01網購美食展｜01會員五豐行展位獨家免費禮品 預購專區低至$38
吃貨們注意！一年一度的美食博覽（美食展）又開鑼了，並於今年8月17至21日一連5日於灣仔會展舉行，當中推出多款激抵限時優惠，是疫情後首次恢復當場試食活動，相信大家已經「未出發先興奮」。「01網購」為參加美食展的會員帶來獨家免費禮品、並於同期舉辦「01網購美食展」，帶來多款獨家福袋及限時網購優惠，搶先一步領取激抵折扣，方便快捷一鍵到屋企！
優惠一 :「01會員」到訪五豐行展位 可免費獲得限量版五豐花椒油及藤椒油套裝
「01會員」於五豐行美食展攤位 (展位1C-B10) 出示「01會員」身份，即可免費獲得限量版花椒油及藤椒油套裝，限量5,000 位，每人限換一次，送完即止。(圖片只供參考)
優惠二 : 網上率先訂購五豐行產品 現場取貨再送專屬禮品
於「01網購」五豐行商店購物後，到達會場時更可換領限時禮遇：
1）買滿$99，現場加$1 即可換購【美食展限定】五豐機械購物袋；
2）買滿$600，再送【美食展限定】五豐伸縮遮乙把。
「01網購」五豐行商店連結：https://bit.ly/3KBfkjY
於「01網購」預先搶購五豐行的精選產品，精明的你更可用「01積分」扣減，等同折上折超實惠，買完直接到會場展位領取貨品，省時快捷更可獲得專屬禮品及優惠！
五豐行展位 : 展位1C-B10
同期加推 : 「01網購美食展」 主打三大主題 留家一樣可以優惠價試盡各國美食
1)糧油雜貨專區
想一次過滿足家人願望及需要，即搶限量獨家至抵福袋，入面包括多達16款超市熱賣糧油雜貨，一個福袋滿足全屋需要！同時01網上美食展亦推出多款$250免運費組合，湯品、麵食、紙巾應有盡有。
2)零食開箱專區
對於各位吃貨，無論家中、辦公室都必備一兩袋零食 ，現時01網購美食展亦有多款懷舊零食及知名肉乾、咸蛋黃薯片、台式鳳梨酥等環球手信，安在家中食盡各國零食手信！
3)新鮮食材專區
每日忙碌過後都已經累得沒有精神去買餸，01網購美食展亦幫你挑選了多款食材懶人包，包括高級和牛、韓燒套餐、急凍雞翼等等，無論今晚想打邊爐、食西餐或是家中韓燒都隨時ready！
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「快閃星期五」是甚麼？
每個月逢星期五中午12點，都會有至抵WOW優惠出現喺會員專區，有機會可以用「01積分」免費兌換....詳情請看。
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