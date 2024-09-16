首爾Outlet 8大推薦2024｜名牌、美妝優惠這兩間最多！附退稅方法

首爾Outlet｜去到韓國旅行又怎能少了購物？除了聖水洞、東大門、弘大等購物熱門地外，Outlet亦都是另一個必備行程！尤其早前韓國財政部財政部長秋慶鎬，宣布自2024年1月1日起，單次購物退稅金額上限由目前50萬韓圜（約港幣$2,980），提高上限至100萬韓圜（約港幣$5,900）；而總購物消費退稅金額則調高一倍﹐由250萬韓圜（約港幣$14,900）提高至500萬韓圜（約港幣$29,800），絕對大大增加購物意欲。

《01女生》這次就為大家集合了8大韓國首爾Outlet，包括樂天Lotte Outlet、Mario Outlet、東大門Outlet、坡州Premium Outlett等大型購物中心，滿足不同女生的需要！



韓國首爾Outlet推薦1. 樂天Lotte Outlet（韓國觀光公社）

韓國首爾Outlet推薦1. 樂天Lotte Outlet

樂天Lotte Outlet簡直每個去韓國的女生必備行程﹐購物中心位於的首爾站上蓋，地點連接住地鐵1號、京義線、機場快線、KTX、巴士等交通工具，前往方法多又方便。雖然這座Outlet只有3層，但已經包攬逾140個品牌，由護膚美妝、服飾、運動品牌等通通都有，而且不定時會快閃優惠，很容易讓人一逛再逛！

韓國首爾Outlet推薦1. 樂天Lotte Outlet（롯데아울렛 서울역점）

地址：首爾市龍山區漢江大路405

營業時間：星期一至四 11:00-21:00/星期五至日 11:00-22:00



韓國首爾Outlet推薦2. 東大門Hyundai City Outlet（韓國觀光公社）

韓國首爾Outlet推薦2. 東大門Hyundai City Outlet

備受年輕人喜歡的Outlet，東大門Hyundai City Outlet位於東大門Doota Mall旁邊，連同地底2層的超市和書店，整棟樓高11層，基本上集齊年輕人最喜愛的品牌。Outlet內除了服裝、運動品牌外，更有戲院、餐廳、家品等，一整天呆在購物中心內都沒問題！Outlet更有不同的主題cafe，在逛累了後可以休息一下，而且在B1、B2和2樓設有自助儲物櫃暫時放下戰利品，非常貼心！

韓國首爾Outlet推薦2. 東大門Hyundai City Outlet（현대 시티아울렛 동대문점）

地址﹕首爾市中區奬忠壇路13街20

營業時間﹕星期一至四 10:30-21:00／星期五至日 10:30-21:30



韓國首爾Outlet推薦3. Mario Outlet

Mario Outlet位於首爾加山數碼園區，由3幢分館組成，集合了逾600個品牌﹐是目前亞洲最大的Outlet。1館主要是男女裝和手袋等品牌，包括：LOUIS QUATORZE、DELSEY等品牌；2館則是戶外用品品牌為主﹐包括：COLUMBIA、SKECHERS、NATIONAL GEOGRAPHIC等；3館是運動及休閑服裝，包括：NIKE、FILA、NEW BALANCE、H&M等。Mario Outlet3個分館都設有不同餐廳，還有高爾夫球練習室及空中花園，周末在廣場位置還會不時舉辦各類演表演，逛一整天都沒問題！

另外Mario Outlet於1館8樓和3館11樓的客服中心﹐設有退稅專櫃，只要消費金額於3萬至30萬韓元之間，就可即時場退稅，非常方便！

韓國首爾Outlet推薦3. Mario Outlet（마리오아울렛）

地址﹕首爾市衿川區數碼路9街23

營業時間﹕星期一至四 10:30-21:00／星期五至日 10:30-21:30



韓國首爾Outlet推薦4. W-Mall（韓國觀光公社）

韓國首爾Outlet推薦4. W-Mall

運動控必逛的Outlet，而且W-Mall就是位於Mario Outlet附近，不妨把兩個Outlet都逛一遍，購物中心樓高14層，集合了逾300個品牌。其中以運動品牌最划算，Outlet設有首爾市中心唯一的Nike Factory Store和Adidas Outlet，長年優惠1至5折，多買一雙運動鞋都不心痛！但是W-Mall沒有設即場退稅櫃位，大家需前往市區的退稅服務台或在機場辦理退稅。

