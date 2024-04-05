韓國旅遊｜Olive Young彩妝必買清單：rom&nd唇釉、CLIO氣墊粉底

【韓國旅遊｜Olive Young化妝品】去到韓國旅行，除了入手各種潮牌服飾外，韓國女生愛用的美妝和護膚品亦是不能錯過！其中集合Olive Young是大家購物行程必定安排之一，可以一次過選購時下最熱門的化妝品、護膚品、化妝工具、洗護髮產品等等，這次為大家集合了Olive Young近期最熱門的化妝品，大家下次去韓國旅行時可以作參考！



OLIVE YOUNG必買2024！韓國護膚品Top11：防曬棒、膠原蛋白粉

Olive Young人氣化妝品1. JUNGSAEMMOOL Essential Skin Nuder Cushion（Original Product+Refill）USD 33.44（約港幣261）

由韓國星級化妝師鄭瑄茉創辦的JUNG SAEM MOOL BEAUTY，在韓國備受追棒！這款持久遮瑕裸膚氣墊粉底，可帶來仿如自身肌膚般的光澤，當中添加了高保濕成分，讓肌膚細緻度大大提升同時高度貼合肌膚，上妝同時為肌膚提供源源不絕的水分。

Olive Young人氣化妝品1. JUNGSAEMMOOL Essential Skin Nuder Cushion（Original Product+Refill）USD 33.44（約港幣261）(圖片來源：Olive Young官網)

Olive Young人氣化妝品2. fwee Lip & Cheek Blurry Pudding Pot（30 Colors）USD 16.5（約港幣129）

fwee Lip & Cheek Blurry Pudding Pot，是近期韓國女生幾乎人手一個的唇頰兩用彩妝膏。產品採用保濕配方與粉末相結合，質地如布甸，只需用手指輕輕一抹即可舒適地填滿雙唇，淡化唇紋以及不顯臉上毛孔。而且這款唇頰兩用彩妝膏共推出30色，不論是哪種妝容風格都能找到合適的色彩。

(圖片來源：Olive Young官網)

Olive Young人氣化妝品3. rom&nd Juicy Lasting Tink （21SS new colors）USD 9.33（約港幣73）

rom&nd的唇釉一直是大熱產品，尤其最近再度掀起水潤亮澤的質地的唇膏。這款rom&nd果汁玻璃水光唇釉，以水果為主題，質感水潤輕盈，在透明色調上提供豐盈光澤。

Olive Young人氣化妝品3. rom&nd Juicy Lasting Tink （21SS new colors）USD 9.33（約港幣73）(圖片來源：Olive Young官網)

Olive Young人氣化妝品4. CLIO Kill Cover The New Founwear Cushion USD 28.5（約港幣223）

CLIO 的Kill Cover氣墊粉底，在過去4年都是OLIVE YOUNG氣墊粉底熱賣第一的產品，而這款全新的Kill Cover Founwear氣墊粉底，材質更薄和更細膩，且可持妝長達72小時，不用麻惱補妝問題。此外氣墊粉底能高度貼合肌膚，加產高遮瑕度，能平滑修飾肌膚瑕疵，帶來完美裸妝感。

Olive Young人氣化妝品4. CLIO Kill Cover The New Founwear Cushion USD 28.5（約港幣223）（IG@clio_official)

Olive Young人氣化妝品5. espoir Couture Lip Tint Glaze 5.5g + Lip gloss mini USD18.65（約港幣146）

Espoir Couture水潤光澤亮面唇釉，可為雙唇帶來如糖漿般豐潤光澤。這款唇釉共推出多款剔透顏色，質地輕盈且顯色，塗抹上唇後等待30秒，形成光滑的3D塗層，以豐潤光澤的唇妝。

Olive Young人氣化妝品5. espoir Couture Lip Tint Glaze 5.5g + Lip gloss mini USD18.65（約港幣146）(圖片來源：Olive Young官網)

Olive Young人氣化妝品6. NATURE REPUBLIC Honey Melting Lip USD 13.3（約港幣104）

NATURE REPUBLIC Honey Melting Lip，是近期新推出的產品，唇膏筆如它名字般，提供如同在嘴唇上塗抹蜂蜜一樣的豐盈效果。唇膏共推出12種不同色調，質感水潤，塗抹於唇部後即輕輕溶解﹐讓雙唇瞬間豐潤有光澤。

Olive Young人氣化妝品7. The SAEM Cover Perfection Triple Pot Concealer 4 Colors USD 16（約港幣125）

The SAEM的三色遮瑕盤，是去年（2023年）1月至7月Olive Young網路商城遮瑕品類累計銷售第一，亦是長期在熱賣榜單中。這款三色遮瑕盤是集遮蓋、修飾及修容為一體，大家可跟據不同肌膚問題，以這3種顏色或是混合使用來修飾，可出色地遮蓋色斑和黑眼圈。而且遮瑕膚質地細緻順滑，可緊密遮蓋瑕疵，打造出精緻完整的底妝。