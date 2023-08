中秋月餅2023｜早鳥優惠40+推介　聖安娜/皇玥/榴槤冰皮/流心奶黃

月餅早鳥優惠!中秋節月餅禮盒優惠!不少月餅品牌推出早鳥優惠,包括傳統月餅、酒店月餅、奶皇月餅、人氣特色打卡月餅等。本文集合全港最多中秋月餅早鳥優惠,最平$98起,其中包括本地人氣品牌聖安娜、美心、一個不榴、皇玥、望月、Häagen-Dazs、半島酒店、張公館等,網羅各大酒店及餅家,涵蓋多款口味如傳統蓮蓉月餅、奶皇月餅、雪糕月餅、抹茶月餅、素月餅等,記得趁早鳥期內快快選購!



【中秋月餅2023】聖安娜餅屋(第一階段早鳥優惠已完結)

聖安娜中秋月餅早買優惠低至5折!涵蓋金沙流心奶黃月餅、雙黃白蓮蓉月餅及至脆驚喜冰皮月餅等。

【聖安娜精品月餅系列】

雙黃白蓮蓉月餅$419

雙黃蓮蓉月餅$400

三黃白蓮蓉月餅$467

金腿五仁月餅$448

低糖蛋黃白蓮蓉月餅$400

至尊八星月餅$381

【聖安娜奶黃月餅系列】

金沙流心奶黃月餅(8件裝)$419

金沙流心奶黃月餅(4件裝)$223

香滑奶黃月餅(8件裝)$400

【聖安娜冰皮月餅系列】

至愛經典冰皮月餅$294

至脆驚喜冰皮月餅$294

至尊七星伴明月冰皮月餅$377

榴槤果皇冰皮月餅$215

芒果誘惑冰皮月餅$158

金沙流心奶黃月餅注入嫩滑奶黃流心,綿密滋味。(聖安娜餅屋官網)

【中秋月餅2023】美心

美心月餅堅持選用上乘的材料及百分百香港製造,一向是品質保證。傳統月餅都要與時並進,保持創新,今年美心有新口味 –「美心貓山王榴槤軟心月餅」,100%選用來自馬來西亞貓山王榴槤肉,天然樹上熟,室温下保持軟心,榴槤愛好者絕對不能錯過!

今年美心再度創新,推出全新熱帶風情口味 – 「美心流心椰子月餅」,禮盒包含兩款口味:流心椰子及流心斑蘭味椰子,糅合泰國椰青水,越南椰奶等材料, 椰香入「心」,每一口充滿東南亞情懷。

推介:

美心貓山王榴槤軟心月餅禮券,01網購專享優惠:$210 (原價$398)

美心流心椰子月餅,01網購專享優惠:$220 (原價$410)

【中秋月餅2023】一個不榴

馬來西亞製造,貓山王榴槤冰皮月餅 (原味)入口猶如奶油般絲滑醇厚;黑刺榴槤冰皮月餅(竹炭),果肉內餡順滑如雪糕,濃郁及層次豐富、且帶有黑刺獨特的奶油香。

(一個不榴提供)

貓山王榴槤冰皮月餅 (原味) - 2件裝 早鳥$108 (原價$138)

貓山王榴槤冰皮月餅 (原味) - 6件裝 早鳥$308 (原價$418)

黑刺榴槤冰皮月餅 (竹炭)- 2件裝 早鳥$128 (原價$168)

黑刺貓山王榴槤冰皮月餅券 (竹炭黑刺3入+原味貓山王3入) 早鳥$338 (原價$458)

換領日期︰ 2023年9月16日至27日

換領地點︰尖沙咀K11 ART MALL B2 Pop Up Store、旺角 Soda Mall、指定AEON、千色分店

查詢︰2345 6263



【中秋月餅2023】Häagen-Dazs

Häagen-Dazs推出早鳥月餅優惠!即日起至8月28日於Häagen-Dazs專門店或網上商店訂購各款雪糕月餅,可享低至65折早鳥優惠!今年Häagen-Dazs特別推出4款月餅禮盒,分別是「七星 ◆ 緻月」(01網購專享優惠$523,原價$788)、「九星 ◆ 迎月」(01網購專享優惠$563,原價$838)、「萬彩 ◆ 映月」(01網購專享優惠$858,原價$1,268)以及「殿堂 ◆ 瑰月」(01網購專享優惠$1,213,原價$1,688),共有12款雪糕月餅包括香滑開心果流心、比利時朱古力雪糕、日本櫻花豆蓉夾心、芒果雪糕等。

另外,凡於門市購買任何雪糕月餅2盒或以上,均可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕$50優惠券」乙張;而購買5盒或以上,可獲贈「Thank You Gift」一套,每套包括「單球雪糕券」3張、「外賣及堂食雪糕火鍋$100優惠券」1張、「外賣甜品第二份半價優惠券」1張、「雪糕蛋糕$80優惠券」1張、及「雪糕火鍋補充裝$80優惠券」1張,優惠有限,送完即止,大家不要錯過啦!

