2023回顧｜編輯年度愛用美妝品TOP10！Tatcha卸妝強、Elixir抗老

2023回顧|美妝編輯每年都會推薦不少產品,當中有兩三款會特別合心,會悄悄藏進自己的回購清單內。趁著年末,現在就為大家分享編輯部背後不為人知的真實美妝品評語,到底2023年推出或升級的產品中,哪款超級好用?哪款保濕度高?以下私心喜愛的10款,大家絕不容錯過!



2023回顧|美妝編輯每年都會推薦不少產品,當中有兩三款會特別合心,會悄悄藏進自己的回購清單內。(朱加曦攝)

高級記者 張懿慧 - 年度不能沒有的好物

高級記者 張懿慧 - 年度不能沒有的好物(朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦:shu uemura unlimited glow 無限輕透修護粉底液 $480

粉底是每天必備化妝品之一,加上需要連續帶妝超過10小時,所以擁有一枝持久保濕水潤、質感輕盈又具有高遮暇的粉底液,絕對是OL一族上班恩物。這枝shu uemura unlimited glow 無限輕透修護粉底液,蘊含日本白牡丹花萃取,可以做出如第二層肌膚般柔嫩透亮妝效。

粉底液擁有12款亞洲 pantone 色調,大家可按膚色的深淺度、肌膚底色的冷暖調等去揀選適合自己的色號。即使上妝12 小時,都可以做到不褪色、抗暗沉效果,展現健康亮澤妝感。

2023回顧十大美妝推薦:shu uemura unlimited glow 無限輕透修護粉底液 (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦:WULT Bush It UpTip Top Pen 2.0 #Darker Than Black $198

近年愛上畫野生眉,而野生眉的精髓在於根根分明的眉毛、自然的眉型弧度,以及明顯的毛流感。在嘗試過多款眉筆後,終於找到屬於自己的「命定眉筆」,就是WOKE UP LIKE THIS的Bush It Up Tip Top Pen 2.0超纖細立體眉筆。

眉筆擁有0.05mm精細筆觸設計,加上天然純素顏料配方,可以做到持久著色,並能輕易卸除,加上易於使用掌握,即使化妝新手都可輕易勾畫出仿真眉毛。新版本Tip Top Pen 2.0設有濃黑色及黑棕色可選,更容易畫出細緻自然的立體眉型,打造充滿個人特色的混血妝感。

2023回顧十大美妝推薦:WULT Bush It UpTip Top Pen 2.0 #Darker Than Black (朱加曦攝)

記者 朱加曦 - 乾肌必備好物

記者 朱加曦 - 乾肌必備好物 (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦:Caudalie Premier Cru 葡萄籽尊貴時光逆轉滋養修復面霜 $950

即便在乾燥天氣下,肌膚依然保持舒適感覺!今年曾到歐洲旅遊,行李箱便帶備這款新品,質感滋潤、容易被肌膚吸收,塗抹時還聞到療癒香氣。由於當地氣候較乾,妝容在傍晚時分容易出現乾裂,抑或浮粉一撻撻,朋友更會感肌膚崩緊和痕癢,不過在使用這瓶面霜後,她的情況得以紓緩,上妝也較為貼服,因此難怪品牌在當地深受歡迎。

面霜以標誌的白藜蘆醇萃專利,結合木蘭花的和厚朴酚,透過全球獨有的TET8TM基因逆轉專利技術,可以激活體內的TET酵素,全面修復衰老及受損的基因,帶來年輕感覺。而神經醯胺修復因子,更能高效強化肌膚防禦屏障,密集深層滋養並鎖緊細胞養分,讓肌膚保持滋潤。

2023回顧十大美妝推薦:Caudalie Premier Cru 葡萄籽尊貴時光逆轉滋養修復面霜 (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦:Tatcha 蓼藍修護卸妝膏 $330

秋冬卸妝時通常都用卸妝膏,清洗後肌膚會較舒適、無崩緊。之前曾用Tatcha的蓼藍系列,感覺天然滋潤,因此今年推出卸妝膏,也吸引筆者嘗試。卸妝膏質感軟滑,容易取出,塗抹在肌膚上時觸感舒適滋潤,洗淨後都沒感不適或油膩,而且大部分妝容都能卸除,再用抹面紙都不見粉底殘餘痕跡。

這個系列的配方,可以鎮靜受刺激的肌膚,同時補充神經酰胺等肌膚所需的養份,以增強肌膚的天然屏障,抵抗污染和過敏原,亦能減少因精神壓力而致的肌膚免疫力下降,達致尋回身心的寧謐和平衡。

2023回顧十大美妝推薦:Tatcha 蓼藍修護卸妝膏 (朱加曦攝)

卸妝膏質感軟滑,容易取出,塗抹在肌膚上時觸感舒適滋潤。(朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦:su:m37 深海補濕清透爽膚水 $380

