夏日美容 2023 | 4大全方位美肌保養療程推介 快閃優惠低至1折！

女生都想要隨時隨地展現出自信美麗的一面，由其迎來夏季從頭到腳都要keep住最佳狀態，先可以體現到完滿夏日之美！美容療程成了日常必備的保養程序，但係有多款選擇，要確保安全有效、價格相宜，挑選哪一間美容院或療程才對呢？小編則集合了4大女生夏季必做美容療程，不但專業細心照顧到臉部同身體肌膚需要，最重要是同時都在激抵優惠，更有療程低至1折！快閃限定優惠由即日起至8月31日，絕不能錯過啊，即睇邊款啱自己，齊齊靚住過SUMMER啦！



激抵夏日必備4款美容療程推介 全方位舒壓療程低至1折

ORIGINSPA - 全方位面部美肌(60分鐘)+瘦身按摩(45分鐘)+舒緩筋絡(15分鐘)

歎足兩個鐘│全方位面部美肌(60分鐘)+瘦身按摩(45分鐘)+舒緩筋絡(15分鐘)

平日返工做嘢咁辛苦，有時放假都想由頭到腳歎吓，做個SPA就fit哂啦！但有時啲按摩療程總係覺得時間太少唔夠，而ORIGINSPA是次推出嘅3套全方位優惠療程，就可以歎足兩個鐘～而且都市女性必備嘅身體位置都有照顧到，美肌、瘦身及舒緩筋絡都通通有齊，配合美容師專業手法及美容院舒適的環境，絕對是最療癒肌膚和身心的超值體驗～

【限時1折優惠】 歎足兩個鐘│全方位面部美肌(60分鐘)+瘦身按摩(45分鐘)+舒緩筋絡(15分鐘)（原價：$2,888）

優惠價：$288（最多可使用10,100積分，抵消 $101現金）

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Yanis Beauty - 腋下激光脫毛療程

Yanis Beauty - 腋下激光脫毛療程

夏天梗係要着得透薄清涼啲，小背心同泳衣又點少得，擔心舉起雙手尷尬，就要同毛毛say拜拜！Yanis Beauty 與美國原廠攜手合作，授權引進全球NO.1 激光脫毛 PRO-U®️755 獨有科技，更安全精準解決毛髮煩惱，配以原廠配置 DCD 專利冷凍噴霧，冰涼無痛感更舒適。只需 4-6 次療程，就能達至滿意脫毛效果，而且仲要永久保養，不限時間，不限次數，依家以$388購買療程真係超抵啊！

Yanis Beauty - 腋下激光脫毛療程（原價：$388）

優惠價：$388（最多可使用13,600積分，抵消 $136現金）

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GLOWIN' Beaute - M22 光子嫩膚 + BELLASONIC 雙頻活細胞療程

M22 光子嫩膚 + BELLASONIC 雙頻活細胞療程

夏天戶內外溫差大，又凍又熱搞到啲皮膚好易乾燥，除咗身體保養，臉部肌膚都要保持水潤有光澤！ 「M22光子嫩膚療程」經全球臨床醫學實證，有效舒緩敏感、改善玫瑰座瘡、減退暗瘡印及炎症，同時更可嫩白均勻膚色，促進膠原再生。再配合埋「Bellasonic雙頻活細胞療程」，為皮膚注入微細泡沬儲水，從而改善細胞代謝功能，排走肌膚毒素。1＋1 兩款療程一齊做，肌膚由內到外都有住水潤健康狀態啦～

M22 光子嫩膚 + BELLASONIC 雙頻活細胞療程（原價：$1,460）

優惠價：$880（最多可使用30,800積分，抵消 $308現金）

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御美堂 - 日本岩盤浴 (30分鐘)+負極面部護理(60分鐘)+人手舒緩按摩 (45分鐘)

【限時1折優惠】足三項快閃優惠│日本岩盤浴 (30分鐘)+負極面部護理(60分鐘)+人手舒緩按摩 (45分鐘)

養生對於女生來說很重要，但炎熱天氣好難忍口唔食生冷嘢，所以間中都要幫身體排毒作內在調理。以引入日本岩盤浴及各種美妍身體療程。御美堂一系列養生美容療法，揉合古代中醫養生調補概念，先以日式岩盤浴用溫熱排毒，加快新陳代謝。加上負極面部護理促進血液循環，再配合美容按摩師人手作深層舒緩，依個低至1折嘅保健組合超過2小時，做完成個人都健康哂啊～

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另外適逢7月「體驗月」，除咗以上嘅激抵美容養生療程外，亦有更多體驗及保險優惠計劃 ▶https://bit.ly/449rBUd◀ ，關愛自己同時照顧身邊嘅人～

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