Häagen-Dazs 月餅詳情



推廣日期:即日起至8月28日

推廣地點:全線Häagen-Dazs

優惠詳情:

-一般客戶可享低至68折早鳥優惠

-特選客戶Häagen-Dazs Club 金卡、銀卡會員或 DBS信用卡持卡人客戶,可享低至65折優惠。



備註:

-凡購買任何雪糕月餅2盒或以上,每盒均可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕$50優惠券」乙張

-購買5盒或以上,可獲贈「Thank You Gift」禮劵一套,每套包括:

「單球雪糕券」三張、「雙球雪糕買一送一券」一張、「堂食雪糕火鍋$100優惠券」一張、「雪糕蛋糕$80優惠券」一張、「禮劵套裝九折優惠券」一張、及「Häaburger 第二件半價優惠券」一張



【中秋月餅2023】皇玥月餅

皇玥月餅今年再推出全新口味月餅!榮獲世界食品品質評鑒大獎的「皇玥月餅」,除了繼續認真製作經典流心月餅外,今年更推出3款新口味,包括燕窩奶黃月餅、迷你五仁月餅及低糖雙黃白蓮蓉月,更有低糖奶黃、低糖芝麻、低糖綠茶以及低糖烏龍茶月餅。

低糖系列 — 低糖碧綠雙輝月餅 (6件裝)低糖奶黃 + 低糖綠茶($358)

低糖系列 — 低糖醇香四色月餅 (8件裝)低糖奶黃 + 低糖芝麻 + 低糖綠茶 + 低糖烏龍茶,($418)

低糖系列 — 低糖奶黃月餅 (4件裝)($238)

流心奶黃月餅(8件裝)門店優惠價$388(8月1日至31日)原價$428

經典流心雙輝月餅(8件裝)-- 流心奶黃月餅4件、流心芝麻月餅4件,門店優惠價$398(8月1日至31日)原價$438

碧綠流心雙輝月餅(8件裝)-- 流心奶黃月餅4件、流心綠茶月餅4件,門店優惠價$398(8月1日至31日)原價$438

按圖了解更多 皇玥月餅 價目表︰

同時亦有七色夢幻禮盒裝,除了保留原有的香檳金、琥珀橙、青瓷綠、天空藍、夢幻紫配色外,今年新增了浪漫粉紅和檸檬黃,送禮絕對不失體面!

+ 10

皇玥月餅 詳情



由即日起,門市及網店享8月早鳥優惠價及買4送1優惠。

網上商店: https://shop.ipastry.com.hk

全線門市: https://www.ipastry.com.hk/ourshop/

換領日期: 8月1日 – 9月26日

換領分店: 指定皇玥門店



【中秋月餅2023】張公館

精造傳統月餅,甜而不膩,香氣豐郁!包括雙黃白蓮蓉月餅及流心奶黃月餅。現購電子換領券有優惠價;兼享限時優惠。

張公館 -雙黃白蓮蓉月餅

2件禮盒裝 優惠價HK$98(原價HK$188) ; 4件禮盒裝 優惠價HK$198(原價HK$368),

於01網購平台購買,可獲贈$50堂食電子現金券 (一張)

(張公館 提供)

張公館 - 流心奶黃月餅

2件禮盒裝優惠價HK$88(原價HK$138) ; 6件禮盒裝優惠價HK$198(原價HK$368),

於01網購平台購買,可獲贈$50堂食電子現金券 (一張)

(張公館 提供)

張公館月餅

官網價目/購買地點/換領地址|連結按此

全線門市地址|連結按此

張公館

地址: 銅鑼灣登龍街18號 V POINT 29樓

電話: 8118 1177

營業時間: 星期一至日 11:30 - 15:00 / 18:00 - 22:30

張公子

地址: 觀塘駿業街58號 電訊數碼大樓3樓

電話: 8118 2299

營業時間: 星期一至日11:30 - 15:30 / 18:00 - 22:30

齊齊滾

地址: 尖沙咀金馬倫道33號 The Cameron 2樓

電話: 8118 3322

營業時間: 星期一至日 12:00 - 14:00 / 18:00 - 24:00

【中秋月餅2023】半島酒店

半島酒店推出月餅早鳥優惠!半島酒店推出傳統月餅禮盒,即日起至7月19日接受預購,將於7月20日起於各門店正式發售。月餅禮盒分別有迷你奶皇月餅、迷你雙輝月餅、迷你朱古力月餅、迷你名茶月餅、七星伴月餅等,最平$248/盒起,消費滿HKD2,000元或以上,更可享有免費送遞服務!2023年全新口味,包括朱古力奶黃月餅,誘人的朱古力味足以滿足挑剔的甜品愛好者。水果奶黃月餅有新舊交融的滋味體驗。米芝蓮星級大廚鄧志強師傅在風味和質感之間創製更有層次的星廚月餅。

(圖片來源:半島酒店)

+ 1

半島酒店



預定日期:即日起至7月19日(早鳥優惠已結束)

公開發售日期:7月20日至售完即止

訂購網址:https://www.peninsulaboutique.com/hk/zh/

電話:2696 6969



門市地址:

尖沙咀店|電話:2696 6969|九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

半島精品店分店|電話:2812 0421|香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪



備註:消費滿2,000 港元或以上,專享免費送遞服務(不包括東涌、離島、香港國際機場及其餘偏遠地區)。

1. 送遞服務:2023年7月20日至9月27日

2. 自取(於半島精品店與咖啡廳):2023年7月20日至9月29日



【中秋月餅2023】奇華餅家

奇華至尊推出優惠券派送活動!奇華餅家於7月3日至9月29日期間推出中秋「月賞愈多」中秋限定禮遇,只要於推廣期間於任何一間奇華餅家購買兩盒至尊雙黃蓮蓉月餅,或同等價值的月餅產品及月餅禮券滿港幣676或澳門幣696元正,即可獲贈「三獎賞」總值港幣或澳門幣380元正現金優惠券。

「三獎賞」現金優惠券,分別為「至尊月餅優惠券」、「餅食優惠券」以及「奇華切肉臘腸優惠券」,可用於購買不同奇華餅家產品,包括有各式月餅、過500款中西餅食、切肉臘腸。

另外香港國際機場由即日起至9月29日,更獨家限定發售「香港好景」月餅小食禮盒($188/盒),禮盒以蒸籠點心、探索獅子山、觀光山頂等情景作包裝,禮盒有經典蛋黃奶皇月餅、腰果牛油曲奇等,絕對是中秋送禮的不二之選!

