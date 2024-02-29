春夏彩妝趨勢2024！美編開箱推介揭曉5重點元素:極簡、Peach Fuzz

【美妝開箱｜Beauty unbox】上年「多巴胺妝」、「美拉德風」席捲美妝界，來到2024年春夏季，似乎延續了上季的精髓。這次《01女生》為大家精選介紹今季流行趨勢，當中包括柔和桃Peach Fuzz、極簡自然Quiet Beauty等元素，更會重點推介以下好用又高質的彩妝品，輕鬆打造溫柔甜美、充滿少女感的妝容！



春夏彩妝趨勢2024｜1. 柔和桃Peach Fuzz

自Pantone公布「Peach Fuzz柔和桃」為2024年度代表色之後，除了時裝界之外，美妝界亦加入了蜜桃色系妝容行列，各大品牌亦推出一系列粉色、橘色、偏紅調珊瑚色、暖蜜桃色系的彩妝。

柔和又仙氣滿滿的蜜桃色亦十分符合春天氛圍，不論是日常妝、約會妝的配搭都可顯好氣色，特別適合亞洲女生！

春夏彩妝趨勢2024 (張懿慧 攝)

柔和桃美妝推薦1：SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 Signature Color Eyes＃04純撫子、＃06深奏 HK$500

有畫眼妝習慣的你，對SUQQU眼影定不會感到陌生。#04純撫子主打粉紅色及桃色系，而#06深奏以桃棕色配上深色調，更顯時尚。質地柔滑如絲，重疊亦不易混濁，散發女性絕美高尚的氣質。

柔和桃美妝推薦2：TOM FORD BEAUTY 幼管 SLIM LIP COLOR SHINE 系列 HK$395

外表設計時尚奢華，而加入豐富的潤滑劑，只需輕輕一抹，就可讓雙唇瞬間滋潤豐盈，締造飽滿持久唇妝。系列一共推出10款華麗色調，8款新色及2款經典色調，價錢亦是入門級價格。

春夏彩妝趨勢2024｜2. 水潤透明感

春夏妝講求清透、簡單乾淨、具透明感的妝容。除了眼妝上用上珠光眼影，打造簡潔、通透感之外，唇妝上亦十分流行充滿光澤感的嘟嘟亮唇，再配上高光打亮顴骨位置，就可營造出洋溢水漾、亮澤透明的妝容。

春夏彩妝趨勢2024 (張懿慧 攝)

水潤透明感美妝推薦1：KANEBO ROUGE STAR VIBRANT 持色水嫩活力唇膏系列 HK$290

想入手一枝持妝、水嫩亮澤、CP值高的唇膏的話，這個系列是不錯的選擇。採用Vibrancy Lasting 技術，並且蘊含Baby Soft Oil配方，質地舒適柔滑，持久鎖水、不脫妝、防龜裂，令雙唇豐盈彈性，散發紅潤水光感。

水潤透明感美妝推薦2：Paul & Joe 限量眼影胭脂盤 HK$370

提起夏天彩妝，又怎能沒有繽紛絢麗的色彩? PAUL & JOE藍白配色眼影，加入了設計師 Sophie愛貓圖騰、塗鴉式設計大玩品牌logo，超級可愛！4款閃粉眼影， 一盒就可以照顧眼影及胭脂需要，連鏡、化妝掃設計出外補妝亦十分方便。

水潤透明感美妝推薦2：Paul & Joe 限量眼影胭脂盤 HK$370 (張懿慧 攝)

