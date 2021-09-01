電視推介｜42吋智能電視盤點合集 TCL新型號4K+Andriod $3500有找

電視機是家家戶戶必不可少的家庭電器，隨著電視的價錢愈來愈親民，很多人除了會在客廳放置電視，同時也會在房間安裝一台，以便躺在床上舒舒服服地煲劇打機。雖然現時的電視大多數以50吋以上的大尺寸為主流，但房間畢竟是休息的地方，加上香港的家居環境又普遍狹窄，假如想在臥室或小空間內放置電視，尺寸上該如何挑選？而市面上又有什麼平價抵玩的好選擇？



電視機如同電腦螢幕一樣，並非尺寸愈大就代表愈好，而是要視乎觀看距離而定，與此同時亦要將電視畫質納入考慮範圍之內。以4K電視而言，由於畫質較佳，因此以較近距離觀看亦不成問題，譬如43吋的電視機，最佳的觀看距離其實只需約1.3米，50吋約需1.5米、55吋約1.6米、而65吋則約1.9米。普遍來說，50吋至65吋的電視一般較適合放於客廳，而以睡房而言，則可主力考慮40吋至43吋的選擇。

電視最佳觀賞距離一覽。

早前網購攻略已盤點過多款抵玩50吋電視，這次將會針對睡房及蝸居小空間，繼續為大家推介多款42吋至43吋，性價比高而質素又不俗的電視型號。



【1】TCL 43P725 43" 4K 電視——2021最新亮相型號、配嶄新Mini LED技術

想算為家中添置電視但預算有限，近年電視市場就誕生了不少以性價比聞名的品牌，譬如主打歐美市場的TCL，和國產名牌Hisense（海信）都可以說是近年性價比的代表。而香港人相對熟悉的TCL便於今年6月推出了三款全新智能電視 C825、C725 及 P725，當中的P725就正正是一款功能相當豐富，而入手門檻卻相對較的電視型號，絕對值得想換機的大家好好考慮。

P725是P系列的最新成員，提供43吋、50吋、55吋、65吋及75吋五種選擇。在外型設計上，它沿襲了P系列電視的超薄機身和超窄邊邊框設計，除了擺放時更慳位，觀影時的視野也更為寬闊。而機身的背後則採用了一體式結構，可防潮防塵之餘，穩定的結構亦可為電視機提供額外的防護。

P725採用DLED背光面板，解像度為3,840×2,160，顯示比例16:9，除了具備4K畫質之餘，內建的HDR 10技術和杜比視覺HDR亦能夠準確地還原圖像、為影像逐幀增強色調、對比度、顏色、細節和深度，並更大範圍展現燈光陰影，令圖像內容得以即時優化。

與此同時，P725亦是P系列中唯一加上了MEMC演算法亦的型號。這種由智慧晶片支援的演算法，能夠在低幀率動作影像中增加運動補償的幀率，以提升到60-fps。簡單來說，即是能夠讓一些快速移動和充滿力量感的場景，譬如是賽車比賽、警匪片中的動作看起來更清晰流暢，並減少殘影、模糊或抖動的情況出現。

影像技術之所以大幅進步，主要歸功於P725用上了全最新的四核處理器AiPQ Engine，它預載了2GB記憶體及16GB唯讀記憶體，能夠實時優化視聽效果，檢測環境並根據內定內容而自動調節影像和音訊，令畫面銳利清晰之餘，色調的呈現亦更飽和自然，更具層次感。

而說到聲效，P725的AiPQ Engine除了可根據音量來調整音頻質量，消除經信號和揚聲器帶來的聲音扭曲變化，同時亦採用了杜比全景聲技術，讓聲音從平面單向平面變成全方位立體的三維，環繞在空間四周，以改善電視聲音薄弱、臨場感不足等各種聲效問題。

至於在電視系統方面，P725運行的是最新的Android OS，除了預載了一般的主流應用程式及影音串流平台如YouTube、Spotify、Netflix等，用家亦可在Google Play上下載應用程式、電影、劇集、遊戲等，同時亦支援從手機直接投影照片、影片和音樂，操作上等同放大版的ANDROID手機一樣，用法也相當直觀和簡單。

而在影視娛樂以外，P725亦同時支援免提語音控制2.0及Google Home功能，用家只要發出簡單的語音指令，即可操作並控制電視，譬如以語音切換頻道、設置提醒、控制電視音量、暫停節目等，甚至可透過聲控電視來設定恒溫器、調暗燈光、控制吸塵機等等的功能。

值得一提的是，TCL在是次的新型號中大幅改善了連接和傳輸功能。P725支援雙頻無線網路及 HDMI 2.1，能夠提供更高的影像解析度和更快的刷新率，是平價電視中算是相當少見的配置。假如有打機的習慣，這款電視機相信就能滿足大家對於速度和反應的需求。

