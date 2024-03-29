日韓美妝推薦｜記者公開一日美妝程序！靠這支筆打造機心迷人電眼

【日韓美妝推薦2024/Beauty Unbox】要保養好肌膚絕對不易，加上工作的關係，每天都要以最佳狀態示人。因此隨著時間，護膚和美妝步驟續漸增多，《01女生》編輯部為大家公開一日的美妝行程，近年愛上日韓妝感的小編，更會分享日常愛用的日韓好物，當中大部分都是人氣口碑極高的產品。



日韓護膚品推薦

日韓美妝推薦｜護膚品篇 (朱加曦攝)

日韓美妝推薦｜編輯部每日護膚步驟1. 潔淨

曾在不同的文章都提到，筆者習慣在化妝時，最先做好潔淨和去角質，讓肌膚更加吸收，同時提升肌膚的平滑度，使妝感更為貼服。

日韓美妝推薦｜Tatcha 澄亮淨肌柔膚水 150ml HK$520

質感輕盈的柔膚水，使用時觸感舒適無負擔，用後肌膚變得亮澤。蘊含水果萃取AHAs、維他命B3、野生玫瑰及日本艾蒿萃取，可以均勻膚色，同時平衡油脂分泌。

日韓美妝推薦｜編輯部每日護膚步驟2. 保濕

妝容維持一段時間後，很容易會因冷氣房或風扇長時間吹臉，而被帶走大量水分。這樣會令肌膚水油比例不平衡，出現泛油溶妝的問題。而使用輕盈補水的產品，再塗較滋潤保濕的面霜，就能形成鎖水層，減少化妝品因變乾，而吸走肌膚水分的問題。

日韓美妝推薦｜su:m37° 黑茶V肽提拉緊緻精華 50ml HK$720

在拍上爽膚水後，都會趁肌膚吸收度高時用精華。全新的su:m37°精華，蘊含獨家60年發酵技術的黑茶V肽，結合濃縮膠原蛋白、肽和透明質酸，有效緊緻毛孔，在保濕同時提升肌膚彈性。

日韓美妝推薦｜RMK 高效亮肌保濕液 160ml HK$340

若然當日肌膚較乾，一般都會塗專門保濕的產品。RMK保濕液能夠針對暗沉肌膚，抑制形成黑色素，同時結合啤梨酵素精華及鼠尾草精華等保濕成分，質感豐盈滋潤，而且滲透力高，用後不會覺得黏膩。

日韓美妝推薦｜clé de peau beauté 4D高效煥活眼霜 15ml HK$2,100

近期愛用的眼霜！容易吸收之餘，用後都有提拉效果，使雙眼看來更有神。蘊含五倍高濃度LEMPUYANG精華，並添加柑橘皮萃取精華，有助於提亮眼周肌膚，改善老化痕跡。

日韓美妝推薦｜編輯部每日護膚步驟3. 日常護理

每天卸妝過後，便會進行一大堆保養護理，先用爽膚水清潔殘餘彩妝，再根據肌膚需要，選擇敷不同面膜，以為肌膚保濕。除了面部，嘴唇也常易感乾旱，因此睡前都會塗唇膜，好讓睡覺時也會感到舒適。

日韓美妝推薦｜MENOKIN 30秒免洗泡泡剔透紓緩面膜 HK$220

一日過去、在潔淨肌膚過後，都會使用面膜，進一步清潔之餘，亦可以修護和保濕肌膚。來自韓國的護膚品牌MENOKIN，更推出免洗面膜，只要輕輕按壓，便能擠出泡泡，過一會便轉為液體，並滲透於肌膚內。面膜採用專利微囊泡泡技術，讓精華更能帶到肌膚內，達致鎮靜、消炎和保濕功效。

日韓美妝推薦｜ATORREGE AD+ Moist & Calming Mask舒敏補濕面膜 HK$330/5pcs

特別適用於轉季和易敏感的季節，ATORREGE AD+面膜採用由日本藥劑師專研的植萃修復黃金配方，蘊含高濃度保濕及植萃舒敏成分，能夠紓緩敏感，迅速保濕、抗炎、活膚及健膚。而面膜紙亦由有機天然防敏棉布製作，以減輕肌膚的負擔。

日韓美妝推薦｜ATORREGE AD+ Moist & Calming Mask舒敏補濕面膜(朱加曦攝)

日韓美妝推薦｜LANEIGE 水潤修護睡眠唇膜 20g

在臨睡前都習慣塗護唇膏或唇膜，以減少睡覺時水份流失的乾燥不適感。由於雙唇缺水會不自覺舔唇，導致更多的唇紋，也易變得更乾，因此都會時刻保濕雙唇，LANEIGE唇膜可以長時間護唇，感覺滋潤，而且帶有微亮光澤，有著水嫩唇的感覺。