優惠套裝包括︰

套裝一:$395 (原價$508) 迷你蛋黃金黃蓮蓉月(8個裝) + 朱古力奶皇(8個裝);

套裝二:$426元(原價$548) 買無花果果仁月(8個裝) + 奶皇迎月;

套裝三: $488元 (原價$626元)購買迷你余仁生陳皮豆沙月餅券 + 八星聚寶月餅券;

套裝四:$496元 (原價$636元) 購買金華火腿五仁月餅券 + 迷你蛋黃純白蓮蓉八個裝月餅券

奇華至尊月餅詳情



推廣日期:即日起至9月29日

推廣地點:奇華餅家全線分店(香港國際機場分店除外)

優惠詳情:

-購買月餅或月餅券滿港幣676或澳門幣696元正,即賞總值港幣或澳門幣380元正現金優惠券

-獎賞一:至尊月餅優惠券(價值港幣或澳門幣100元正)

-獎賞二:餅食優惠券(總值港幣或澳門幣200元正)

-獎賞三:奇華切肉臘腸優惠券(價值港幣或澳門幣80元正),換購期由2023年10月22日起。



奇華至尊「香港好景」月餅小食禮盒禮遇



推廣日期:即日起至9月29日

推廣地點:奇華餅家香港國際機場分店

售價:$188/盒



備註:選購總值港幣438元或以上的月餅產品,隨即送贈乙盒,數量有限,送完即止。



【中秋月餅2023】富豪酒店

即日起至2023年8月31日預購中秋月餅,即可享低至 67 折的早鳥優惠。網上商店訂購月餅滿HK$1,500 元或以上,即免費獲贈富豪六頭智利鮑魚 (原價HK$344 )。多款極品鮑魚盆菜,預購可享低至8折優惠。迷你奶黃三色賞(六件裝),集合了多款富豪酒店今年的特色月餅,包括迷你至尊奶黃月餅兩件、迷你流心奶黃月餅兩件及迷你伯爵茶奶黃月餅兩件。傳統月餅選料上乘,不能錯過多款備受好評的經典口味。經典雙輝月餅(四件裝)包括雙黃金黃蓮蓉月餅兩件及陳皮豆沙月。

迷你奶黃三色賞(6件裝)--迷你至尊奶黃月餅(2件)、迷你流心奶黃月餅(2件)、迷你伯爵茶奶黃月餅(2件)早鳥HK$348(原價HK$428)

迷你流心奶黃月餅(6件裝)早鳥HK$328(原價HK$408)

迷你至尊奶黃月餅(6件裝)早鳥HK$388(原價HK$308)

雙黃白蓮蓉月餅(4件裝)早鳥$378元(原價HK$468)

經典雙輝月餅(4件裝)雙黃金黃蓮蓉月餅(2件)、陳皮豆沙月餅(2件)早鳥$388元(原價HK$488)

網上商店︰https://bit.ly/Regalhotels_mooncakes_CN

(圖片來源︰富豪酒店提供)

【中秋月餅2023】望月

人氣月餅品牌望月推出早鳥優惠!望月今一如既往推出熱賣月餅款式,包括有榴槤奶黃月餅禮盒、括榴槤奶黃月餅、陳皮紅豆及經典蛋黃蓮蓉等,售價$168起;更與Pokémon、小薯茄、Mill Milk、Mr n Mrs Moon以及Coffee & Rob Kidney合作,推出中秋特別版限量禮盒,更可額外獲贈神秘禮品。

同時亦有各款經典奶黃月餅、流心抹茶月餅、抹茶紅豆月餅等供訂購。大家由即日起至8月21日前,經官網訂購可享早鳥優惠折扣,數量有限,售完即止,記得趁早鳥優惠選購!

包括︰

經典奶黃月餅 8件禮盒裝,優惠價$288(原價$368)/ 4件禮盒裝 ,優惠價$178(原價$218)

流心奶黃月餅 8件禮盒裝,優惠價$288(原價 368)/4件禮盒裝,優惠價$178(原價$218)

抹茶流心抹茶月餅 4件禮盒裝, 優惠價$178(原價$218)/抹茶紅豆月餅4件禮盒裝 ,優惠價$178(原價$218)

+ 9

4大特別版月餅系列

【1】 Pokémon 特別版套裝 流心奶黃月餅 (8件禮盒裝)

月餅上印有比卡超的閃電尾巴圖案,盒上佈滿Pokémon卡通!買Pokémon 特別版月餅套裝,會送Pokémon環保袋一個。早鳥優惠售價$318(原價$388)享82折。

【2】 小薯茄 特別版套裝 流心奶黃月餅 (8件禮盒裝)