【2】Hisense 43” 4K 智能電視（HK50A55）——超薄式全面屏、環繞音效解碼技術

想尋求價錢與功能兼優的選擇，除了TCL值得推介，也不得不提Hisense（海信）。相對於傳統名牌電視如Sony、Panasonic、LG等，雖然Hisense是電視市場的新力軍，但近年卻因為性價比高而屢獲不少用家推薦，在歐美的銷情亦特別出眾，也是相當值得考慮的選擇。

Hisense的A55是一款採用LED面板，具備4K超高清影像畫質的智能電視。在機身設計上它是屬於超薄式的全面屏，邊框闊度全面收窄，除了可提供極致大屏幕的觀影效果，纖薄的機型亦相對適合香港家庭擺放，無論是掛牆，抑是配合機架使用都相當慳位而不佔空間。

A55螢幕的解像度為 3840 x 2160，具備4K畫質之餘，電視內建多核處理器亦可在影像播放時即時優化圖像內容，包括對高動態範圍（HDR）、對比度、飽和度、三維色彩的增強處理，同時亦可因應畫面風格而自動降噪，減低畫面在光源不足的情況下所出現的干擾，令畫面效果更為細緻，色調的呈現亦更飽和自然。而與此同時，即使用家觀看的娛樂內容並非採用4K拍攝，處理器亦可以把內容圖元倍增至4K解析度，讓畫面效果呈現出4K的質素。

有細緻的畫面，當然亦要有相對的音效配合。A55雖然屬於平價的機型，但在音效方面也算是做足功課。電視機搭載了Dolby Digital Plus及DTS數位環繞音效解碼技術，能夠還原音質細節，讓對白及環境聲更豐富立體之餘，亦可提升聆聽時的空間感及移動感，加上獨立音箱腔體、導音管低音增強等硬件設計，相信可大幅改善電視音效臨場感不足的問題。

作為智能電視，A55採用的是VIDAA HK人工智能系統，它是基於Android系統深度優化，並結合Hisense的人工智能技術，讓用家能夠以最簡單快捷的方式操作電視。

A55在開機時已預載了一系列的應用程式，包括「聚好看應用」、「聚好看遊戲」、「媒體中心」、「VIDAA助手」、「瀏覽器」及會員中心。「聚好看」是海信專為智能電視推出的應用服務平台，用法等同Android的Play Store一樣，當中有大量的應用程式、遊戲可供用戶自行下載，亦可透過內置的瀏覽器在電視上直接搜尋各種影音內容，無論在軟件還是硬件上都相當完善。

【3】Sharp 42吋全高清智能電視——日本製面板、ANDROID TV系統

日本家電出名耐用，假如鍾情於日本製的電視機，這一款由Sharp出品的42吋全高清智能電視也值得考慮。雖然它並不具備4K畫質，但勝在採用了日本製造的螢幕面板，質量上絕對有信心保證。

在質量保證以外，這款面板其實也有特別之處。它採用了UV2A光配向技術，把液晶導光開口增加，藉此提高面板的透光率，除了能夠節省能源，對比度更比上一代型號提升了1.6倍。而用家亦可按個人喜好自行調教色彩設定，令影像的呈現更細緻分明。

為了進一步提升畫質及觀影效果，這一型號的電視亦加入了HDR10技術，能夠輸出超過 1,000nits 亮度，再配合更廣闊的色域，讓畫面展現出亮部與暗部的層次，還原實景的效果。

至於在系統方面，電視採用的是同樣是ANDROID TV系統，在出廠時已預載了 Youtube、Netflix、Google Play Movies、Spotify等主流的影音串流平台，而用家亦可透過Google Play下載其他播片程式、應用程式及遊戲等。

這一型號同時亦提供了Chromecast及Google Assistant功能，除了使用預載及下載程式播放影片音樂，用家亦可以把手機上的影音內容投放到電視上。儘管這款電視的規格與高階型號仍有一段距離，不過它用上日本製面板，至少也有齊智能電視應有功能、採用Android TV系統，並加入了Google Assistant等智能元素，加上影像處理技術後，對於預算有限的朋友來說的也是相當值得考慮的選擇。

提及小尺寸電視，相信很多人都會對小螢幕的質素嗤之以鼻，雖然電視的畫質確實與尺寸有一定的關係，但隨著電視技術愈來愈成熟，即使是小螢幕，它的畫質及解像度都早已比以往進步不少。而以上三部電視的CP值都可說是相當高，尤其是TCL新推出的P725，以四千不到的價錢可以買到纖薄機身設計、HDR 10及多種影像處理技術，加上聲控功能、ANDROID TV系統，是同價位的電視中也很難找到更佳的選擇。



(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/31)

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！