韓國首爾Outlet推薦4. W-Mall（W몰）

地址﹕首爾市衿川區數碼路188

營業時間﹕星期一至四 10:30-21:00／星期五至日及公眾假期 10:30-21:30



韓國首爾Outlet推薦5. 江南New Core Outlet（韓國觀光公社）

韓國首爾Outlet推薦5. 江南New Core Outlet

江南New Core Outlet鄰近江南高速巴士客運站及新世界百貨公司，由3座分館組成，共11層。第1座主要售賣戶外用品、女裝、和家品；第2座則是潮流時裝、運動及戶外用品及名牌；而第3座則是餐廳和咖啡店，逛累可以休息一下。而提到New Core Outlet最吸引的地方，絕對是第1座4樓的Modern House家品店，全層是居家精品和廚具，家具控絕不能錯過！New Core Outlet內沒有設退稅櫃位，大家需前往市區的退稅服務台或在機場辦理退稅。

韓國首爾Outlet推薦5. 江南New Core Outlet（뉴코아아울렛 강남점）

地址：首爾特別市瑞草區蠶院路51



韓國首爾Outlet推薦6. 坡州新世界Premium Outlet

坡州新世界Premium Outlet位於京畿道，整座佔地不少空間闊落，猶如自成一角，而且設計上帶有歐洲庭院風格，吸引不少女生專程到此購物及打卡！Premium Outlet集合逾270個知名品牌包括COACH、MICHAEL KORS、Vivienne Westwood、Champion、Nike、adidas等女生最愛品牌，並長期設有35折至75折優惠，非常吸引！坡州新世界Premium Outlet退稅櫃位設於2樓，可即場辦理退稅手續！

韓國首爾Outlet推薦6. 坡州新世界Premium Outlet （신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛）

地址：京畿道坡州市炭縣面必勝路200

營業時間﹕星期一至四 10:30-20:30／星期五至日及公眾假期 10:30-21:00



韓國首爾Outlet推薦7. 驪州Premium Outlet （韓國觀光公社）

韓國首爾Outlet推薦7. 驪州Premium Outlet

驪州Premium Outlets與坡州Premium Outlets屬於同一集團經營，但地理位置就較遠，出發前要找好前往方法。驪州Premium Outlets所集合的品牌就相較高級，包括Burberry、Dolce&Gabbana、Fendi、Givenchy、BOTTEGA VENETA、GUCCI等國際知名牌。除了時尚品牌外，亦有不少美妝品牌，像是CLINIQUE、MAC、Estée Lauder等，合共逾270個品牌，滿足不同女生的需要。驪州Premium Outlet長年提供35折至75折優惠，非常吸引！

韓國首爾Outlet推薦7. 驪州Premium Outlet （신세계사이먼 여주 프리미엄 아울렛）

地址：京畿道驪州市名品路360

營業時間﹕星期一至四 10:30-20:30／星期五至日及公眾假期 10:30-21:00



韓國首爾Outlet推薦8. 樂天名牌折扣購物中心（利川店）（韓國觀光公社）

樂天名牌折扣購物中心（利川店）

假如想找一間Outlet是可以滿足一家人購物需要的話，利川樂天名牌Outlet是不錯的選擇。此商場內有ETRO、Bluedog Baby、Fissler等著名品牌，此外更是韓國首間同時有31間常駐賣場，及Shoe & Shoe+、兒童商場、Table ware collection、女性內衣商場等的韓國最大綜合賣場。

當中還包含6間體驗型賣場、地區特產陶瓷器賣場、特產品館等，滿足不同年齡層顧客需要。商場內還有各地區美食的最大規模美食街和8個主題庭園，以及覆蓋整體動線的綠色造景，為大家帶來更舒適的購買體驗。

韓國首爾Outlet推薦8. 樂天名牌折扣購物中心（利川店） （롯데프리미엄아울렛 이천점）

地址：177-74 Premium outlet-ro, Hobeop-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, 南韓營業時間：星期一至四 10:30-20:30/星期五至日 10:30-21:00