人氣YouTube channel 小薯茄再聯乘望月推特別版月餅,印有番茄薯仔吉祥物,十分趣緻。月餅的紙袋也印有小薯茄的公仔。相信即使不是他們的粉絲,也會被這可愛的卡通吸引吧!早鳥優惠售價$318(原價$388),享82折。

【3】 Mr n Mrs Moon 特別版套裝 流心奶黃月餅 (4件禮盒裝)

Mr n Mrs Moon 是本地動畫設計師的鬼馬作品,卡通是非常有喜感的月亮。經常在 IG上分享Mrs Moon和Mr Moon 的生活趣事,搞笑之餘引起讀者共鳴,成功吸引很多粉絲。月餅上有Mr n Mrs Moon的搞怪表情,月餅盒上更有參照耶穌和12門徒的名畫,絕對是他們機靈古怪的作風。早鳥優惠售價$198(原價$238)享84折。

Mr n Mrs Moon 在IG上也有發佈特別版月餅套裝的宣傳,可見畫風很鬼馬。

【4】 MM x 十字牌 特別版套裝 流心奶黃月餅 (4件禮盒裝)

MillMILK 和十字牌以往已有合作推出限定版薑奶,今年再與望月合作,而望月也首次與Moving Drawing合作設計月餅禮盒,以速寫人物及環境生活,刻畫趣事、通勤乘客、藝文活動。早鳥優惠售價$198(原價$238)享84折。

(官方圖片)

望月Patisserie La Lune 月餅禮盒詳情



訂購地點:望月 Patisserie La Lune

訂購日期:2023年6月19日至售完



望月Patisserie La Lune 早鳥優惠詳情



推廣日期:即日起至2022年8月21日

換領日期:有待公佈

電話查詢:25925704



取貨門市

旺角店|旺角銀行中心1樓中庭位置

銅鑼灣東角店|銅鑼灣東角Laforet商場2樓260號舖

銅鑼灣SOGO店|軒尼詩道555號 崇光百貨 B2層超市

銅鑼灣時代廣場店|勿地臣街1號 時代廣場 B1層地庫

屯門店|屯門時代廣場南翼地下9號舖

沙田店|正街18號 新城市廣場1期2樓204至214號鋪

尖沙咀店|河內道18號 K11 Art Mall B2層 Kiosk 2



【中秋月餅2023】 Hashtag B x 香港電車

禮盒內有兩種招牌口味月餅,包括2件奶黃拔絲麻糬月餅、3件紫薯流心蛋黃麻糬月餅,一共5個月餅,每件有80克,月餅內均有流心蛋黃麻糬餡。早鳥優惠價 HK$288 (原價HK$368),9月8日開始在門市取貨或發貨。購買網址︰https://bitly.ws/ThW7

(圖片來源︰Hashtag B x 香港電車)

【中秋月餅2023】星巴克

亮光走馬燈禮盒HK$368(早鳥優惠已完結),以走馬燈設計配焦糖咖啡、焙茶及燕麥奶創新口味月餅。每套禮盒附送一張中杯裝(354ml)手調飲品券,以及有三款口味的月餅,每款各兩個︰

流心焦糖咖啡月餅--焦糖流心內餡,配咖啡製成餅皮,搭咖啡味外餡,濃郁的咖啡滋味加上焦糖的香甜,佐咖啡最匹配。

焙茶黑芝麻月餅--日本的優質焙茶粉散發濃厚的焙煎香味,與香濃黑芝麻做成的餡料交織,同時品嚐到焙茶及黑芝麻濃郁的堅果香。

燕麥奶奶黃月餅--燕麥奶奶黃月餅結合中式奶黃餡料及燕麥奶,充滿燕麥香。

月餅禮盒可於8月21日至9月19日期間於全線香港及澳門星巴克分店換領。顧客可於9月 20日至9月29日期間在指定分店換領月餅。

(星巴克 提供)

【中秋月餅2023】明閤

粵菜食府明閣(香港康得思酒店)及明閣(灣仔)月餅禮盒,一共五款的月餅口味包括(1至19盒):

雙黃白蓮蓉月餅$358(原價$488)

迷你奶黃月餅$318(原價$438)

迷你錦繡月餅拼盒(迷你流心芝麻月餅+ 迷你流心奶黃白蓮蓉月餅+ 迷你陳皮豆沙月餅)$318(原價$438)

明閤



推廣日期:即日起至8月13日(早鳥已完結)

推廣地點:任何一間餐廳或網店



(明閤提供)

【中秋月餅2023】逸東軒

中菜廳逸東軒推出月餅早鳥優惠!由即日至 2023 年 7月31日前訂購「逸月薈萃」禮盒,可享正價七折優惠($348/盒)。米芝蓮一星中菜廳逸東軒秉持環保理念,選用可循環再用的木材製做月餅禮盒,禮盒內包括迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅三款口味各兩個,適合喜歡傳統月餅的一家老少!

