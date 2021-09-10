英超聯｜預料9月11日C朗拿度回歸曼聯第一場　必備4K電視撐愛隊

英超聯開鑼大半個月，其中最矚目的新聞想必是基斯坦奴朗拿度（Ｃ朗拿度）重返曼聯，球迷興奮不已，期待在下場比賽欣賞到這位傳奇球星為娘家效力的表現！



預計C朗拿度出戰對紐卡素

相隔12年，球王C朗拿度終於由祖雲達斯轉會，回歸「娘家」曼聯，最為人津津樂道的是，今次轉會事件劇情峰迴路轉，C朗拿度有意離開祖雲達斯後，傳聞他會加盟曼城，令曼聯球迷大失所望，里奧費迪南、艾拉及般奴費南迪斯等昔日戰友爭相打電話挽留C朗，最終他選擇回歸曼聯，球迷在24小時內經歷失望到狂喜，為這位國際球王再添傳奇！

相隔12年，傳奇球星C朗拿度選擇回巢曼聯。（getty images）

曼聯教練蘇斯克查曾是C朗拿度的隊友，他十分欣賞C朗拿度，更表示他是歷來最佳球員，與一眾球迷一樣，他都逼不及待想讓C朗大展身手！8月29日曼聯1-0戰勝狼隊後，蘇斯克查接受傳媒訪問時提到，如無意外C朗拿度將會擔任中堅，出戰9月11日曼聯對紐卡素的賽事！

蘇斯克查與球迷一樣都十分期待C朗拿度大展身手。（資料圖片／Getty Images）

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