日韓美妝推薦｜編輯部每日護膚步驟4. 內外兼備

勤塗保養品以外，身體也要保持健康，這樣無論護膚或減肥，都能事半功倍。為每天攝取更多營養，都會準備保養品，讓自己更加健康。

日韓美妝推薦｜HABA潤白美人 50ml HK$330/ 10支

蘊含17%葡萄及北海道藍靛果萃取，結合多酚、維他命C及膠原胜肽等美顏成分，口味酸甜易入口，持續飲用有助保持美肌。

日韓美妝推薦｜HABA潤白美人 (朱加曦攝)

日韓美妝推薦｜HABA 補鐵葡萄軟糖 HK$110/ 30粒

對女性而言，鐵質非常重要，還可增添面部氣息。這款軟糖帶葡萄口味，容易入口，並以易被賜胃吸收的血紅素鐵為中心，配合維他命C，為身體提供營養，而維他命B12及葉酸亦有助形成紅血球補血。

日韓化妝品推薦

日韓美妝推薦｜編輯部每日化妝步驟1. 底妝

今個春夏的妝感關鍵字，相信就是透明感，利用臉上的微亮光澤，打造出晶瑩剔透的美肌感覺。雖然以透薄為主，但其實都要疊上很多層，如防曬、底霜、粉底、遮瑕和蜜粉等，每樣都不能放棄！才能締造無瑕的氣質感覺。

日韓美妝推薦｜OLENS MISTY 1 Day 隱形眼鏡 HK$138/10片

拍攝不能絕少的好物！可以提升雙眼的明亮度，同時較瞳孔略寬的著色直徑，有自然大眼的感覺。近期選擇的是NewJeans同款，弧度貼合雙眼，而且自然不浮誇，可以佩戴長時間，依然不感乾澀或不適，非常好用。

日韓美妝推薦｜OLENS MISTY 1 Day 隱形眼鏡 (朱加曦攝)

日韓美妝推薦｜ANESSA 全效濾光活膚UV乳液 SPF50+ PA++++ 30ml HK$240

在陽光普照的夏天，都會在化妝時，先塗一層防曬乳，增加防曬的效果，減少色斑形成。這支防曬乳質感輕盈清爽，蘊含革命性的獨創「Sun Dual CareTM」 濾光活膚科研，可高效阻截 UVA 及UVB，並將陽光中有益的光譜，濾化成美肌能量，原理就如美容彩光療程般，底,有助減淡細紋乾紋、提升肌膚彈性、重塑緊緻飽滿肌。

日韓美妝推薦｜ALBLANC 潤白美肌長效修護抗曬乳 SPF50+ PA++++ HK$230

除了面部，身體也需防曬，以減少有害光線照射到肌膚內。全新ABLANC抗曬乳，富含川楝子精華、尤加利精華、藥蜀葵精華、人參精華等保濕成分，加上抗色斑的有效成分洋甘菊ET，可以修護身體肌膚。它的功效亦持久，能夠防汗和防水，而且抗摩擦力夠強，不易脫落。

日韓美妝推薦｜su:m37° 純素透亮氣墊粉底SPF50+/PA+++ 13g+13g（補充裝）HK$380

由於經常化妝，亦會用上不少化妝品，因此都要使用一些性質溫和及少負擔的款式，來平衡肌膚狀態。su:m37°採用純素配方，以10年發酵成分Tru-Active，結合光貼合聚合物，能夠在體溫下讓粉底緊密貼合肌膚，增強光澤感和持久力。

日韓美妝推薦｜su:m37° 純素透亮氣墊粉底 (朱加曦攝)

日韓美妝推薦｜shu uemura unlimited 遮瑕調色組合 HK$425

個人而言喜歡shu uemura的色調，非常適合亞洲人使用。這款調色組合亦很方便，可以遮癦、黑眼圈和痘印，亦可提升飽滿感，效果自然和諧，而且膏狀也適合攜帶，不怕弄髒的問題。

日韓美妝推薦｜shu uemura unlimited 遮瑕調色組合 (朱加曦攝)

日韓美妝推薦｜Tatcha 絲滑修護柔光蜜粉 20g HK$430

定妝非常重要，可以維持妝容，同時避免脫妝，特別在於眼底位置，平常都會多按壓一層，以減少眼線和睫毛膏掉色。Tatcha蜜粉加入富含胺基酸的真絲萃取物，配合日本珍珠及Hadasei-3專利複合物，能夠增加持妝度，並抵禦藍光及阻隔污染物。