逸東軒



推廣日期:即日起至9月15日

價錢及優惠:原價$498 /盒

早鳥優惠:

2023年7月31日或之前訂購,可享七折優惠($348/盒)(早鳥已完結)

2023年8月1日至31日期間訂購,可享八折優惠($398/盒)(早鳥已完結)

2023 年 9月1日至15日期間訂購,可享正價八五折優惠($428/盒)

訂購網址: https://yattungheengifts.com

電話:2710 1093



【中秋月餅2023】JW萬豪酒店

雙黃薑汁白蓮蓉月餅(每盒4件,$498元),幼滑芳香的白蓮蓉、微辣薑汁與香濃的鹹蛋黃交織,清香可口。另有八吋八黃薑汁白蓮蓉團圓月餅(每盒1件,港幣888元)、經典口味迷你奶黃月餅(每盒6件,港幣488元)、迷你玫瑰棗蓉月餅(每盒6件,港幣488元)、迷你陳皮紅豆月餅(每盒6件,港幣488元)

JW萬豪酒店



推廣日期:即日起至9月28日

領取期︰2023年9月11日至28日

於JW 網上商店發售,預訂優惠:

即日至2023年7月31日 | 七折

2023年8月1日至31日 | 八折

2023年9月1日至28日 | 九折



【中秋月餅2023】LUCULLUS 龍島

五款禮盒,包括明月中秋月餅禮盒($698/盒,01網購專享優惠:$558)、花月中秋月餅禮盒($398/盒,01網購專享優惠:$318)、兔躍朗月片裝黑朱古力禮盒($158/盒)、皓月玉兔雜錦牛油曲奇禮罐($258/盒)、月明花照千層酥及曲奇禮盒($308/盒)和中秋限定散裝朱古力($28/件起)。即日起可到全線分店選購三款禮盒,同時也可訂購兩款中秋禮盒禮券:明月中秋月餅禮盒與花月中秋月餅禮盒,禮券可於8月21日起到各分店換領。

凡購買明月中秋月餅禮盒及花月中秋月餅禮盒,LUCULLUS 龍島V.I.P.會員可享75折;LUCULLUS 龍島會員可享8折;凡購買兔躍朗月片裝黑朱古力禮盒 (9件裝) 、皓月玉兔雜錦牛油曲奇禮罐 (550克) 及月明花照千層酥及曲奇禮盒 (30件裝),LUCULLUS 龍島V.I.P.會員可享8折;LUCULLUS 龍島會員可享85折。

(LUCULLUS 龍島提供)

【中秋月餅2023】The Cakery

本地純素無添加品牌The Cakery 推出純素月餅!主打健康並無添加防腐劑的 The Cakery ,今年推出六款精緻純素迷你麻糬和流心月餅6件裝。由即日起至7月31日前訂購,即可享八折早鳥優惠價($342/盒)。6款口味包括有抹茶麻糬、伯爵茶黑糖麻糬、黑芝麻流心、紅棗麻糬、朱古力榛子流心和椰子花生流心。

另外 The Cakery 還推出三款中秋禮籃套裝,分別是Palmier 蝴蝶酥禮盒(HK$238) 、Over The Moon禮盒 (HK$1098)、Joy of Togetherness 禮盒(HK$1680)、Prosperity 禮盒 (HK$918),內含有純素迷你月餅、有機紅葡萄酒、蝴蝶酥、曲奇禮盒和無麩質、純素朱古力穀燕麥片等健康月餅以小食,適合減肥人士以及三高人士選購!

+ 2

The Cakery 詳情



推廣日期:即日起至至售完即止

價錢及優惠:原價$428 /盒

早鳥優惠:

2023年7月31日或之前訂購,可享八折優惠($342/盒)(已完結)

訂購網址: https://www.thecakery.com/collections/mid-autumn



備註:

六款精緻純素迷你麻糬和流心月餅可於9月11日至10月2 日期間到The Cakery門市自取



取貨門市:

銅鑼灣店|電話:2816 1838|銅鑼灣恩平道28號利園二期1樓124號舖

中環置地廣場店|電話:6683 3833|中環皇后大道中15號置地廣場3樓303號舖

中環IFC店|電話:2234 2804|中環金融街8號IFC Mall 1樓1041-1049號舖

金鐘店|電話:5998 2900|金鐘金鐘道 88 號太古廣場二期 Great Food Hall



【中秋月餅2023】唐宮小聚

由即日起至9月6日購買中秋月餅禮券更可享75折早鳥優惠,「芳華四喜禮盒」(肉乾紅蓮蓉月餅 、金腿伍仁月餅、雙黃白蓮蓉月餅、黑芝麻蛋黃月餅)原價$398,禮券優惠價$298。「雙色流心禮盒」(松露黑芝麻流心月餅、奶黃流心月餅)原價$298,禮券優惠價$223。「素有新意禮盒」(欖仁紫薯月餅、抺茶紅豆月餅、合桃杞子月餅)原價$298,禮券優惠價$223。

肉脯紅蓮蓉月餅(唐宮小聚 提供)

月餅禮券兌換點︰

中環皇后大道中139號 The L. Place 2樓 查詢︰3568 9666

尖沙咀廣東道30號新港中心3樓303號舖 查詢︰3168 1362

荃灣楊屋道1號荃新天地1期UG層43及81號舖 查詢︰ 2808 0910

沙田沙田正街18號新城市廣場第三期3樓A333號舖 查詢︰2625 0009



【中秋月餅2023】國金軒

國金軒 8 件裝迷奶皇月餅,綿滑中帶有蛋黃顆粒口感,牛油皮金黃鬆化。即日起至 2023 年8 月12 日,早鳥優惠價$988(原價$1,288)或$888(選購十盒或以上)預訂。(早鳥已完結)

(國金軒提供)

【中秋月餅2023】Bombshell

人氣創意藝術糕餅店 Bombshell推出嶄新限量版5吋花好月圓藝術甜點(Lotus Luna Bomb),內含多款趣緻糖果美點以及奢華國金軒 8 件裝迷奶皇月餅,綻放瑰麗奢華光彩。由即日起以早鳥優惠價$988(原價$1,288)或 $888(選購十盒或以上)預訂花好月圓節慶禮盒。立即展開尊屬您的中秋月下之旅,提早四天預訂限量花好月圓禮盒,於8月15日至9 月29日期間換領︰https://bit.ly/OrderLotusLunaBomb2023-C

