旅行便攜美容儀推薦！實試4款：淡化黑眼圈、小顏、解決粉刺暗粒

旅行必備美容儀推介！難得出國旅遊當然要拍照，但時常都會遇到一個問題，就是肌膚很容易因當地氣候的不同而出現問題，像是臉部泛腫、眼袋和黑眼圈浮現、容易脫妝等等，然而這些困擾往往都不是臨時換護膚品就可以解決的問題！

近年市面上多了不少家用美容儀，讓女生們可以在家就享受到美容院級的護膚，其中不少體積小巧的美容儀大受歡迎，就算出國旅遊用都不太佔行李空間。這次記者就實試了4款實用又便攜的美容儀，包括：V面小顏儀、美眼儀、洗面機等，都是旅行必備好物！



旅行便攜美容儀推薦1. FOREO LUNA™ mini 3 輕便型潔面儀 HK$1,690

每日潔面時，最擔心的就是卸妝和清潔不夠乾淨，讓殘餘品堵塞毛孔，導致粉刺暗粒齊齊現身，第二天就很難上妝，拍照當然就會不好看！FOREO的這款迷你輕便型潔面儀，可以連接手機APP，根據自身肌膚需要調節它的潔面力度及時間，助更好的清潔肌膚。而且還有一個煥亮增強模式，每次只需30秒就可以去除臉上殘留彩妝和油脂，同時可以保持肌膚健康透亮，很適合偷懶時使用！

不過因為筆者是乾性肌，就不太適合每天使用這款潔面儀，容易把臉上僅餘的油分和水分一併帶走，造成過度清潔和肌膚緊繃。所以筆者會一星期使用2至3次當作深層清潔，或是用手機APP調整清潔模式，如果是其他類型肌膚的女生就應該不會有這個問題！

購買方法：Look Fantastic｜Sephora｜Selfridges

旅行便攜美容儀推薦2. Emay Plus升級雙用提拉小顏儀 HK$599（陳葦慈 攝）

旅行便攜美容儀推薦2. Emay Plus升級雙用提拉小顏儀 HK$599

面部容易水腫的女生，不能錯過這款小顏儀！用法很簡單，跟著「一拉二推三按壓」的方法，就可有效改善面部水腫、膚色不均、細紋等肌膚問題，而且過程只需5分鐘，就收緊面部肌膚，即時「V面」！此外，這部小顏儀不僅可使用在面部，還可用於身體其他部位，例如肩頸、手臂、腰腹、腿部及背部等，有舒緩不同身體部位痠痛的效果，所以很適合有許多行程的旅行時使用。

除了以上提到的使用方法外，筆者還很喜歡在早晚護膚或敷面膜後，使用這款小顏儀的「40°C高效滲透」溫熱模式來按摩面部，這樣可以緊緻肌膚，同時將護膚品的營養成分，推進至肌底吸收，效果加倍！

購買方法：01網購

旅行便攜美容儀推薦3. Silk'n Facetite Mini 絲可精雕射頻美眼儀 HK$1,688

眼睛是最容易透露疲倦和出賣年齡的部位，尤其是在近鏡拍照時，更是將整個肌膚狀況一覽無遺！這款體積小小的美眼儀，就可以解決4大最讓人困擾的問題，包括：黑眼圈和眼袋、眼周細紋、法令紋以及嘴角紋，過程只需3分鐘，就可無懼近鏡拍照！美眼儀設4種不同強度，大家可以根據自身肌膚需要調節。

筆者是一個擁有萬年黑眼圈的女生，亦很易受前一天飲食影響，而出現眼部浮腫問題，這款美眼儀初次使用就很明顯解決到眼部浮腫，使用數次後黑眼圈亦有淡化跡象，是很值得入手的美容儀。

旅行便攜美容儀推薦4. Dr. X 無線直髮夾 HK$399（陳葦慈 攝）

旅行便攜美容儀推薦4. Dr. X 無線直髮夾 HK$399

有瀏海的女生，每次去旅行都要帶直髮夾和轉插頭，其實是真的很佔行李空間和很麻煩。但無線直髮夾是大大減少了這個問題，體積小，而且充電一次就可以使用一段時間，或者使用行動電源即可充電，對於每日都要夾頭髮的女生來說，簡直是旅行必備好物！

不過筆者在旅行時使用，發現了它有一個小缺點，就是它體積太小，發熱板也相對太小﹐如果用來夾曲頭髮的話，就會很花時間，亦很難夾出好看的弧度，但是只用作夾瀏海是很足夠，旅行時也很方便又省空間。平日的話，筆者還是會用普通直髮夾。