水潤透明感美妝推薦3：SUQQU 晶采光透眼彩蜜＃01 桃簾石 、＃03 涙星、#04 辰砂 、#05 煌紫檀 HK$275

近年大熱液體眼影之一，質地細膩光滑，輕輕一抹可順滑地於眼皮上推開，加入荷荷巴種子油、角鯊烷、玻璃基質珠光及高黏度精華油，不易脫妝之餘，顯色度亦高，充滿存在感。

化妝新手想低調地畫出透明感眼妝，可以嘗試＃03 涙星 、#04 辰砂與膚色完美融合色號，既可做到遮飾效果，又可撫平眼皮紋理，形成美麗的光線折射。

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春夏彩妝趨勢2024｜3. 閃爍

揮別秋冬的低調沉穩，2024春夏彩妝即將增添輕透、閃爍質感，於彩妝中加入閃亮的光澤元素，以柔和光彩為雅緻清淡的春夏妝容帶來充滿青春活力的感覺。

閃爍美妝推薦1：BOBBI BROWN 柔絲炫彩單色眼影 #Garnet #Sparkler #Full Moon HK$360

最新「 幸光炫彩 」系列單色眼影，透過品牌獨特的微光技術將眼影粉末完美融合，帶來精緻柔和的眼妝效果，瞬間煥發神采！

閃爍美妝推薦2：BOBBI BROWN 2 合 1 胭脂光影套裝 HK$515

套裝完美結合品牌最人氣的美肌光影粉和亮澤胭脂，一掃提亮雙頰，再疊加美肌光影粉打造出通透光澤感妝容，展現迷人光芒。

春夏彩妝趨勢2024｜4. 自然光澤

一踏入春夏，不論是時裝周秀場、社交平台上，都可以看到女星們的妝容以自然通透為主。沒有濃妝豔抹、厚重死白，反而強調清新、充滿光澤感底妝，如同Second skin一樣散發自然健康光澤，給人原生美肌質感。

春夏彩妝趨勢2024 (張懿慧 攝)

自然光澤感美妝推薦1：MAKE UP FOR EVER HD SKIN HYDRA GLOW 高清光感柔焦粉底 HK$440

粉底含86%護膚成份，加上注入24小時光感透亮、柔焦妝效及長效保濕舒適配方，質感輕盈，妝感自然而透亮。即時並持久保濕，令肌膚水潤飽滿。提供18款由淺至深貼合不同膚色需要的色調，適合中性、乾性、成熟及敏感肌膚使用，是全年必備粉底之選。

自然光澤感美妝推薦1：MAKE UP FOR EVER HD SKIN HYDRA GLOW 高清光感柔焦粉底 HK$440 (張懿慧 攝)

自然光澤感美妝推薦2：FENTY BEAUTY WE'RE EVEN持久修護遮瑕霜

遮瑕霜提供中度遮瑕妝效，並且加入美容配方，12小時持續補水同時，更可和所有粉底完美融合，精準遮蓋面部所有瑕疵。設有50種色號，適合不同膚色的用家遮蓋暗瘡、色斑、泛紅和膚色不勻等問題，建議最後用上蜜粉定妝，達致長效持妝。

自然光澤感美妝推薦2：FENTY BEAUTY WE'RE EVEN持久修護遮瑕霜 (張懿慧 攝)

春夏彩妝趨勢2024｜5. 極簡 ( Quiet Beauty )

一來到春夏季，裸妝又再回歸。除了以上所提及的自然光澤底妝之外，極簡的同色妝容更是關鍵重點。將同一色系的眼妝、唇妝和胭脂應用於面上，既有層次感，又可保持簡潔乾淨感覺，化妝新手都不妨嘗試一下!

極簡同一色系美妝推薦1：RMK Color Stick 眼頰彩妝棒 HK$240

這枝多用途彩妝棒，一支可同時作胭脂、光影、眼影使用。質地滋潤貼服，柔軟細滑，無論是直接塗抹或用指尖推開，都能順滑延展。蘊含微細珍珠，展現柔和質感，輕鬆打造擁有珠光的立體感、柔和光澤感的one tone makeup。

極簡同一色系美妝推薦2：MAKE UP FOR EVER ARTIST 多用途古銅粉餅 HK$320

多用途古銅粉餅是ARTIST持色融肌胭脂系列的全新成員，提供4款高度顯色並與肌膚融和的色調，質感輕盈無重，極致柔滑，易於均勻上妝。可用於眼蓋、髮線、面頰、鼻樑及下唇下方上，全日持妝不脫色，適合任何場合使用。