【中秋月餅2023】帝港酒店集團

2023年8月7日或之前,於Royal Delights (R+) 網上商店購買更可享獨家訂購優惠低至68折。(優惠已完結)

【中秋月餅2023】帝苑酒店

優先訂購優惠,9月4日或之前訂購享折扣優惠。

迷你七星伴月禮盒,包括三黃白蓮蓉月餅(1個)、迷你陳皮豆沙月餅(1個)、迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅(1個)、迷你奶皇月餅(3個)、迷你伯爵茶奶皇月餅(1個)及迷你焦糖海鹽咖啡奶皇月餅(1個),$628/8件。

迷你月餅禮盒,包括迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅(2個)、迷你陳皮豆沙月餅(2個)及迷你奶皇月餅(2個),$338/8件。

雙黃白蓮蓉月餅$368/4件

迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅$338/6件

迷你陳皮豆沙月餅$338/6件

迷你奶皇月餅$318/6件

【中秋月餅2023】恆香

人氣酥皮麻糬月餅《酥小月》系列 ,輕盈酥皮包裹豐富的餡料,四款口味包括香芋麻糬酥皮月餅 (6件裝)、甘栗黑糖麻糬酥皮月餅 (6件裝)、蛋黃豆沙酥皮月餅 (6件裝)、金沙奶黃酥皮月餅 (6件裝),早鳥價即日起至8月31日HK$178/盒(原價HK$248);

新派月餅宇治抹茶黑芝麻流心奶黃月餅(6個裝)早鳥HK$205(原價HK$348)、阿華田脆脆流心奶黃月餅(6個裝)早鳥 HK$178(原價HK$308)、流心奶黃月餅(6個裝)早鳥HK$205(原價HK$348);經典的雙黃白蓮蓉月餅早鳥HK$232(原價HK$398)、四喜滿堂月餅禮盒(4個裝)早鳥HK$235(原價HK$398)、迷你蛋黃斑蘭月餅 (6個裝)早鳥HK$198(原價HK$338)。

雙黃白蓮蓉月餅(4個裝)(恆香提供)

恆香老餅家2023月餅 - 早鳥多買多賞

日期:即日起至2023年8月31日(送完即止)

詳情:

惠顧5張月餅券或以上:21支裝蜂巢蛋卷一盒(現貨/禮券)

惠顧4張月餅券:送4張$10購物現金券

惠顧3張月餅券:送3張$10購物現金券

惠顧2張月餅券:送2張$10購物現金券

恆香老餅家2023月餅 - 早鳥加購優惠

日期:即日起至2023年8月31日(送完即止)

詳情:凡購買任何產品,即可享優惠價$198加購經典雙喜一盒

【中秋月餅2023】超羣餅店

由即日起,顧客可以低至5折的優惠價購買包括雙黃白蓮蓉月餅禮盒、迷你奶黃月餅禮盒、迷你朱古力月餅禮盒及迷你焙茶月餅禮盒。「吉野家族」 會員更可以$188購買原價$378的一盒6個裝迷你月餅禮盒,及以$216購買原價$398的雙黃白蓮蓉月餅4個裝禮盒。

雙黃白蓮蓉月餅禮盒 ﹙4個裝)$228/盒

迷你奶黃月餅禮盒 ﹙6個裝﹚ $198/盒

迷你朱古力月餅禮盒 ﹙6個裝﹚ $198/盒

迷你焙茶月餅禮盒 ﹙6個裝﹚ $198/盒

雙黃白蓮蓉月餅禮盒(超羣餅店 提供)

【中秋月餅2023】agnès b. CAFÉ

即日起至2023年9月3日,以銀聯二維碼、銀聯手機閃付、銀聯信用卡及借記卡於香港門市或網店預訂agnès b. CAFÉ 2023全新中秋節月餅禮盒可享88折優惠。訂禮物籃只限於香港門市,亦可享88折優惠。月餅禮盒現貨則於9月1日起於全線agnès b. CAFÉ香港門市發售。同時有四件裝月餅禮盒及八件裝月餅禮盒禮券;月餅禮券可於9月15至24日期間到指定3個換領點換領。經典奶皇及朱古力月餅,加入全新草莓乳酪口味,喜歡嘗新的人不妨留意。

agnès b. CAFÉ月餅禮券換領詳情



日期:9月15至24日

時間:中午12時至晚上8時

換領地點:

銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地下及1樓B舖

尖沙咀河內道18號K11購物藝術館G26, G28 &119店

元朗元龍街9號朗日路9號形點I 1樓1159店

查詢:3841 6861



【中秋月餅2023】香港君悅酒店

即日起至7月31日購買更可享七折早鳥快閃優惠(早鳥已完結)︰

「港灣壹號精品月餅禮盒」優惠價$306.6 (原價$438)

「歡悅月餅禮盒」優惠價$327.6(原價$468)

「喜悅月餅禮盒」優惠價$292.6(原價$418)

【中秋月餅2023】黃金海岸酒店

於2023年8月2日前預訂,可享有高達8折的早鳥優惠。 而在2023年8月3日至9月29日期間購買5盒或以上的經典月餅系列或馥郁月餅系列, 可享八折到九折優惠。各款「粵」中秋月餅現可在酒店官網或到黃金海岸酒店的「粵」專櫃預訂。

