管齊下改善頭髮開叉、打結及毛躁問題，同時亦有助平衡頭皮油脂分泌，減低紫外光對頭髮的傷害，從根源改善頭髮問題。

而官方數據亦證實，比起完全不使用離子，使用納米離子及礦物離子吹髮，是能夠讓頭髮的開叉問題降低近20%，而頭髮的光澤度亦提升不少。

想吹出一頭亮麗的秀髮，最理想的做法是先以低溫或暖風遠距離吹乾表面，待頭髮表面的水份乾得七七八八後，便可將風筒溫度調高，徹底吹乾頭髮，所以簡單來說，一個理想的風筒最好是具備多種溫度，用來配合吹頭手法，改善髮質。

而EH-NA9D在這方面亦做足功夫。風筒具備了六種護理模式，包括熱風模式、冷熱交替模式、獨立冷風模式、頭皮護理模式、智能控溫模式及面部護理模式。

智能控溫模式能夠根據室溫，自動將風筒的溫度調節至最適合的溫度，避免吹髮時因溫度過高而讓頭髮變得毛燥乾罕。

冷熱風交替模式則可讓風筒在吹髮時自動切換冷風和熱風，讓頭髮表面的溫度處於大約60°C以上和40°C以下這兩種狀態，從而讓頭髮由毛燥變得順滑。箇中原理可以參考下圖：

而較為特別的面部護理模式則能用於日常護膚之上，當模式啟動後，風筒便會吹出用於護膚的微弱冷風，並配合納米水離子來保持肌膚水潤，從而提升皮膚的光澤度。

至於很多女生關心的風量問題，EH-NA9D除了是一款1,800瓦特的大風量風筒，它同時還內置速乾護髮風咀，能夠雙管齊下提升乾髮速度，中長髮大概5-6分鐘就能吹至8成乾。

除此之外，風筒亦附有集風咀及專業造型風咀，適合在塑造特別髮型時使用，可集中風力，吹乾水份同時塑造髮型。

EH-NA9D確實是一款功能齊全，而護髮效果也相當吸引的家用風筒，儘管它的售價比Dyson平近一半，但價錢少說也要千多元，假如預算不多，以下這一款EH-NA46也同樣是好選擇。



Panasonic EH-NA46白金納米離子護髮風筒——納米離子科技、50°C恆溫柔風

事關它同樣採用了nanoe®納米離子及白金離子技術，但價錢卻比EH-NA9D便宜了足足一千元，而這一千元的分別就只在於離子數量，以及使用模式的多與少，對於大部分用家來說功能也已經相當足夠，性價比可以說是非常高。

在護髮技術方面，EH-NA46的機身外置了獨立納米離子及白金離子管道，它除了如EH-NA9D一樣，能夠在吹髮時釋出讓髮絲更亮澤健康的nanoe®納米離子外，它同時還會釋出有助收緊毛鱗片的白金離子，它的功效與礦物離子相同，一來可收緊頭髮毛鱗片，二來還會在頭髮的外層形成一層保護膜片，讓頭髮能夠抵禦紫外線傷害，並保持順滑柔亮。

除此之外，出風口物料還特別融合了角蛋白及椰子油，以加強護護效果。

為了配合護髮技術，EH-NA46也提供了恆溫柔風功能，將風溫維持在約50°C左加，減低熱風對頭髮的熱傷害，並讓吹乾後的頭髮表面滑順、內部蓬潤，並散發出自然而美麗的光澤。

至於是風量及風速方面，EH-NA46最高可達1,600瓦特，提供了3段溫度及2段風速獨立調節，同時亦附設速乾護髮風咀，雖然風力比起EH-NA9D稍弱，但配合速乾風咀，女生們還是可以在短時間內吹乾頭髮。

簡單來說，髮質的好與壞除了關乎到頭髮有沒有染燙，風筒也是相當關鍵的一環，皆因風筒的熱力是對頭髮造成傷害的最主要的原因，因此選擇一款能控溫調溫的風筒可以說是必須的，而以上兩款Panasonic也確實做到這一點，更加在溫度控制以外進一步加入離子護髮技術。



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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/18)

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