日韓美妝推薦｜Tatcha 絲滑修護柔光蜜粉 (朱加曦攝)

日韓美妝推薦｜編輯部每日化妝步驟2. 修容

日韓美妝推薦｜DEAR DAHLIA Shadow Stick #Mocha Brown HK$272(SEPHORA)

既可當修容，筆者間中也會偷偷用作眼影。DEAR DAHLIA陰影筆較為幼細，一般用在鼻側近眼頭位置，可以提升雙眼的深邃度，展現出混血兒般的吸引力。

日韓美妝推薦｜KATE 立體小顏修容餅 #EX-1 HK$102

非常實用的修容餅，啡色傾向自然暖調，可用於臉頰和下顎位置，塑造瓜子臉；而珠光色則適用於鼻幹和鼻頭，亦可塗在蘋果肌或眉骨，以添甜美可愛感覺。

日韓美妝推薦｜KATE 立體小顏修容餅 #EX-1 (朱加曦攝)

日韓美妝推薦｜編輯部每日化妝步驟3. 色調

日韓美妝推薦｜AMUSE Lip & Cheek Healthy Balm #05 HK$130(SEPHORA)

近期大熱的韓妝品牌，包括張員瑛代言的AMUSE，有著多種果汁色調，加上透明感效果，展現出清涼甜美的「果汁相」。這款可作胭脂和唇膏使用，設有兩色打造層次感，以提升可愛的氣質。

日韓美妝推薦｜AMUSE Lip & Cheek Healthy Balm #05 (朱加曦攝)

日韓美妝推薦｜KANEBO 持色水嫩活力唇膏 HK$290

近期同事愛用的玫瑰色唇膏，色調自然優雅，並帶帶水潤感覺。採用Vibrancy Lasting 技術，將唇膏色素包裹在光澤厚膜中，實現持久不脫妝、防摩擦效果。

日韓美妝推薦｜shu uemura 武士刀眉筆 HK$230

畫眉最愛用的款式，筆芯軟硬適中，可根據力度畫出不同深淺，非常容易掌控，以繪出根根分明的眉妝。它亦設多色選擇，適用於不同的髮色。

日韓美妝推薦｜shu uemura 武士刀眉筆 (朱加曦攝)

日韓美妝推薦｜編輯部每日化妝步驟4. 眼妝

隨著美拉德和老錢風等盛行，妝容也漸趨自然為主，可以使用偏暗的色彩，提升輪廓的立體感。由於膚色帶暖調，因此相近的顏色，能夠增添和諧感，散發親切迷人的魅力。

日韓美妝推薦｜SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 #06

最新來港設專櫃的日本品牌，以專業為基礎，筆者暫時用過的品牌產品中，都沒有任何伏的經驗。這款眼影容易著色，色調低調的同時，帶有閃爍迷人的珠光效果，充滿了質感。筆者都會先用左上的白色打底，讓眼窩肌膚變順滑，再塗右上的咖啡色，打造漸層效果，眼尾則會掃上右下的深灰色，最後加上左下的色調，以提升閃爍感，這樣便可打造出近期流行的「黑幫太太」風格。

日韓美妝推薦｜SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 #06 (朱加曦攝)

日韓美妝推薦｜HEROINE MAKE 纖細眼線液 #03

多年來好評度高的眼線筆，筆芯柔軟易掌控，適合化妝新手使用，而且防水防油，使用整天時幾乎沒脫妝。由於持妝度高，因此卸妝時建議讓卸妝化妝棉多敷一會，這樣會較易卸除。

日韓美妝推薦｜KOJI DOLLY WINK 極纖幼細多效造影筆 (閃粉紅) HK$129

小時候喜歡看的日雜模特兒益若翼所創辦的品牌，多年來口碑不俗，而這款限定的造影筆，更是超強的耍機心好物！造影筆為帶珠光的粉紅色，筆芯纖細柔軟，容易掌控，因此塗在臥蠶位置，可以強調自然可愛感覺，提升無辜魅力，同時視覺上擴大眼部範圍，有顯大眼的功效。此外，筆者間中還會塗在唇山沿邊，以提升嘴唇的飽滿度。

日韓美妝推薦｜KOJI DOLLY WINK 極緻纖長防水睫毛液 #經典黑色 HK$109

選擇睫毛膏是件難事，除了要易掌控，還要不易結塊和脫妝，這樣才能維持舒適自在的感覺。DOLLY WINK睫毛液含有伸展聚合物，能拉長每根睫毛，呈現出纖長而不結塊的效果。同時添加3種保濕美容精華成分，可以加強睫毛健康。