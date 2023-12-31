2023回顧｜編輯年度愛用美妝品TOP10！Tatcha卸妝強、Elixir抗老

2023回顧｜美妝編輯每年都會推薦不少產品，當中有兩三款會特別合心，會悄悄藏進自己的回購清單內。趁著年末，現在就為大家分享編輯部背後不為人知的真實美妝品評語，到底2023年推出或升級的產品中，哪款超級好用？哪款保濕度高？以下私心喜愛的10款，大家絕不容錯過！



2023回顧｜美妝編輯每年都會推薦不少產品，當中有兩三款會特別合心，會悄悄藏進自己的回購清單內。(朱加曦攝)

高級記者 張懿慧 - 年度不能沒有的好物

高級記者 張懿慧 - 年度不能沒有的好物(朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦：shu uemura unlimited glow 無限輕透修護粉底液 $480

粉底是每天必備化妝品之一，加上需要連續帶妝超過10小時，所以擁有一枝持久保濕水潤、質感輕盈又具有高遮暇的粉底液，絕對是OL一族上班恩物。這枝shu uemura unlimited glow 無限輕透修護粉底液，蘊含日本白牡丹花萃取，可以做出如第二層肌膚般柔嫩透亮妝效。

粉底液擁有12款亞洲 pantone 色調，大家可按膚色的深淺度、肌膚底色的冷暖調等去揀選適合自己的色號。即使上妝12 小時，都可以做到不褪色、抗暗沉效果，展現健康亮澤妝感。

2023回顧十大美妝推薦：shu uemura unlimited glow 無限輕透修護粉底液 (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦：WULT Bush It UpTip Top Pen 2.0 #Darker Than Black $198

近年愛上畫野生眉，而野生眉的精髓在於根根分明的眉毛、自然的眉型弧度，以及明顯的毛流感。在嘗試過多款眉筆後，終於找到屬於自己的「命定眉筆」，就是WOKE UP LIKE THIS的Bush It Up Tip Top Pen 2.0超纖細立體眉筆。

眉筆擁有0.05mm精細筆觸設計，加上天然純素顏料配方，可以做到持久著色，並能輕易卸除，加上易於使用掌握，即使化妝新手都可輕易勾畫出仿真眉毛。新版本Tip Top Pen 2.0設有濃黑色及黑棕色可選，更容易畫出細緻自然的立體眉型，打造充滿個人特色的混血妝感。

2023回顧十大美妝推薦：WULT Bush It UpTip Top Pen 2.0 #Darker Than Black (朱加曦攝)

記者 朱加曦 - 乾肌必備好物

記者 朱加曦 - 乾肌必備好物 (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦：Caudalie Premier Cru 葡萄籽尊貴時光逆轉滋養修復面霜 $950

即便在乾燥天氣下，肌膚依然保持舒適感覺！今年曾到歐洲旅遊，行李箱便帶備這款新品，質感滋潤、容易被肌膚吸收，塗抹時還聞到療癒香氣。由於當地氣候較乾，妝容在傍晚時分容易出現乾裂，抑或浮粉一撻撻，朋友更會感肌膚崩緊和痕癢，不過在使用這瓶面霜後，她的情況得以紓緩，上妝也較為貼服，因此難怪品牌在當地深受歡迎。

面霜以標誌的白藜蘆醇萃專利，結合木蘭花的和厚朴酚，透過全球獨有的TET8TM基因逆轉專利技術，可以激活體內的TET酵素，全面修復衰老及受損的基因，帶來年輕感覺。而神經醯胺修復因子，更能高效強化肌膚防禦屏障，密集深層滋養並鎖緊細胞養分，讓肌膚保持滋潤。

2023回顧十大美妝推薦：Caudalie Premier Cru 葡萄籽尊貴時光逆轉滋養修復面霜 (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦：Tatcha 蓼藍修護卸妝膏 $330

秋冬卸妝時通常都用卸妝膏，清洗後肌膚會較舒適、無崩緊。之前曾用Tatcha的蓼藍系列，感覺天然滋潤，因此今年推出卸妝膏，也吸引筆者嘗試。卸妝膏質感軟滑，容易取出，塗抹在肌膚上時觸感舒適滋潤，洗淨後都沒感不適或油膩，而且大部分妝容都能卸除，再用抹面紙都不見粉底殘餘痕跡。

這個系列的配方，可以鎮靜受刺激的肌膚，同時補充神經酰胺等肌膚所需的養份，以增強肌膚的天然屏障，抵抗污染和過敏原，亦能減少因精神壓力而致的肌膚免疫力下降，達致尋回身心的寧謐和平衡。

2023回顧十大美妝推薦：Tatcha 蓼藍修護卸妝膏 (朱加曦攝)

卸妝膏質感軟滑，容易取出，塗抹在肌膚上時觸感舒適滋潤。(朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦：su:m37 深海補濕清透爽膚水 $380

