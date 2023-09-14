01網購獨家福袋大全 $250起直送上門！糧油雜貨 湯水家品優惠組合

唔想成日超市買完嘢要辛辛苦苦托返屋企？要幫屋企儲糧、大量入手消耗品？不如趁住01網購今期嘅福袋限定優惠買晒佢哋返屋企啦！今次優惠有6款福袋一律$250，一買即直送上門，福袋系列分別有：精選湯水、優質紙品、個人清潔用品等，每款都超方便實用！更有終極大包圍福袋，無論屋企有幾多人都可以照顧晒全家需要，快啲趁優惠期間買齊晒所有至抵優惠套裝啦！



轉季滋養必入！鴻福堂限時優惠組合

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適逢轉季，天氣一冷一熱，皮膚喉嚨都特別容易覺得乾燥，長輩們都會建議要飲滋潤湯水進補下！而家鴻福堂喺01網購獨家限時優惠組合，有5款即熱即飲湯包，包括可以健脾養肝嘅姬松茸花菇海參豬腱湯 、清熱解毒嘅牛蒡無花果淮山粟米豬腱湯等，同時更有豬腳薑醋去風散寒，實行係今個秋季幫你好好調理身體！

套裝包括：

鴻福堂 - 鮑魚響螺淮杞雞湯 400ml x 1

鴻福堂 - 自家豬腳薑醋(常溫版) 300g x 1

鴻福堂 - 姬松茸花菇海參豬腱湯 400ml x 1

鴻福堂 - 響螺蟲草花淮山薏仁雞湯 400ml (鋁袋裝) x 1

鴻福堂 - 牛蒡無花果淮山粟米豬腱湯 400ml x 1

鴻福堂 - 牛膝靈芝桂圓竹絲雞湯 400ml x 1



[$250免運費組合] 鴻福堂限時優惠組合 (原價：$476.8)

限定優惠價：$250（最多可使用8,700積分，抵消 $87現金）

優惠連結：https://bit.ly/44rIEAt

優質香港靚麵！永樂粉麵限時優惠組合

平日收工或者放假想快快食一餐，淥個麵就最方便啦！但唔想食公仔麵又有咩選擇呢？不妨試吓香港老字號永樂粉麵廠出品嘅麵食啦。今次推出嘅獨家限時優惠就有高質香濃嘅極尚蝦子麵、爽滑彈牙嘅全蛋幼麵，仲有超抵嘅滋補養生嘅當歸雞湯麵禮盒！每款面都更健康，滋味滿分，用嚟儲糧就最啱啦～

套裝包括：

永樂粉麵廠 - [幼麵/12隻裝]極上靚蝦子幼麵 x 1

永樂粉麵廠 - [幼麵/12隻裝]極上全蛋幼麵 x 1

永樂粉麵廠 - 藥膳當歸雞湯麵禮盒 (10個麵) 胡老太特別版 x 1



[$250免運費組合] 永樂粉麵限時優惠組合 (原價：$404)

優惠價：$250（最多可使用8,700積分，抵消 $87現金）

優惠連結：https://bit.ly/47MrL6e

安心柔軟乾濕紙品！皇冠限時優惠組合

如果要數屋企消耗性最大嘅家居用品，好多人都會馬上聯想起紙品廁紙，適逢01網購獨家限時優惠，優質皇冠紙品牌組合濕廁紙同衛生紙都真係超抵買啊！皇冠濕廁紙特厚柔軟，有效帶走99.9％細菌，用完可以直接沖入廁所；再用埋特柔舒適、強韌不易破嘅三層棉柔舒適衛生紙，清潔乾淨又安心～

套裝包括：

皇冠 [原箱15包] 濕廁紙40片補充裝 x 1

皇冠三層棉柔舒適衛生紙10卷 x 4



[$250皇冠限時優惠組合] 皇冠限時優惠組合 (原價：$474)

