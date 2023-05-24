韓國必買化妝品推薦＋實試分享：Jennie同款唇釉、超美韓系眼影盤

韓國化妝品推薦｜最近大家紛紛到日、韓、台旅遊，在計劃行程時藥妝店定必在其中。但準備美妝必買清單，久違出國旅遊的女生們，都有些無從下手，不知道其他國家現在正流行或有甚麼好用的化妝品。這次剛從韓國旅遊回來《01女生》記者，就和大家分享4款韓遊必買化妝品，都是高性價比，且品牌目前還未進駐香港，只能在到訪韓國時選購，在計劃去韓國旅遊的你不妨可以參考一下。



韓國化妝品推薦1. Hince Second Skin透薄粉底液 SPF30 PA++ KRW32,400（約港幣192.8）

韓國女生近年都很追求透薄的「偽素顏」底妝，Hince的Second Skin透薄粉底液，甫推出即大受韓國女生喜愛。粉底液廣受好評原因是妝效可做到輕盈、親膚，且有持久控油同時保持肌膚水潤度的功效，加上有SPF30 PA++的防曬系數，是一款很適合夏季使用的粉底液。

在入手的第二日就立即試用，妝效真的如粉底液的名字，化出的底妝是很貼服、透薄，妝感是半霧面，會比起水光肌或全霧面的底妝更自然，猶如天生的好膚質。但這款粉底液亦有一個小缺點，就是遮瑕度不高，需要在有瑕疵地方再重點疊加，或另外再用遮瑕膏。而持久度方面令人驚艷，持妝8小時不見暗沉，脫妝情況不多，整體來說是很值得入手的粉底液。

韓國化妝品推薦2. Heart Percent Dote On Mood眼影盤 #01Rose Facets KRW32,400（約港幣192.8）

Heart Percent是韓國小眾品牌，產品包裝都是韓系簡約風，很有質感。其中8色眼影盤是人氣產品，這次就選購了它們的#01Rose Facets，是偏粉紫色調的乾燥玫瑰色，比較特別的配色。眼影盤粉質順滑，一盤中有3格霧面色、3款珠光以及2款亮片色，加上實用配色，一盒就可以化出多款不同眼妝。

雖然這款眼影盤是偏粉紫色調，但其實並不難駕馭，化出來的感覺是很內斂溫柔。粉質細緻易暈染，不過顯色度方面就不高，需要多次疊加，比較適合喜愛淡妝或化妝新手，不用擔心在嘗試特別色時，會過於重手！

韓國化妝品推薦3. MUDE 濃密捲翹睫毛液 #濃密款 KRW19,000（約港幣113）

MUDE又是另一個光看包裝，就想入手的韓國小眾化妝品牌。MUDE是韓國人氣blogger Raemi主理的品牌，而睫毛液就是它們的起家產品，包裝採用了很有氣質的裸粉色，系列中有纖長捲翹款及濃密捲翹款，分別都有黑色和啡色供選擇，滿足不同需求的女生。

韓國化妝品推薦3. MUDE 濃密捲翹睫毛液長時間持妝﹐睫毛液都不會暈染到下眼瞼（陳葦慈 攝）

這次就選購了啡色濃密捲翹款的睫毛液，在使用數次後，都覺得它的濃密效果不太明顯，但睫毛液捲翹效果和持久度都相當讓人滿意。長時間持妝睫毛液都不會暈染到下眼瞼，也可以刷出根根分明的睫毛，是值得回購的睫毛液，不過下次會想試纖長款，效果應該會更驚艷。

韓國化妝品推薦4. HERA SENSUAL NUDE GLOSS #432No Hustle KRW40,000 （約港幣238）

韓國化妝品推薦4. HERA SENSUAL NUDE GLOSS #432No Hustle KRW40,000 （陳葦慈 攝）

HERA是近年韓國熱門的化妝品牌，尤其在BLACKPINK Jennie代言後，其中SENSUAL NUDE GLOSS系列唇釉，更被譽為每個韓國女生化妝袋必有的唇釉！這款唇釉可打造出清透的玻璃光質地唇妝，所以是很適合充滿活力的夏天使用。

這次就挑選了#432No Hustle，是一款偏淡的奶茶色，會營造出溫柔知性的感覺，唇釉質地水潤易推，且不顯唇紋，薄塗就已經充滿亮澤。而且這款色調的唇釉素顏時用也不突兀，還會顯得氣息好好，在入手後這支唇釉就常駐在手袋，非常推薦給大家！