相信認識這個品牌，都知道其先後由韓國兩大女神 —— 秀智和全智賢代言，讓人留下保濕滋養的好形象。當中皇牌Water-full系列，今年推出升級版，外形以深海藍為主，加上流暢線條，予人自然療癒的感覺。筆者一般都在早上使用這支爽膚水，先以化妝綿擦拭，再倒一點出來塗抹，質感水潤，亦很快滲透肌膚，用後更呈現自然亮澤感，讓整個人更顯精神氣息。

升級版加入海洋益生菌及多達6種透明質酸，以強化三重保濕力，包括補水、鎖水及持水，助肌膚更加飽滿水潤和有彈性，同時收細毛孔，減少粗糙感覺，並強化肌膚屏障，展現年輕光采。

2023回顧十大美妝推薦：su:m37 深海補濕清透爽膚水 (朱加曦攝)

記者 李樂瑤 - 年度抗老美肌好物

記者 李樂瑤 - 年度抗老美肌好物 (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦：Canvas 聖誕珍藏版玫瑰保濕露水 $385

化妝水為護膚第一線，筆者會主力選擇保濕為主的產品，而玫瑰花水可謂一年四季的好幫手，增強後續吸收、預防乾紋。

Canvas這支玫瑰保濕露水，不單外形以花作點綴，內含豐富玫瑰成分。最深得筆者歡心是清新自然的玫瑰香氣，輕輕噴灑已香氣撲鼻，另外玫瑰作為「護膚之后」，既可以幫助滋潤、調節皮膚狀態，長期使用更可以令皮膚嫩滑，打造年輕美肌。

2023回顧十大美妝推薦：Canvas 聖誕珍藏版玫瑰保濕露水 (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦：2. Elixir Superieur Design Time Serum 40ml $325

踏入20代中，除了保濕外，抗老亦同樣重要。隨著年歲增長，皮膚的膠原蛋白日漸下降，在蘋果肌下垂、隱約可見的笑紋中可見年歲蹤影。想拯救容顏，又擔心醫美療程伴隨的痛感不適，由護膚品著手會是一個不錯之選！

Elixir這款精華延展性良好，容易被皮膚吸收，少量塗抹後會形成一層薄膜，激活皮膚幹細胞，最明顯可見眼紋、笑紋等位置變淡，居家亦能享受美容院級的體驗，令皮膚重拾彈力、緊緻。

2023回顧十大美妝推薦：2. Elixir Superieur Design Time Serum (朱加曦攝)

記者 許秀麗 - 會不斷重複愛上的年度好物

記者 許秀麗 - 會不斷重複愛上的年度好物 (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦：CLARINS Joli Rouge 絲滑豐盈唇膏 #768 $310

手袋不能沒有的美妝，定必是唇膏，有化妝時能點亮妝容，沒有化妝時又能增添好氣息。而筆者今年很喜歡CLARINS的絲滑豐盈唇膏 #768，是一款帶有少少橘色的紅色唇膏。唇膏質感細膩柔滑，顯色度極佳，妝感是介面亮面和霧面間的柔和緞光，適合用作搭配不同妝容，實用性極高。

此外，唇膏今年推出的這款全新包裝，不僅時尚亮麗，還融合了環保概念的可補充式設計，每當用完後便可換上新的唇膏芯補充裝，減少化妝品帶來的浪費。

2023回顧十大美妝推薦：CLARINS Joli Rouge 絲滑豐盈唇膏 #768 (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦：BURBERRY BEAUTY Complete Eye Palette 細緻絲柔四色眼影 #10 Rose Pink $475

眼妝是筆者很重視的一步，今年就很喜歡BURBERRY BEAUTY的細緻絲柔四色眼影 #10 Rose Pink，簡單四色就可透過不同組合搭配，化出大地色和乾燥玫瑰色調的眼妝。眼影盤是由打亮的珠光色、柔粉色、淡巧克力色以及玫瑰淡色組成，後者3色可於堆疊來加強眼部輪廓，眼影質地絲滑易暈染，輕易就營造出豐富多樣的眼妝。

2023回顧十大美妝推薦：BURBERRY BEAUTY Complete Eye Palette 細緻絲柔四色眼影 #10 Rose Pink (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦：Kiehl’s 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 $340/125ml

Kiehl’s的亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜，是全年處於沙漠級乾肌的筆者最愛的清潔面膜﹐在使用後不僅能有效清走藏於毛孔的污垢和粉杭，還不會使肌膚變得乾燥緊繃。而且在清潔毛孔後，還能提升後續保濕產品的功能，在第二天化妝時是能明顯感受到妝容更貼服。

以乾肌來說，這款白泥清潔面膜筆者認為一星期一次，每次敷大約10分鐘就很足夠了，雖然添加了蘆薈可能保濕和鎮靜肌膚，但乾肌也不宜過於頻繁進行深層清潔，避免將保護肌膚的油脂也清走。