經典月餅系列(原價$398)、馥郁月餅系列(原價$308)、經典月餅系列禮品裝(原價$688)、馥郁月餅系列禮品裝(原價$588)

【中秋月餅2023】香港瑞吉酒店

由2023年7月14日至9月29日,香港瑞吉酒店限時接受所有月餅禮盒的預訂,售完即止。客人可在2023年9月4日至29日,於中午12時至晚上8時到「潤」中餐廳領取。

香港瑞吉酒店提供

【中秋月餅2023】香港數碼港艾美酒店

即日起至2023年8月13日經網上商店訂購,可享高達七折早鳥價優惠 (每盒HK$271.6)。(早鳥已完結)

(香港數碼港艾美酒店提供)

【中秋月餅2023】如心酒店集團

如心酒店集團旗艦中菜廳「如」--中秋月餅禮盒包括雙黃白蓮蓉月餅、迷你流心奶黃月餅及迷你陳皮豆沙月餅。於9月10 日或之前預訂可享高達71折早鳥優惠。可到Nina Boutique選購。

雙黃白蓮蓉月餅 (每盒4件)優惠價 $278(原價$388)、迷你流心奶黃月餅 (每盒6件)惠價$268(原價$368)、迷你陳皮豆沙月餅 (每盒6件)優惠價$258(原價$358)。

【中秋月餅2023】香港喜來登酒店

雙黃白蓮蓉月餅 (每盒4件;原價: HK$488),傳統雙黃白蓮蓉月餅的白蓮蓉以上等蓮子製作,口感綿滑細膩,極富油香。迷你蛋黃奶皇月餅 (每盒8件;原價: HK$488),迷你蛋黃奶皇月餅的金黄色餅皮香脆鬆軟,甜而不膩。由即日起至2023年8月30日,凡於喜來登網上商店選購及預訂「月滿中秋 . 喜來登」月餅系列可享八折或以上早鳥優惠。月餅換領日期為2023年9月13日至9 月29日(中午12時至晚上8時)。

【中秋月餅2023】Green Common

由7月7日起開始至9月1日於網店購買月餅禮券只需港幣$198 (原價$238/盒)。純素月餅選用美國純素牛油,比傳統奶黃月餅的卡路里及脂肪含量低,0毫克膽固醇及0克反式脂肪。餅皮綿軟,餡料幼滑,甜而不膩。用簡約環保包裝設計,禮盒及月餅托盤可完全分解。

(Green Common提供)

【中秋月餅2023】卅二公館

由即日至9月10日接受預訂,現凡於8月10日前預訂即可享早鳥優惠價HK$428(原價HK$488),數量有限,售完即止。包括抹茶森林月餅、香芒椰子月餅、菊花紅棗月餅、柚子梅酒月餅。(早鳥已完結)

(圖片來源︰卅二公館提供)

【中秋月餅2023】森林麵包

人氣麵包店「森林麵包」糅合傳統及創新元素,推出港味十足月餅系列。除了傳統的雙黃白蓮蓉之外,今年亦有招牌手工麻糬月餅,包括:豆沙麻糬月餅、花生麻糬月餅。由即日至8月15日,於森林麵包店內及網上商店訂購,可專享限定早鳥優惠,由於店舖人手有限,所有月餅全部售完即止。

雙黃白蓮蓉月餅兩件裝 早鳥HK$138(原價HK$168)

花生麻糬蛋黃月餅兩件裝 早鳥HK$148(原價HK$178)

豆沙麻糬蛋黃月餅兩件裝 早鳥HK$148(原價HK$178)

森林麵包



地址:九龍牛頭角振華道70號樂華北村商場111號舖

營業時間:每日上午8至晚上9時

網址︰https://www.theforestbakery.com/categories/mooncake2023 或 WhatsApp 63656471



【中秋月餅2023】Valérie Pastry

於香港已開業9年的本地烘焙品牌 Valérie Pastry,今年首次開設為節日而設的概念店,並推出限定「湖畔小兔月餅禮盒」!禮盒集齊Valérie三款人氣流心月餅,包括有流心奶黃月餅、流心伯爵茶月餅同流心宇治抹茶月餅,醇香細膩,每一啖都令人充滿幸福感!禮盒再配搭桂花烏龍及普洱茶包,解膩一流!此外,湖畔小兔月餅禮盒的設計亦獨具匠心,禮盒上面生動地描繪著活潑可愛的小兔子依偎著湖邊賞月,令人倍感溫馨!

(圖片來源:Valérie Pastry 官方)

Valérie Pastry 湖畔小兔月餅禮盒 早鳥HK$398(原價HK$428)

【中秋月餅2023】Ralph’s Coffee

Ralph’s Coffee 在今個中秋推出「立體咖啡三輪車月餅禮盒」,靈感源自品牌咖啡店過往的經典咖啡三輪車形象,還附有捧着熱咖啡的可愛小熊咖啡師心意卡。在車身的櫃子內,藏有6顆月餅,分別為流心奶黃及流心抹茶迷你月餅兩種口味,前者蛋香十足,後者將品牌的抹茶鮮奶變成月餅版,選用京都宇治有機抹茶 Kotoshina製作,茶味甘香。

(圖片來源:Ralph’s Coffee 官方)

