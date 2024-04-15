家用美容儀可靠嗎？自行使用要注意3點 醫生：出現這情況要停用

家用美容儀｜近幾年不少女生會以家用美容儀取代去美容院做療程，尤其是RF射頻及導入療程，但不時會有家用美容儀因操作不當，或能量度數的原因出現灼傷或其他問題，分分鐘護膚變毁膚。這次《01女生》記者向皮膚科專科醫生顏佩欣，咨詢了有關在使用家用美容儀時要注意的地方，讓大家可以留意一下。



使用家用美容儀時出異常情況 應立即停用及求醫（FREEPIK）

使用家用美容儀時出異常情況 應立即停用及求醫

對於擁有高度便利性的家用美容儀，加上聲稱媲美美容院療程的功效，讓女生們紛紛想入手，但不時都看到有關使用家用美容儀後出現灼傷或其他問題的報導，讓人擔心。對此，皮膚科專科醫生顏佩欣提醒大家假如使用家用美容儀器後，皮膚出現腫脹、發紅、刺痛、脫皮等異常情況，就應立即停止使用，以免造成灼傷及留下疤痕！

此外，顏醫生更提到假如操作家用美容儀器後，皮膚部位出現異常疼痛或麻痺，更有機會面部神經病節影響，大家應立即向醫生求診，避免情況惡化。

在自行使用家用美容儀前要注意3重點（FREEPIK）

避免「護膚變毁膚」要注意3重點

要避免出現「護膚變毁膚」，在自行使用家用美容儀前，除了要必先細使用說明書，和可在手臂或其他部位肌膚先以小度數能量測試外，顏醫生還分享了幾點關於使用家用美容儀要注意的地方，以避免出現對肌膚造成傷容的情況。

首先，顏醫生提到家用美容儀器推出市場的時間較診所的治療儀器為短，未能提供太多證據證明其長遠的成效。其次，大部分的家用美容儀的研究都以外國人為研究對象，故某些美容儀未必適合華人的皮膚使用。

因此在選購家用美容儀器前，應先了解產品來源地、廠方的資料及認證，甚至是否有臨床實證支持這些功效。至於在使用前，亦要了解產品使用方法，細心閱讀說明書，遵從指引使用，以減少皮膚出現不正常情況。

不可過度頻繁使用家用美療儀（FREEPIK）

不可過度頻繁使用家用美療儀

此外，儘管家用美療儀的能量較低，但不可過度頻繁使用，或是過度在同一個部位重複摩擦，否則容易造成肌膚受傷。如出現皮膚問題時，應立即向醫生求診，切勿亂用居家美容儀器自行作治療。

如自身肌膚本身有炎症或曾手術 使用美容儀前要小心（FREEPIK）

如肌膚有炎症或曾手術 使用美容儀前要小心

正正因家用美療儀的能量較醫美級儀器低，使不少人對放低警覺，因而對皮膚造成傷害。所以顏醫生亦重點提醒每個人的膚質不同，所以並不是人人都適合使用家用美容儀器，例如家用射頻類或超聲波美容儀器，在緊緻及拉提皮膚鬆弛時會產生熱能，有機會加劇玫瑰痤瘡或濕疹患者的刺痛感、灼熱感、泛紅、紅腫等情況。

此外，顏醫生提醒在使用眼部儀器時更加要特別小心，必須要考慮到眼睛的脆弱性，曾經做過眼部手術的人更不建議使用。另外暗瘡患者假如正服用治療暗瘡藥物（如異維A酸等），要注意皮膚的光敏感性，使用光學美容儀器前宜先諮詢醫護人員意見。