相信認識這個品牌,都知道其先後由韓國兩大女神 —— 秀智和全智賢代言,讓人留下保濕滋養的好形象。當中皇牌Water-full系列,今年推出升級版,外形以深海藍為主,加上流暢線條,予人自然療癒的感覺。筆者一般都在早上使用這支爽膚水,先以化妝綿擦拭,再倒一點出來塗抹,質感水潤,亦很快滲透肌膚,用後更呈現自然亮澤感,讓整個人更顯精神氣息。

升級版加入海洋益生菌及多達6種透明質酸,以強化三重保濕力,包括補水、鎖水及持水,助肌膚更加飽滿水潤和有彈性,同時收細毛孔,減少粗糙感覺,並強化肌膚屏障,展現年輕光采。

2023回顧十大美妝推薦:su:m37 深海補濕清透爽膚水 (朱加曦攝)

記者 李樂瑤 - 年度抗老美肌好物

記者 李樂瑤 - 年度抗老美肌好物 (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦:Canvas 聖誕珍藏版玫瑰保濕露水 $385

化妝水為護膚第一線,筆者會主力選擇保濕為主的產品,而玫瑰花水可謂一年四季的好幫手,增強後續吸收、預防乾紋。

Canvas這支玫瑰保濕露水,不單外形以花作點綴,內含豐富玫瑰成分。最深得筆者歡心是清新自然的玫瑰香氣,輕輕噴灑已香氣撲鼻,另外玫瑰作為「護膚之后」,既可以幫助滋潤、調節皮膚狀態,長期使用更可以令皮膚嫩滑,打造年輕美肌。

2023回顧十大美妝推薦:Canvas 聖誕珍藏版玫瑰保濕露水 (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦:2. Elixir Superieur Design Time Serum 40ml $325

踏入20代中,除了保濕外,抗老亦同樣重要。隨著年歲增長,皮膚的膠原蛋白日漸下降,在蘋果肌下垂、隱約可見的笑紋中可見年歲蹤影。想拯救容顏,又擔心醫美療程伴隨的痛感不適,由護膚品著手會是一個不錯之選!

Elixir這款精華延展性良好,容易被皮膚吸收,少量塗抹後會形成一層薄膜,激活皮膚幹細胞,最明顯可見眼紋、笑紋等位置變淡,居家亦能享受美容院級的體驗,令皮膚重拾彈力、緊緻。

2023回顧十大美妝推薦:2. Elixir Superieur Design Time Serum (朱加曦攝)

記者 許秀麗 - 會不斷重複愛上的年度好物

記者 許秀麗 - 會不斷重複愛上的年度好物 (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦:CLARINS Joli Rouge 絲滑豐盈唇膏 #768 $310

手袋不能沒有的美妝,定必是唇膏,有化妝時能點亮妝容,沒有化妝時又能增添好氣息。而筆者今年很喜歡CLARINS的絲滑豐盈唇膏 #768,是一款帶有少少橘色的紅色唇膏。唇膏質感細膩柔滑,顯色度極佳,妝感是介面亮面和霧面間的柔和緞光,適合用作搭配不同妝容,實用性極高。

此外,唇膏今年推出的這款全新包裝,不僅時尚亮麗,還融合了環保概念的可補充式設計,每當用完後便可換上新的唇膏芯補充裝,減少化妝品帶來的浪費。

2023回顧十大美妝推薦:CLARINS Joli Rouge 絲滑豐盈唇膏 #768 (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦:BURBERRY BEAUTY Complete Eye Palette 細緻絲柔四色眼影 #10 Rose Pink $475

眼妝是筆者很重視的一步,今年就很喜歡BURBERRY BEAUTY的細緻絲柔四色眼影 #10 Rose Pink,簡單四色就可透過不同組合搭配,化出大地色和乾燥玫瑰色調的眼妝。眼影盤是由打亮的珠光色、柔粉色、淡巧克力色以及玫瑰淡色組成,後者3色可於堆疊來加強眼部輪廓,眼影質地絲滑易暈染,輕易就營造出豐富多樣的眼妝。

2023回顧十大美妝推薦:BURBERRY BEAUTY Complete Eye Palette 細緻絲柔四色眼影 #10 Rose Pink (朱加曦攝)

2023回顧十大美妝推薦:Kiehl’s 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 $340/125ml

Kiehl’s的亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜,是全年處於沙漠級乾肌的筆者最愛的清潔面膜﹐在使用後不僅能有效清走藏於毛孔的污垢和粉杭,還不會使肌膚變得乾燥緊繃。而且在清潔毛孔後,還能提升後續保濕產品的功能,在第二天化妝時是能明顯感受到妝容更貼服。

以乾肌來說,這款白泥清潔面膜筆者認為一星期一次,每次敷大約10分鐘就很足夠了,雖然添加了蘆薈可能保濕和鎮靜肌膚,但乾肌也不宜過於頻繁進行深層清潔,避免將保護肌膚的油脂也清走。