Ralph’s Coffee立體咖啡三輪車月餅禮盒 早鳥價 $428(8月20日或之前,原價 $488)

【中秋月餅2023】香格里拉集團

香格里拉集團亞洲區名廚精心挑選矜貴五十年陳皮及清香紅豆,另外加入芳香的玫瑰花瓣、清新柚子及馥郁桂花,製作出限量發售的香格里拉甄選經典月餅。禮盒共有九件月餅,共3款口味,分別有陳皮豆沙玫瑰月餅、陳皮豆沙柚子月餅,以及陳皮豆沙桂花月餅。

(圖片來源:香格里拉集團官方)

香格里拉甄選經典月餅 (九件裝 HK$788 )

【中秋月餅2023】港島香格里拉夏宮

港島香格里拉夏宮還設有星級珍品月餅及禮物,包括港島香格里拉米芝蓮星級團隊今年特別推出多款招牌中秋月餅及尊尚禮物籃,包括限量發售夏宮珍品八十年陳皮豆沙月餅收藏禮盒、香格里拉五十年陳皮豆沙玫瑰月餅禮盒、廣受歡迎的夏宮七星伴月禮盒,以及全新夏宮朱古力及咖啡流心月餅二重奏等,送禮自用兩相宜。

夏宮珍品八十年陳皮豆沙月餅收藏禮盒(八件裝 HK$1,328)

香格里拉五十年陳皮豆沙玫瑰月餅禮盒(九件裝 HK$788)

夏宮七星伴月禮盒(八件裝 HK$1,128)

夏宮朱古力及咖啡流心月餅二重奏 (六件裝 HK$488)

夏宮特級流心月餅二重奏(八件裝 HK$518)

【中秋月餅2023】九龍香格里拉

九龍香格里拉的米芝蓮星級中菜廳香宮亦推出一系列傳統和創意兼備的應節美點,推介包羅四種最受歡迎口味的香宮中秋月餅四重奏 (十二件裝 HK$638)、永恒經典香宮五十年陳皮豆沙月餅連柑普茶禮盒套裝 (八件月餅及四個茶沱 HK$1,588),以及多款別出心裁的新品,包括香宮榴槤冰皮月餅二重奏(六件裝 HK$528)、香宮芒果芝士熱情果冰皮月餅(八件裝 HK$528)及香宮迷你金時番薯紅豆月餅(八件裝 HK$428)等。

【中秋月餅2023】香港嘉里酒店

為慶祝年度最盛大的傳統節日之一,香港嘉里酒店誠意推出經典時尚的紅糖雙黃白蓮蓉月餅(四件裝 HK$458)、紅糖迷你奶黄月餅(八件裝 HK$388) 以及全新紅糖迷你月餅三重奏(六件裝 HK$408),包含阿拉比卡咖啡、新西蘭麥蘆卡蜂蜜及柚子鳯梨果醬口味,讓客人與親友細味各式月餅,共賞圓月,留下溫馨回憶。

紅糖迷你月餅三重奏(六件裝 HK$408)

【中秋月餅2023】百子燒菓子&洋菓子專売店

中秋將至,今年百子燒菓子&洋菓子專売店推出全新月餅禮盒,以全人手及天然食材製作,不加任入防腐劑及人造色素,於這個中秋為大家帶來極致享受。月餅禮盒,分別有流心奶皇月餅及伯爵茶奶皇月餅各3件,並以翠綠色禮盒作為包裝,為這個中式節日點綴上一絲西方的矜貴。

百子中秋月餅禮盒 早鳥價 HK$248(9月8日前訂,原價:HK$268盒)

【中秋月餅2023】奧比斯X上水貨舖 限定「癲噹」中秋禮盒

今年中秋義賣意義非凡,一同向救盲英雄致敬!奧比斯與知名本地插畫家「癲噹」及奇華餅家再次携手合作,推出一系列限定聯乘中秋禮盒,包括麥芽糖醇低糖月餅及經典的蛋黃奶皇月餅,色彩斑斕的設計展現前線醫生護士快樂助人的精神。今年的重頭戲非限量版迎月套裝莫屬,禮盒中包括由上水貨舖本地製造的兩款港式口味爆谷及冷萃氣泡茶,配上經典月餅,以創新滋味融入傳統食品,爲您帶來新奇爆趣享受。

奇華迷你至尊月餅禮盒 HK$135盒 、HK$130 /盒 (10盒或以上)

限量版迎月套裝 HK$220套

【中秋月餅2023】Paul Lafayet

四式奶黃月餅禮盒每盒$398,另設早鳥優惠,會員價每盒$268,非會員每盒$288,限期直至另行通知。每盒月餅禮盒共有四個精選的經典口味奶黃月餅,口味分別為法式焦糖燉蛋,充滿濃郁的雲呢拿籽香氣,口感細滑;玄米茶的茶香與米香交織,具抗氧功效;伯爵紅茶的香氣清雅細膩雋永;麥盧卡蜂蜜擁天然甜味。

(Paul Lafayet 提供)

四式奶黃月餅禮盒

【中秋月餅2023】城景國際

城景國際今年特別推出方形禮盒,選用高貴的紫色及金色,設計線條簡潔俐落;盒中載有四件精緻月餅,盡顯優雅大氣及高貴品味。中秋月餅禮盒即日起發售,每盒售價為港幣HK$198,現凡惠顧任何月餅禮盒,均享買三盒再送一盒優惠,更可以半價優惠換購自家製XO醬1樽(原價HK$128樽)。