優惠價：$250（最多可使用8,700積分，抵消 $87現金）

優惠連結：https://bit.ly/3QUYZdM

家居廁廚潔淨之選！皇冠限時優惠組合10件

同樣都是皇冠限時優惠組合，除咗廁所清潔之外，廚房家居整潔都一樣唔少得！呢款10件優惠組合有皇冠三層衛生卷，同時亦包括絲潔拋棄式抹布，吸水力強，乾濕兩用配搭清潔劑使用更乾淨衛生。同時更有家居消毒濕紙巾，抽一張出嚟清潔表面污垢，再用埋健力士面紙抹乾，款款多用途夠晒方便～

套裝包括：

皇冠三層棉柔舒適衛生紙10卷 x 2

絲潔 耐洗紙 x2

絲潔 多用途消毒濕紙巾60片 x 2

健力氏 迪士尼100周年軟包面紙4包裝 x 4



[$250皇冠限時優惠組合] 皇冠限時優惠組合10件 (原價：$332)

優惠價：$250（最多可使用8,700積分，抵消 $87現金）

優惠連結：https://bit.ly/3YW3feU

女性衛生必備！皇冠限時優惠組合10件

女仔每個月都總要為經期而煩惱，屋企緊要有一兩包衛生巾傍身，而皇冠限時優惠組合優惠10件裝，就有齊晒女生護理嘅必備品！套裝包括皇冠女性專用濕廁紙，任何時侯都可以保持私密處肌膚清爽健康；另外亦有Kotex超柔觸感嘅孖裝華本日夜用超薄衛生巾及全面360保護嘅安心熟睡褲，面對突如其來嘅時候都確保準備充足！

套裝包括：

皇冠 女性專用濕廁紙20片(4包裝) x2

Kotex安心熟睡褲M-L 3片 x6

Kotex[孖裝]草本極緻綿柔超薄衞生巾日夜用28cm x2



[$250皇冠限時優惠組合] 皇冠限時優惠組合10件 (原價：$711)

優惠價：$250（最多可使用8,700積分，抵消 $87現金）

優惠連結：https://bit.ly/3Pm8L7G

一家大細首選！獨家限時$288正記糧油雜貨福袋

呢款終極福袋，無論屋企有幾多人都好，都可以滿足一家大細生活飲食所需！2-3人家庭$288福袋包括金象牌8kg香米、李錦記蠔油及生抽、罐頭食品，以及人氣紙包罐裝飲品等。仲想要多啲？不妨＋$111 升級至4-6人福袋，額外再送共10包2款口味出前一丁麵，仲送埋唯潔雅珍實裝衛生紙及抹手紙，總共有16款實用商品，滿$399更直送屋企，真正嘅油米醬醋茶樣樣齊啊，一買直送絕對係超抵買首選！

$288超值2-3人家庭福袋包括：

1. 金象牌香米 8kg x 1袋

2. 李錦記(特鮮)生抽 500ml x 1樽

3. 李錦記舊裝特級蠔油 510g x 1樽

4. 荷美爾午餐肉 340g x 1罐

5. 金龍牌 豆豉鯪魚184克 x 1罐

6. 史雲生清雞湯 1L x 2盒

7. 刀嘜純正芥花籽油 900ml x 1樽

8. 道地極品烏龍茶250ml x 6包

9. 維他檸檬茶 250ml x 6包

10. 可口樂 330ml x 6罐



$399 升級版4-6人福袋內附有人氣食品及日用品：

11. 卡樂B熱浪薯片 105g x 1包

12. 出前一丁麵麻油味麵 100g x 5包

13. 出前一丁麵黑蒜油豬骨湯味麵 100g x 5罐包

14. 天地臺號蘋果醋 300ml x 4罐

15. 唯潔雅珍實裝三層衛生紙 12卷 x 1條

16. 唯潔雅超韌版三摺式抹手紙 250張 x 1包



[01網購獨家] 正記糧油雜貨福袋 (原價：$476.8)

限定優惠價：$288（最多可使用10,000積分，抵消 $100現金）

優惠連結：https://bit.ly/3QZYaAg

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要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！