家用美容儀推薦2024！真實評測6款：RF射頻、緊緻提拉、護膚滲透

家用美容儀｜近幾年越來越多女生選擇入手美容儀，以取代前往美容院進行療程，不僅時間更彈性，還能避開美容顧問的推銷。但面對市面上琳瑯滿目的家用美容儀到底該如何選擇呢？家用美容儀的品牌眾多，款式和功能更是多不勝數，這次《01女生》4位記者為大家實試了6款家用美容儀，包括JUJY、GLYCEL、Amber Be younique等，都是帶有不同功效，大家在選購前都可以參考一下。



記者評測：5大家用美容儀評測！

高級記者 張懿慧 - 懶人必備居家美容好物

家用美容儀推薦1. GLYCEL G-POWERLIFT+離子射頻緊膚儀 HK$2,688

愛美是女士天性，不過工作繁忙，有時候難以抽空去美容院做護膚療程。正因如此，上年年尾決定犒賞自己，入手一部家用美容儀，這樣任何時候都可享受媲美專業級數的Facial。

自問不是勤力護膚一族，但求出席重要場合前能急救浮腫殘樣。所以，多功效、操作簡單、輕巧便攜，便成為揀選美容儀三大考慮因素。購入後，筆者曾嘗試每天早晚使用10分鐘，雙下巴明顯減退，重拾下顎線，影相更不用「P面」。加上僅114g重，比手機還細小，成為筆者去旅行必備好物之一。

記者 許秀麗 - 激發膠原蛋白！

家用美容儀推薦2. JUJY極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro

立即搶購！HK$799

當感受膠原蛋白逐漸流失，以及每日塗抹再多護膚品都不太吸收至肌底層，筆者開始有點擔心了！早前就入手了JUJY的極致煥發膠原射頻貴妃儀，一機就有3種美肌模式，包括是DEEP緊緻模式、RF嫩膚模式以及MAX滲透模式，讓筆者可根據肌膚狀態調整使用。

當中筆者最喜歡的是RF嫩膚模式以及MAX滲透模式，前者可激發膠原蛋白新生，讓肌膚變得澎潤。而後者則是在想偷懶但又想有好狀態時使用，可搭配膠原類或抗老類護膚品，再配合美容儀的超聲波高頻振動把護膚品的營養深層灌注至肌底，大大提升肌底吸收力從而充分吸收到護膚成分，使用後肌膚是肉眼可見地變得水潤透亮。

家用美容儀推薦3. Amber Be younique 6 IN 1 BEAUTY DEVICE HK$2,680

肌膚總容易因為不同生理原因或是天氣受影響，所以筆者很喜歡Amber Be younique這部集6種美肌模式的家用美容儀，包括清潔模式、眼部護理、保濕導入、電波拉皮、RF射頻模式以及冰感模式，操作簡單且體積不大，讓筆者在家中就可自行進行不同護膚保養。

這部美容儀筆者入手將近1年，至今仍會被它的功效驚艷，當中清潔模式是定期一周使用2-3次，可以潔淨化妝品的殘留，是非常實用的功能。此外很喜歡使用它的眼部護理以及保濕導入，前者眼部護理模式在早上時使可快速為眼睛消水腫，晚上則可為眼部進行護理，有著微微淡化眼圈功效。而後者保濕導入模式，對乾性肌的筆者來說，效果很顯著可深層保濕，讓肌膚回復水潤。

記者 朱加曦 - 女王級保養體驗

家用美容儀推薦4. JUJY 逆齡煥膚美光機 PRO HK$1199（原價HK$1,399）

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非常方便快捷的保養工具，只要戴在面上，然後選擇模式待10分鐘便可。美光機剪裁適合面形，佩戴時沒有不適感覺，用後肌膚都有稍為提亮，毛孔也較變細和緊致，筆者喜歡每隔兩三天，在回家卸妝後，按照肌膚當日狀況，使用約30分鐘，再敷保濕面膜，效果會更明顯。

由於使用時會接觸到肌膚，若然就這樣放在家中，容易沾到麈埃或細菌，因此品牌亦貼心準備收納袋，以提升衛生度，亦能放於行李箱裡，即使旅行也能保持不錯的肌膚狀態。

家用美容儀推薦5. Bimix 小錘子射頻美容儀 約HK$899

美容儀體形輕巧，使用時容易控制，不會感到太重。可以使用6種美肌模式，有效提升輪廓、減紋、消腫、緊致、提亮和收毛孔，讓膚質更顯滑嫩，結合獨有指壓式EMS提拉脈衝電流，幫助回復年輕感覺。

筆者習慣在使用精華液後，根據肌膚需要使用不同模式，這樣還有助精華被吸收、很快滲透進肌膚內，使美肌效果更顯注。此外，美容儀通過多個安全認證，使用時更為安心。

記者 李樂瑤 - 懶人美白護膚

家用美容儀推薦6. JUJY 牛奶光嫩透肌提亮淡斑逆齡美容儀

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初夏剛到，最擔心被紫外線攻擊，一不小心就會曬黑，少則皮膚暗沉變黃，嚴重更會出班、曬傷！想拯救初夏皮膚問題，除了要注意防曬，更要好好利用家居護理，美容儀能夠居家簡易、輕鬆去斑美白，更可以增加皮膚中膠原蛋白的產生，賦予皮膚彈性，令皮膚更為健康。

一直耳聞紅光療法，以LED 波長增加皮膚中膠原蛋白的產生，賦予皮膚彈性，令皮膚更為健康，近期筆者亦入手了來自日本JUJY 的牛奶光嫩透肌提亮淡斑逆齡美容儀。機身輕巧，一手可掌握，以「1秒10發」的超脈衝連閃技術，只需5分鐘即可完成護理，十分適合忙碌的女生，晚上夾縫時光亦可好好享受。

第一次使用後最為驚訝當中的DPL 淡斑模式，以500-650nm超光子窄譜脈光（表層DPL黑金光）鎖定並擊破皮膚表層黑色素；不需3次，就能肉眼可見淡斑、美白。而且美容儀內設智能觸膚系統的三重安全系統，完全是懶人福音，不需提心吊膽地護理，對皮膚溫和、無刺激並防止皮膚受高溫燙傷。