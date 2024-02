春夏彩妝趨勢2024！美編開箱推介揭曉5重點元素:極簡、Peach Fuzz

【美妝開箱|Beauty unbox】上年「多巴胺妝」、「美拉德風」席捲美妝界,來到2024年春夏季,似乎延續了上季的精髓。這次《01女生》為大家精選介紹今季流行趨勢,當中包括柔和桃Peach Fuzz、極簡自然Quiet Beauty等元素,更會重點推介以下好用又高質的彩妝品,輕鬆打造溫柔甜美、充滿少女感的妝容!



自Pantone公布「Peach Fuzz柔和桃」為2024年度代表色之後,除了時裝界之外,美妝界亦加入了蜜桃色系妝容行列,各大品牌亦推出一系列粉色、橘色、偏紅調珊瑚色、暖蜜桃色系的彩妝。

柔和又仙氣滿滿的蜜桃色亦十分符合春天氛圍,不論是日常妝、約會妝的配搭都可顯好氣色,特別適合亞洲女生!

有畫眼妝習慣的你,對SUQQU眼影定不會感到陌生。#04純撫子主打粉紅色及桃色系,而#06深奏以桃棕色配上深色調,更顯時尚。質地柔滑如絲,重疊亦不易混濁,散發女性絕美高尚的氣質。

外表設計時尚奢華,而加入豐富的潤滑劑,只需輕輕一抹,就可讓雙唇瞬間滋潤豐盈,締造飽滿持久唇妝。系列一共推出10款華麗色調,8款新色及2款經典色調,價錢亦是入門級價格。

春夏妝講求清透、簡單乾淨、具透明感的妝容。除了眼妝上用上珠光眼影,打造簡潔、通透感之外,唇妝上亦十分流行充滿光澤感的嘟嘟亮唇,再配上高光打亮顴骨位置,就可營造出洋溢水漾、亮澤透明的妝容。

想入手一枝持妝、水嫩亮澤、CP值高的唇膏的話,這個系列是不錯的選擇。採用Vibrancy Lasting 技術,並且蘊含Baby Soft Oil配方,質地舒適柔滑,持久鎖水、不脫妝、防龜裂,令雙唇豐盈彈性,散發紅潤水光感。

提起夏天彩妝,又怎能沒有繽紛絢麗的色彩? PAUL & JOE藍白配色眼影,加入了設計師 Sophie愛貓圖騰、塗鴉式設計大玩品牌logo,超級可愛!4款閃粉眼影, 一盒就可以照顧眼影及胭脂需要,連鏡、化妝掃設計出外補妝亦十分方便。

近年大熱液體眼影之一,質地細膩光滑,輕輕一抹可順滑地於眼皮上推開,加入荷荷巴種子油、角鯊烷、玻璃基質珠光及高黏度精華油,不易脫妝之餘,顯色度亦高,充滿存在感。

化妝新手想低調地畫出透明感眼妝,可以嘗試#03 涙星 、#04 辰砂與膚色完美融合色號,既可做到遮飾效果,又可撫平眼皮紋理,形成美麗的光線折射。

揮別秋冬的低調沉穩,2024春夏彩妝即將增添輕透、閃爍質感,於彩妝中加入閃亮的光澤元素,以柔和光彩為雅緻清淡的春夏妝容帶來充滿青春活力的感覺。

最新「 幸光炫彩 」系列單色眼影,透過品牌獨特的微光技術將眼影粉末完美融合,帶來精緻柔和的眼妝效果,瞬間煥發神采!

套裝完美結合品牌最人氣的美肌光影粉和亮澤胭脂,一掃提亮雙頰,再疊加美肌光影粉打造出通透光澤感妝容,展現迷人光芒。

一踏入春夏,不論是時裝周秀場、社交平台上,都可以看到女星們的妝容以自然通透為主。沒有濃妝豔抹、厚重死白,反而強調清新、充滿光澤感底妝,如同Second skin一樣散發自然健康光澤,給人原生美肌質感。

粉底含86%護膚成份,加上注入24小時光感透亮、柔焦妝效及長效保濕舒適配方,質感輕盈,妝感自然而透亮。即時並持久保濕,令肌膚水潤飽滿。提供18款由淺至深貼合不同膚色需要的色調,適合中性、乾性、成熟及敏感肌膚使用,是全年必備粉底之選。

自然光澤感美妝推薦1:MAKE UP FOR EVER HD SKIN HYDRA GLOW 高清光感柔焦粉底 HK$440 (張懿慧 攝)